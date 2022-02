Román Rodríguez despierta al coco

El coco puede ayudar a los padres en la a veces difícil tarea de conseguir que los niños se duerman. Pero no está tan claro que entre sus funciones esté la de asustar a los diputados, por muy de la oposición que sean. No obstante, toda ayuda es bien recibida cuando se trata de hacer ver a la minoría parlamentaria la «intachable», «única» y «extraordinaria» labor del Gobierno en lo relacionado con los presupuestos y su contribución a la recuperación económica. Y si es necesario llamar a filas al coco, pues se hace. Lo hizo ayer, en el pleno del Parlamento, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, a quien los suyos –Nueva Canarias– y los no tan suyos –con la contribución especial del socialista Iñaki Lavandera– le pusieron una alfombra roja camino de la tribuna para que glosara los éxitos de su gestión. Pero Rosa Dávila, de Coalición Canaria, y Fernando Enseñat, del PP, se empeñaron en señalar las manchas en la alfombra, que aunque roja, algunas tiene. Si Canarias gastó más en 2021 fue porque nunca tuvo tanto –se suspendieron las reglas de control fiscal, llegaron fondos extraordinarios del Estado...–. Si la ejecución presupuestaria fue altísima, lo cierto es que no lo fue tanto, más bien al contrario, en el capítulo de las inversiones. Y si Canarias ha recuperado el volumen de ocupados de antes del estallido de la pandemia no se debe al resurgimiento de la economía productiva, sino a las contrataciones masivas en la Administración pública. Fueron tres de los argumentos de la oposición frente a la euforia de los partidos del Gobierno. Y fueron demasiado para Rodríguez, que llamó al coco. Porque el coco no tiene rostro salvo cuando alguien lo invoca desde la tribuna de este o aquel parlamento o asamblea legislativa. Entonces el coco se pone la cara de algún representante de la «extrema derecha», aunque a veces se lía con determinadas izquierdas y sale con la de Otegi o Rufián cuando le toca hacerlo con la de Abascal. El caso es que la oposición, la comedida Dávila y el liberal Enseñat, le hicieron ayer el «trabajo sucio» a la «extrema derecha».

«Le hacen la campaña a la extrema derecha, que no tiene ni que moverse; van a terminar ganándoles», les recriminó el vicepresidente aprovechando una pregunta de Lavandera. El caso es que el socialista y el consejero de Hacienda no se explican cómo es posible que quienes vaticinaron que el Ejecutivo no sería capaz de manejar unos presupuestos récord, los mismos que nunca confiaron en que las ayudas a las empresas llegaran en tiempo y forma, no hayan pedido perdón. Y no les vale que la oposición sostenga que si las subvenciones se entregaron de forma íntegra fue por la labor de las Cámaras de Comercio; tampoco que la ejecución presupuestaria tiene un agujero en la inversión o que la recaudación por el IGIC –termómetro del consumo de los hogares y la inversión de las empresas– está muy lejos de las cifras precrisis. Esos fueron los reproches de la oposición, eso fue todo. Pero «en política no vale todo», puntualizó Rodríguez.

«Cuando las cosas se hacían bien, yo las decía; lo que no puede ser es que la oposición niegue la evidencia. No es que queden mal ustedes, es que alimentar la desafección solo beneficia a la extrema derecha», expuso el representante del Gobierno regional y líder de NC. El responsable de la Hacienda autonómica, que durante su alegato combinó un tono de enérgico reproche con otro casi paternalista, continuó en esta línea y aventuró que Vox está cerca de superar al PP. Una «tragedia». «Van a terminar ganándoles: Vox puede dar el sorpasso al PP, y eso es trágico para la sociedad española», subrayó Rodríguez mientras Enseñat, en lo que se pudo adivinar por sus ojos –la única parte del rostro que no le cubría la mascarilla–, empezaba a dudar si seguía en el pleno del Parlamento o estaba en una clase de demoscopia. Dávila, por su parte, tenía la misma expresión que cuando hace un par de sesiones la socialista Nira Fierro la acusó de tener un «lenguaje guerracivilista» por atreverse a decir que el período de vigencia de la Zona Especial Canaria debía ser hasta 2029, y no hasta 2027 como argumenta el Ministerio de Hacienda. Una expresión más de incredulidad que de enfado.

Y todo cuando los datos de la ejecución presupuestaria aún son provisionales y la recuperación económica sigue tan dependiente del turismo como antes, durante y después de este Gobierno.