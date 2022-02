Los empresarios se enervan ante el veto de Montero a ampliar la RIC: "Es un un auténtico desprecio a Canarias"

Los empresarios están indignados con la justificación que ha dado el Ministerio de Hacienda para vetar las enmiendas de CC y ASG en el Senado sobre la ampliación de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) de 2017 a 2022 como consecuencia de la crisis de la pandemia, "Es un auténtico desprecio a Canarias y al RE F", afirmó hoy el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, quien denuncia que Hacienda prefiere recaudar 20 millones de euros que permitir a los empresarios canarios que inviertan 116 millones por la ampliación del plazo de la RIC a 2022.

La CCE cuestiona los cálculos que ha hecho Hacienda, y asegura que es "mentira" que haya un impacto en la recaudación en sus presupuestos porque son estimaciones que no se computan en las cuentas.

A juicio del dirigente empresarial, Hacienda supone que según los datos de 2019 la cuantía de la RIC pendiente por invertir se incrementó en 116 millones y lo trasladan a 2021. Si permiten la ampliación en 2022 Hacienda+ estima que perderán 20 millones de recaudación en el Impuesto de Sociedades, que es el porcentaje que ellos han calculado que deberían pagar los empresarios en impuestos por no realizar la materialización de la RIC del 2017 en 2021. "A esta señora -María Jesús Montero- le preocupa recaudar 20 millones pero no le preocupa que en Canarias no se inviertan 116 millones" si ampliara la RIC a 2022, insiste incrédulo.

"Están quitando la posibilidad de que se inviertan en Canarias 116 millones de euros y paraliza esa inversión", recalca. Y el argumento de Hacienda de frenar la ampliación de la RIC por ese quebranto presupuestario de 20 millones "es mentira porque no están en los Presupuestos; ellos hacen un cuadro de beneficios fiscales que estima cuánto se deja de cobrar por el IGIG y otras figuras pero no está en los presupuestos, no afecta a los presupuestos de 2021", asevera.

"Primero le preocupan más los 20 millones de recaudación que irán para gastárselo en Burgos que los 116 millones que se dejan de invertir en Canarias como consecuencia de la pandemia; ¡Es una vergüenza!", enfatiza.

Además, el dirigente de la CCE recuerda que se han suspendido las reglas fiscales durante los tres primeros meses del año, y vence 19 de marzo de 2022, y con esta respuesta de Hacienda en el Senado ya está diciendo que "no va admitir los tres meses que ha permitido para otras figuras fiscales de España, como la vivienda de alquiler, para la Reserva para Inversiones de Canarias. Esto termina en los tribunales sí o sí", sentencia.

La CCE exige al Gobierno de Canarias que haga presión ante el Ministerio de Montero, se traten los problemas que Hacienda le está poniendo al Régimen Económico Fiscal (REF) en general en la Conferencia de Presidentes en La Palma y en la prevista comisión de transferencias Canarias -Estado, o se convoque una cumbre específica para el REF. Indica que además no se ha reunido la comisión bilateral Canarias-Estado, que fue un mandato del Parlamento canario haciendo uso del artículo 167 del Estatuto de Autonomía para dirimir controversias en aspectos del REF, como las hubo en las deducciones del cine.

"Parece mentira la falta de consideración y de respeto que se tiene hacia Canarias y al REF y que se valore más recaudar 20 millones. que encima no tienen contabilizacdos en los Presupuestos, que paralizar una inversión en Canarias de 116 millones, y que además no se admitan los tres meses para materializar la RIC que sí han admitido para todas las figuras fiscales", aseveró.