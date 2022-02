Julio Pérez: «Estamos desbordados, no era previsible atender a tantos niños»

Canarias exige cambios en la legislación estatal para que el reparto de menores migrantes no acompañados sea obligatorio. En relación a la falta de plazas en las Islas para acoger a los niños y jóvenes extranjeros que llegan de manera irregular a las costas del Archipiélago, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno regional, Julio Pérez, reconoció que «estamos desbordados porque no era previsible que tuviéramos que atender a tantos niños en tan poco tiempo». Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Pérez señaló que atender a los menores no acompañados no es competencia estricta de la comunidad autónoma y destacó que este asunto se abordará en la próxima comisión bilateral con el Gobierno de España.

Relacionadas El PP canario pide devolver a los menores migrantes identificados a su país de origen