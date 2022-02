‘Otras historias del Volcán’, un libro que recoge el imaginario de los afectados

La emergencia generada por el volcán palmero ha puesto de relevancia la importancia de los drones en la vigilancia, control y monitorización del suceso, convirtiéndose en elementos fundamentales durante estos meses para las fuerzas de seguridad, científicos y para los propios vecinos, que pudieron seguir minuto a minuto la evolución y afección de las coladas.

Desde el 19 de septiembre, el equipo de iLoveTheWorld, con Alfonso Escalero al frente, quiso reflejar el acontecimiento natural, para casi sin darse cuenta formar parte de la historia de miles de personas que en sus vídeos y fotografías tenían el único recurso para conocer la afección en sus fincas o casas, con la esperanza de que aún siguieran en pie.

La realidad que se encontró el equipo de Escalero fue muy distinta a la que captaron en otros acontecimientos naturales. En La Palma «lo hemos pasado muy mal», se lamenta. «De hecho, todavía estamos tocados porque no estábamos preparados para encontrarnos con esa desgracia». Y es que iLoveTheWorld lo que sabe hacer es «mostrar cosas e imágenes bonitas», trabajo en el que se afanaron en las primeras jornadas, cuando su labor traspasó a los medios de comunicación por una fotografía de una casa que se denominó «de la esperanza». Sola, entre coladas, sobrevivió varias jornadas sin afección de la lava.

Escalero, director de la empresa, señala que el objetivo es «descargar el dolor, que valga de terapia»

Después llegaron otros momentos, relata el propio Alfonso Escalero, cuando «estábamos en el sitio adecuado para lo nuestro, que es la naturaleza y el volcán», volando desde la casa de un anciano que recogía todas sus pertenencias. «No estábamos preparados para eso», reitera. En ese momento decidieron dejar los drones y las cámaras, y «nos metimos dentro de la casa a ayudarlo a sacar las cosas hasta que vinieron familiares y amigos».

Fue cuando se dieron cuenta de una situación de la que estaban siendo partícipes. «Lo nuestro era sacar el volcán, para lo que si estamos preparados», rompiendo todos sus esquemas personales y de trabajo, involucrarse en las historias personales. A partir de ese momento, iLoveTheWorld se convirtió en los ojos de miles de personas, reconvirtiendo su actividad y comprometiéndose en ayudar «en primer lugar a nosotros mismos, y también a la gente a superar esta situación».

Técnicas de vuelo

Especialistas en técnicas de vuelo, sus drones realizan fotografías de 360º que han permitido captar panorámicas del terreno. Primero fue a petición de los propios vecinos, que gracias a esas fotos podían seguir ele stado de sus casas, hasta convertirse en una labor diaria, destinando uno de sus equipos a esa tarea durante toda la emergencia. «La gente nos enviaba las coordenadas y nosotros volábamos al lugar». De esa manera se fue generando una relación con la sociedad de la Isla que permitió a Alfonso Escalero y a todo su equipo ser partícipes de cientos de historias personales vinculadas con la catástrofe natural.

Pero a pesar de realizar este trabajo de forma desinteresada, informando a los vecinos, afirman haber sufrido «muchas zancadillas». Escalero aún no entiende «cómo no se ayuda al que ayuda», refiriéndose a los impedimentos que se encontraron para volar en determinadas zonas, lo que no evitó que siguieran realizando esa labor a favor de los vecinos, más allá de los gastos generados para la empresa, por encima de los 60.000 euros. «Lo hemos hecho pensando en que ayudábamos», subraya Escalero, quien apunta que «estábamos como atrapados y no podíamos hacer otra cosa».

De esa labor surge ahora un libro, Otras historias del Volcán. Es su manera de que perdure en la memoria todo lo que ocurrió en La Palma, de la que Escalero quiere dejar constancia en una publicación que dice tendrá «imágenes muy bonitas», pero que también contará historias personales relatadas por sus protagonistas. «Serán nuestras vivencias y también las de muchas personas», en la idea de que sea un libro para La Palma «y para todos los palmeros», cuya recaudación se destinará íntegramente a labores solidarias para los afectados.

Testimonio de futuro

Con esta publicación, el director de iLoveTheWorld se marca como objetivo lograr que quede un testimonio para el futuro, un documento donde cada persona cuente su historia personal y que sirva para «descargar el dolor que tienen; que les valga como terapia». Escalero también señala el hecho de que otros afectados que participan en el libro lo hacen para «honrar a sus antepasados», rememorando «lo que han luchado por esas casas que al final se han perdido», para que así no queden en el olvido. «El gancho van a ser las imágenes», que ilustran un libro que define como una «joya».

Escalero lamenta no llegar a entender «muchas cosas que siguen ocurriendo en La Palma», no solo por lo que le cuentan, «sino por lo que observamos con nuestros propios drones desde el aire, como imagen global, al buscar las localizaciones que nos piden los afectados para conocer el estado en el que se encuentran a día de hoy de sus propiedades, porque aún nada saben de ellas».

Hay viviendas destruidas no solo por las coladas de lava, «sino por una gestión incorrecta»

Así, califica de «caos total» lo que ocurre en la zona afectada y a propósito indica que hay muchas casas antiguas en Las Manchas, «con un valor patrimonial, cultural y emotivo o emocional para cada persona», que actualmente están destruidas, «y no por la lava, sino por una gestión incorrecta, al no quitar las cenizas a tiempo». Sobre ese aspecto, reclama que «no puede ser que 40 personas o 50 personas como mucho, estuviesen intentando luchar contra un volcán día a día para salvar 3.000 casas».

En estado de shock

Entre las historias destaca la de vecinos «totalmente destruidos o en estado de shock» y otros a quienes no les preocupa el dinero. Sus esfuerzos se dirigen a recordar a sus antepasados, que lucharon para levantar esas casas, y para que la historia de cada finca no quede en el olvido. En ningún caso descubrirá la identidad de estas pesonas, pero el director de iLoveTheWorld reconoce que él si va a contar cada detalle «con pelos y señales» en las páginas de un libro en el que afirma «vamos a meter humanidad» y que está pensado para que «aprendamos de los errores cometidos para la próxima catástrofe»; un libro, en definitiva, «que todo el mundo desee tener encima de la mesa y que surge con el principal objetivo de construir un futuro mejor».

Escalero también destaca que esta emergencia ha servido para poner en valor la utilización de los drones, reclamando que uno de estos aparatos debería destinarse siempre al servicio de los vecinos, para que de esta forma estén constantemente informados y denunciando que imposibilitando esta situación «se está matando a miles de personas en vida».

Para terminar ese trabajo de recopilación de historias, el equipo de iLoveTheWorld viajó de nuevo esta semana a La Palma, donde además de recoger en cientos de fotografías de 360º todos los márgenes de la lava y el estado actual de los espacios que permanecen desalojados, también entrevistaron a quienes más dificultades tienen para plasmar sus experiencias, acompañados de una socióloga que permitirá que «la catástrofe nunca quede en el olvido con sus aciertos y sus errores», señala Escalero. Ahora mismo están inmersos en el último proceso de recopilación de historias, buscando patrocinadores para hacer realidad una psin que ninguna de las ganancias tenga que detraerse para financiar el proyecto y, de igual modo, quien se encargue de la distribución que garantice dar acceso a este libro en cualquier punto de la geografía nacional.