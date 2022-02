El Estado veta las enmiendas del Senado para prorrogar la RIC

No hay por ahora luz verde estatal a la prórroga de la materialización de la RIC correspondiente a los beneficios inyectados en el 2017, como solicitaban las empresas canarias y respaldaban el Gobierno regional y el Parlamento de Canarias. El Ministerio de Hacienda remitió esta mañana al Senado el veto a las enmiendas de los senadores de CC, Fernando Clavijo, y de ASG, Fabián Chinea, que lo reclamaban en el marco del proyecto de ley de medidas financiera de apoyo social, derivada del decreto ley 39/2020, de 29 de diciembre, que se tramita en la Cámara Alta. Dichas enmiendas iban a ser defendidas por sus autores mañana en la Comisión de Hacienda del Senado, pero el bloqueo propiciado por la ministra María Jesús Montero,evitará que se puedan tramitar. Ambos senadores contemplaban la posibilidad de que sus enmiendas prosperaran incluso sin el apoyo del PSOE teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria de la cámara territorial, como ya ocurrió en alguna ocasión.

El escrito del ministerio justifica el veto en el coste presupuestario que dichas medidas supondrían, que cifra en 20 millones basándose en que el aumento contable de la RIC en 2019 alcanzó los 116 millones. De esta forma, se trunca la posibilidad, a expensas de futuras negociaciones entre los gobiernos central y regional, de ampliar la materialización de la RIC a 2022 de las dotaciones que se hicieron en 2017 -y cuyo plazo para las inversiones finalizaba el 31 de diciembre del año pasado-, dada la situación de crisis en Canarias derivada por la pandemia, tal como ocurrió en el ejercicio anterior respecto a las dotaciones de 2016 por las mismas causas. El Gobierno ya vetó en el Congreso una enmienda de las mismas características y con el mismo objetivo presentada por NC al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022.

Las propuestas de Clavijo y Chinea justificaban la necesidad de prorrogar la materialización de las dotaciones a la RIC en el hecho de que se mantiene las mismas condiciones de dificultad que en 2021 para las empresas y para hacer en plazo las dotaciones de beneficios como consecuencia de la pandemia sanitaria, algo que niega el Ministerio. En el ejercicio anterior, Hacienda permitió tras un a larga negociación con el Gobierno de Canarias que las dotaciones de 2016 se pudieran invertir en 2021 -expiraba el plazo a final de 2020- como una excepción por la pandemia, y los empresarios estiman que se dan las mismas condiciones puesto que Canarias, por su dependencia del turismo, tuvo una caída del PIB el año pasado que pudo rondar los 6.000 millones de euros en las Islas.

Clavijo lamenta la decisión de la ministra de Hacienda y considera una “falta de respeto no solo al Senado, sino al Parlamento de Canarias y a la soberanía del pueblo canario”, en referencia al acuerdo parlamentario en las Islas solicitando esta ampliación de la RIC. “Lo que pedíamos en la enmienda es lo que aprobó por una aplastante mayoría el Parlamento de Canarias en defensa del REF y que el Gobierno central se lo pasa por el arco del triunfo”, reprocha el senador nacionalista. “Es un desprecio que además nos mete a todos en un lío”, recalcó.

“Uno al menos espera que el señor Torres, que es al que le compete, levante el teléfono y le diga a la ministra que esto es importante e intocable para Canarias”. Fernando Clavijo - Senador de CC

“Por ahora no se ha logrado convencerla, pero el hecho de que se haya vetado ahora no significa que no vayan a seguir las negociaciones" Manuel Fajardo - Senador del PSOE

El senador autonómico de CC afirma confiar en que las reclamación para la prórroga en la materialización de la RIC fuera finalmente aceptada por el ministerio aunque solo fuera por el hecho de que es algo compartido y defendido por sus compañeros de partido en las Islas y por el propio presidente de Canarias, “también socialista”. “Uno al menos espera que el señor Torres, que es al que le compete, levante el teléfono y le diga a la ministra que esto es importante e intocable para Canarias”, afirma.

Por su lado, el senador canario del PSOE Manuel Fajardo cree que “los propios enmendantes conocían esta posibilidad de veto” teniendo en cuenta que ya se había producido meses atrás durante la tramitación de los presupuestos estatales. Según él, este bloqueo por parte del ministerio “no supone que los gobiernos central y canario no puedan seguir negociando en el futuro”. Respecto al hecho de que el Ministerio no asuma una petición que también se hace desde el Gobierno de Canarias y desde el Parlamento regional, Fajardo señala que “es una prerrogativa constitucional que asiste al Gobierno central de vetar enmiendas que conlleven coste presupuestario” y se muestra convencido de que el Ejecutivo regional “ha hecho todo lo posible y seguirá negociando”. “Por ahora no se ha logrado convencerla, pero el hecho de que se haya vetado ahora no significa que no vayan a seguir las negociaciones con la posibilidad de que se contemple en una posterior disposición legal, antes obviamente de que se cumplan los plazos para la declaración”.

Recuerda Fajardo en este sentido que el plazo de dicha materialización de la RIC era el 31 de diciembre pasado, y que ahora está en discusión si los 78 días que estuvieron paralizados los expedientes se podrían aplicar en 2022 y que eso “está aún en negociación, teniendo en cuenta que las empresas que no hayan materializado lo que inyectaron en 2017 tendrán que devolver el beneficio fiscal en el pago del Impuesto de Sociedades a mitad de año.