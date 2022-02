Vivienda entrega a los afectados por el volcán 16 pisos en Montaña Tenisca

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, ha continuado con la entrega de viviendas a las familias afectadas por la erupción del volcán de La Palma, correspondiendo las de hoy a las primeras 16 que se entregan en el municipio de Los llanos de Aridane de la promoción de 29 casas adquirida hace unas semanas por la empresa pública en la zona de Montaña Tenisca.

Visocan ha realizado la entrega de llaves de hoy jueves en la sede de la Casa de la Cultura de Montaña Tenisca, donde fueron citadas las primeras 16 familias de esta nueva promoción de Los llanos a las que se les hizo entrega de las llaves y toda la documentación de las casas para poder darse de alta en la luz y el agua y empezar el proceso de mudanza. A pesar de que estas 16 viviendas son las primeras que se entregan del edificio de 29 pisos de Montaña Tenisca, en diciembre ya se hizo entrega a otras cuatro familias del municipio de cuatro viviendas cedidas por el propio Ayuntamiento, las llamadas Casas de los Maestros.

Este nuevo edificio de Montaña Tenisca fue adquirido por Visocan con una inversión cercana a los tres millones de euros y todas las viviendas son de tres dormitorios, por lo que se han destinado a las familias que estaban en lista con más miembros. Los pisos están equipados con cocina y cada vivienda tiene también una plaza de garaje asignada.

Luis Ricardo Jerónimo, un vecino de Las Manchas, recibió el pasado miércoles por la tarde una llamada para que acudiera a primera hora de ayer al Centro Cultural de la Montaña Tenisca. Hasta allí llegó acompañado de su cuñada Yoralda Ramos. Ambas creían que venían a una reunión o a entregar nueva documentación, pero la sorpresa fue mayúscula al ver que en una de las mesas habilitadas en la sala, una de las trabajadoras de Visocan les puso delante la documentación y las llaves de su nueva casa.

Luis Ricardo es parco en palabras. «Estoy muy contento», repetía continuamente, aunque también recordaba que hay diferencia entre vivir en un piso a su antigua casa, rodeada de una huerta «que hace que esté uno mejor». Ante su sorpresa por la adjudicación de la vivienda, el afectado confiesa que le han dado «unas perrillas» procedentes de las donaciones solidarias ingresadas en las cuentas del consistorio de Los Llanos de Aridane, aunque aún no tiene en sus manos ninguna aportación para los enseres necesarios para amueblar su nueva residencia.

«No recuperamos nada»

Yoralda recuerda que de la casa de Luis Ricardo no pudieron recuperar nada, ya que la lava pasó el primer día de la erupción por la derecha de la casa. «Más tarde pasó por la izquierda y, finalmente, las coladas pasaron por encima», añadiendo que «desde el primer momento que se declaró zona cero no pudimos sacar nada», lamenta, refiriéndose también a que el mismo 19 de septiembre tuvieron que ir a buscar a su cuñado «porque no se había enterado y nadie lo avisó».

Ahora, Luis Ricardo emprende una nueva aventura de vida en la Montaña Tenisca en un piso, contando con la atenta mirada y cuidado de su cuñada y hermano. Allí va se ha enontrado comodidades como un termo eléctrico, nueva cocina y nevera, pero el resto de la casa está por amueblar, así como la luz y el agua por contratar.

Otros de esos beneficiarios son Nasandi y Samuel, una pareja joven del barrio de La Laguna. Ellos y sus dos niñas, de uno y ocho años, lo perdieron todo y ya cuentan con las llaves del que es su nuevo hogar al menos durante los próximos tres años. A pesar de ello les cuesta afrontar una situación de incertidumbre que les sigue generando temores. Así lo lamenta Nasandi, quien solo es capaz de decir que se han quedado sin proyecto de vida antes de romper a llorar.

Luis Ricardo: «Estoy contento, pero no es lo mismo que vivir en una casa rodeada por la huertita»

Samuel se muestra más frio. Con serenidad agradece la «seguridad» que le da poder contar con esta casa durante al menos los próximos tres años, para luego «ver que se va consiguiendo», aunque él defiende que si le devuelven su terreno «puedo volver a construir mi casa con un poco de ayuda».

Para ellos no es fácil reiniciar su vida en un piso, ya que contaban con más de 4.000 metros de terreno con finca, casa, garaje y bodega que Samuel había edificado con el paso de los años sin ningún tipo de financiación hipotecaria. Por eso, recalca que todo lo fue haciendo poco a poco, durante 20 años, «y el volcán se lo llevo durante una noche».

Confiesa que es difícil de asimilar «aunque uno es duro», insistiendo en que contar con este piso en la Montaña Tenisca le da la tranquilidad «para estar aquí con mis niñas y mi mujer durante tres años», sin renunciar a regresar a sus terrenos o recibir una permuta por otro en el mismo municipio «porque quiero seguir viviendo en Los Llanos de Aridane». Además, este agricultor contaba con ocho fanegadas de plataneras, de las que actualmente solo puede trabajar en una, ya que las demás están aisladas o destruidas, además de en la zona de costa donde no puede acceder por la afección de los gases.

Samuel: «Si me dejan volver puedo intentar construir mi casa con un poco de ayuda»

Ahora, junto a la carpeta que contiene la documentación de la casa y las llaves, porta un metro, con el que medir cada rincón de su nuevo hogar y comprobar qué muebles puede aprovechar, ya que Nasandi y Samuel fueron desalojados el 19 de septiembre, cuando aún no estaban habilitados los almacenes para acumular los enseres, teniendo actualmente todas las propiedades que pudo rescatar «regadas por ahí», de los que muchos están inservibles. Ahora, «aprovecharé lo que pueda o con el bono social compraré nuevos», indica Samuel.

Otros afectados van a recibir en breve unas viviendas modulares que aún se montan en Los Llanos

Esta familia ya recibió la aportación de 10.000 euros para los enseres necesarios para amueblar su casa y el 15 de diciembre le llegaron las del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, «pero del Cabildo no he recibido nada», se queja. Además, incide en que recibieron la comunicación de que, si el 1 de febrero no habían recibido la donación, mandara un correo electrónico. «Yo ya he mandado tres correos de los que no he tenido ninguna respuesta», señala Samuel.

El edificio adquirido por la empresa Visocan implicó una inversión próxima a los tres millones de euros y todas las viviendas son de tres dormitorios, por lo que se han destinado a las familias que estaban en lista con más miembros. Los pisos están equipados con cocina y cada vivienda tiene también una plaza de garaje asignada. A estas se sumarán en breve las 120 viviendas modulares compradas por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) que ya se están instalando en Los Llanos.