El presidente del PP canario se muestra partidario de fletar aviones con menores migrantes a la Península

El parlamentario regional y nuevo presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, se mostró partidario este jueves de que el Gobierno de Canarias flete aviones con menores migrantes desde el Archipiélago a la Península para aliviar la saturación de los recursos de acogida en las Islas.

A día de hoy la comunidad autónoma acoge a cerca de 2.800 niños repartidos en 30 centros, a los que hay que sumar el resto de centros que gestionan los cabildos.

En declaraciones este jueves al programa Hoy por hoy El Drago de la Cadena SER, el alcalde de Los Realejos aseguró que si él fuera presidente del Gobierno de Canarias y “si todas las vías estuviesen agotadas, yo tomaría medidas pertinentes, sin lugar a dudas. El que me conoce sabe que lo que estoy diciendo no es una falsedad”, subrayó en relación al traslado de los menores migrantes no acompañados a instalaciones de acogida de otras comunidades autónomas.

“El Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad para atender a los menores migrantes”, ha indicado Domínguez, “porque a Canarias vienen los migrantes por cercanía, pero esto es España. Lo que no puede hacer el ministro Escrivá es decir que sería oportuno hacer un plan para atender a los menores. ¿Ahora?”. El dirigente popular se preguntó “cuántos años llevamos reclamando la atención de necesidad desde el Estado a esta tierra en el caso migratorio. Por lo tanto”, insistió, “creo que tiene que ser un caso de Estado y no escudarse en las comunidades autónomas. Eso es un abuso absoluto”.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuestionó ayer el modelo de acogida de menores y abogó por la distribución por todo el Estado, tras la advertencia del Gobierno de Canarias de que no dispone de una sola plaza más para atender a los que vayan llegando.

Domínguez reclamó “valentía” al presidente regional, Ángel Víctor Torres, y que se ponga “en su sitio” a la hora de exigir una solución al problema de la inmigración y lo entienda “como un caso de Estado”. Se mostró convencido de que “si esto sucediera en Cataluña el Estado no le daría la espalda porque no se nos trata de igual manera si somos vascos, catalanes o canarios”.

Recordó que en la anterior crisis migratoria, cuando gobernaba el PP en España, “lo primero que hizo José María Aznar fue contactar con los países emisores para llegar a acuerdos y evitar que la ola siguiera adelante”.

"Corresponsabilidad y no solo solidaridad"

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha reclamado ese jueves en rueda de prensa "soluciones estables" ante el problema de recursos que afronta la comunidad autónoma para la acogida de menores migrantes no acompañados, y ha asegurado que exigirá "corresponsabilidad" al resto de comunidades.

Santana ha hecho un llamamiento al resto de comunidades al comentar que no solo vale la solidaridad, sino que también es necesaria "la corresponsabilidad", y en este sentido ha confirmado que desde su área se han solicitado reuniones al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, al ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá, así como a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Según la consejera, desde el Ministerio dirigido por Belarra se ha asegurado que en la próxima reunión interterritorial una de las órdenes del día será el reparto de los 35 millones de euros que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado y que van destinados a la tutela de menores extranjeros no acompañados.

Otra de las medidas que se contemplan desde el Gobierno de Canarias es la recuperación de algunos recursos alojativos que las islas han cedido al Ejecutivo central, con el objetivo de amortiguar el incremento de llegadas que, según la consejera, se suele dar en esta época del año.

Igualmente, ha considerado que con más recursos humanos y materiales se podrían acelerar procesos como el decreto de mayoría de edad de los niños, ya que se cree que cerca del 40 por ciento podrían ser adultos.

"Es algo que se podría solucionar de forma ágil; es una de las reclamaciones que haremos al Estado, no podemos tardar un año en hacer este decreto", ha manifestado.

Otra iniciativa que se plantea de forma conjunta con las comunidades autónoma es la implantación de programas de familias de acogida, si bien la consejera ha explicado que la mayoría de los jóvenes que se encuentran tutelados por el gobierno de Canarias son mayores de 16 años y esto no encaja con las demandas de las familias.

Mientras se suceden estas conversaciones, Santana ha asegurado que Canarias "seguirá dejándose la piel por buscar alternativas para que los niños estén en las mejores condiciones".