El debate en el Senado para prorrogar la Reserva, pendiente del veto de Montero

El debate en el Senado, con mayoría del PSOE, para prorrogar la ampliación de la materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), pende del Gobierno central que, amparándose en el 134.6 de la Constitución, puede vetar las iniciativas o enmiendas que supongan un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios del Estado. El senador del PSOE, el canario Manuel Fajardo, estima que todo indica que el Ministerio de Hacienda ejercerá el veto para debatir la enmienda que ha presentado CC al proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económicas aprobado por el Congreso.

En su opinión, la prórroga de la RIC es una demanda que se ha de motivar con datos ante Hacienda y ha de ser entre los gobiernos canario y estatal. En este sentido, aseguró que existen negociaciones entre ambos ejecutivos y que en otros asuntos donde no ha habido el apoyo de las Cortes, como en las deducciones fiscales del cine, al final se han arreglado con el diálogo de los dos gobiernos.

Para el senador socialista canario hay asuntos de calado que se han de precisar en el REF, y estima que su plasmación no debe ser con enmiendas sino a través de la negociación entre ambos ejecutivos, como la que se produjo el año pasado para ampliar los plazos de la materialización de la RIC de 2016 en el año 2021 por la crisis de la pandemia.

Propuesta de CC

Hoy finaliza el plazo para la presentación de enmiendas a este proyecto de ley, y como se tramita por la vía de urgencia el debate se ha de producir antes del 17 de febrero. El eventual veto del Gobierno central supondría en sí mismo la expresión del rechazo de Hacienda a la ampliación de los plazos de la RIC, pero si no hay veto el PSOE debería ‘retratarse’ en el Senado para determinar si apoya o no esta enmienda. En el Parlamento canario se dio el visto bueno a la ampliación, con la oposición de Podemos, pero ahora toca ver lo que hacen los socialistas en la Cámara Alta, con el mandato de Hacienda al rechazo de este asunto. Pero si hay veto no hay debate. También el PSOE puede presentar alguna enmienda al respecto, que no obligue expresamente a Hacienda a ampliar los plazos y, por tanto, rechazar la enmienda de CC.

En concreto, el senador nacionalista Fernando Clavijo argumenta en su enmienda que se amplíe en un año el plazo para efectuar la materialización de la RIC dotada con beneficios obtenidos en 2017, de forma que las empresas puedan realizar la inversión en 2022. El plazo de estas dotaciones expiró el 31 de diciembre de 2021. Tal ampliación se justifica, al igual que para la prórroga de la RIC en 2016, en la adversa situación sanitaria que está paralizando sectores vitales de la economía insular, siendo, sin lugar a duda, una de las más castigadas del panorama estatal y europeo. En estas circunstancias, considera que el REF debe ponerse al servicio de la reconstrucción social y económica.