Madrid deja en el aire la estrategia para el reparto de menores migrantes

La estrategia nacional para compartir entre todas las comunidades autónomas la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias está atascada. Pese al mensaje de auxilio lanzado desde la Presidencia del Gobierno regional (PSOE) y la Consejería de Derechos Sociales (Podemos), el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, no se apresura a buscar una solución que garantice la mejor atención de los niños y adolescentes que, después de días de navegación a bordo de embarcaciones precarias, arriban a las costas del Archipiélago. Tras dar respuesta a la crisis fronteriza que vivió Ceuta a mediados de mayo, el Consejo Territorial de Servicios Sociales puso sobre la mesa la posibilidad de trazar un plan estable que ayudara a atender a la infancia migrante y aliviar la presión de los centros de acogida, tanto de la ciudad autónoma como de Canarias, y se dio un plazo de dos meses para articular un protocolo de reparto. Ese periodo expiró el 25 de julio y todavía no se ha materializado.

Relacionadas Sí Podemos acusa al Gobierno central de mirar a otro lado en la acogida de menores migrantes