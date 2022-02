El Partido Popular (PP) de Canarias propone repatriar a los menores migrantes no acompañados que estén identificados, igual que se hace con los adultos. «Tienen que ser devueltos con sus familias», defendió el presidente regional de la formación, Manuel Domínguez, quien a la vez reclama coordinación para agilizar las derivaciones a la Península. El nuevo líder popular afeó la llamada de auxilio que realizó al Estado y a las comunidades autónomas la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano (Podemos), quien advirtió de que el Archipiélago no tiene capacidad para acoger a más niños y que si siguen llegando a las Islas se tendrían que quedar en comisaría, porque los centros no disponen de más plazas. Actualmente, bajo la tutela del Gobierno de Canarias hay 2.819 menores vulnerables.

Durante una visita a Lanzarote, Domínguez destacó que lo ocurrido con el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife demuestra que «no existe estrategia» por parte del Gobierno central, que «improvisa» su política migratoria. La apertura de las instalaciones estaba paralizada por falta de licencia municipal, pero el Consejo de Ministro declaró «de interés general» la obra del centro. «Arguineguín ya fue improvisación y este CATE lo es también. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, se ha convertido en el hombre del sí a su jefe, mientras la inmigración es uno de los principales problemas que tiene el Archipiélago», aseguró. Domínguez mostró su preocupación por la percepción que tienen los turistas del Archipiélago. Afirmó que Canarias «merece emitir una imagen turística fiable» y añadió que «no puede ser» que se camine por las costas de las Islas y se encuentren pateras abandonadas. «Esa no es la imagen turística que merece Canarias. Ni por los que vienen ni por lo que aquí vivimos. El Gobierno de España tiene que estar a la altura y el Gobierno canario tiene que posicionarse de manera contundente y no permitir que se les tome el pelo como ahora», concluyó.