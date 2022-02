El picón volcánico abarata los costes de la reconstrucción de La Palma

El picón emitido por el volcán abaratará los costes de la reconstrucción de La Palma. Este material piroclástico, así como la roca triturada, unido a cemento o a alquitrán, podría servir para construir casi cualquier cosa. El picón es un material muy versátil, y con él se puede crear hormigón , vigas, bloques, carreteras, caminos, paseos, canales de riego y cualquier otra estructura necesaria para devolver a los palmeros parte del hogar que han perdido entre las coladas de lava.

Sin embargo, antes de ponerse en marcha para aprovechar estos recursos, es necesario hacer un estudio más profundo de las aplicaciones industriales del material piroclástico. Los miembros del Grupo de Investigación Sistemas Industriales de Eficiencia, Instrumentación y Protección (SEIP) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con empresas locales canarias, están estudiando en laboratorio qué fórmulas y aditivos son los mejores para crear estos materiales. La idea es conocer la cantidad de aditivos (cemento o alquitrán) que hay que añadir para que sea un material respetuoso con el medioambiente, así como conocer más a fondo sus características.

Los investigadores se acaban de llevar de La Palma un camión entero lleno de piroclastos para poder estudiarlos, lo que podría equivaler a unos 3.000 o 4.000 kilos de material. Una vez de vuelta en Gran Canaria, se encuentran "haciendo experimentos y trabajos geotécnicos", como ha explicado el geólogo de la ULPGC y miembro del grupo GEOGAR, José Mangas, que recoge muestras junto a ellos, al tiempo que realiza un trabajo de campo orientado a la investigación básica de la erupción.

El precio de la tonelada de picón en el mercado de la construcción oscila los 10 y 13 euros

En este sentido, los trabajos no solo están orientados al aprovechamiento del picón, sino también a comprobar si la roca triturada, "que es un árido más grueso", también puede contribuir a los trabajos de recuperación. Si así fuera, la producción de estos nuevos productos podría ocurrir incluso in situ, dado que se podría aprovechar el material recién triturado. Se daría así una resolución al problema generado por la cantidad de ceniza expulsada por el volcán durante tres meses y propiciando actividad industrial local que favorezca la reactivación económica. Esta solución puede suponer un avance importante en la Economía Circular de la isla de La Palma en relación con la situación actual después de la erupción volcánica.

Una roca preciada

El picón es una roca es muy preciada y buscada por la industria de la construcción peninsular "para utilizar en todo tipo de cementos", como explica la geóloga del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Juana Vegas. Lo es porque esta roca emite mucho menos dióxido de carbono a la atmósfera frente al cemento convencional creado a partir de roca caliza. Cabe recordar, además, que el precio de la tonelada de picón, como árido de construcción, puede oscilar entre los 10 y 13 euros, por lo que el volcán proporciona una oportunidad inigualable para crear una industria de este tipo en la isla.

Por su parte, miembros del grupo GEOGAR adscrito al Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) siguen desarrollando investigaciones en la isla de La Palma. Este grupo está analizando y muestreando las mineralizaciones hidrotermales asociadas a fisuras en la ladera oeste del conjunto volcánico Cabeza Vaca-Tajogaite, además de morfologías hidrotermales concéntricas en los mantos de piroclastos del volcán. Las muestras serán preparadas y analizadas tanto en el laboratorio de Geología de la ULPGC como en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.

"La pena es que los materiales volcánicos son basálticos y de ellos no se pueden extraer metales", afirma Mangas. El picón que se puede explotar de la erupción de La Palma es, realmente, "el recurso más pobre", pues en otras erupciones alrededor del globo se han podido encontrar recursos como tierras raras, metales o piedras preciosas. Y aunque en la erupción han aparecido pequeños fragmentos de olivino o piroxeno, son "de un grano tan fino que no sirven para crear joyas" ni para ningún otro uso comercial. En lo que se refiere a las tierras raras, las concentraciones son irrisorias. El picón no será una gran oportunidad de negocio, pero permitirá que parte la reconstrucción no suponga un gasto extra.