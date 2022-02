Vidina Espino denuncia la «indefensión» que perciben los damnificados

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, se ha comprometido con los afectados por el volcán de La Palma a darles voz en el Parlamento de Canarias y a trasladar todas sus demandas a la cámara regional. La diputada defiende la unidad política y social en un tema «tan grave como la reconstrucción de la Isla», pero también avisa al Gobierno que lo que no van a tener por su parte es un pacto de silencio. «Los afectados necesitan nuestra voz y van a contar con la mía». Espino visitó el municipio de El Paso para conocer de primera mano la zona arrasada por las coladas y la situación de los afectados. El alcalde Sergio Rodríguez le explicó que, en el Ayuntamiento, no paran de recibir y atender a vecinos que necesitan ayuda. En la Isla, Espino se reunió con la Asociación social Volcán Cumbre Vieja y con la Asociación Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Vieja a los que escuchó para tomar nota de sus principales demandas. «A fecha de hoy todavía no saben cómo, cuándo y en base a qué criterios van a ser compensados por las pérdidas que han sufrido».