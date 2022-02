Populares y socialistas traen a Canarias la batalla por la reforma laboral

La contienda por la reforma laboral llega hasta el Parlamento de Canarias. PSOE y PP defendieron ayer en la Cámara regional sus posturas encontradas y discutieron sobre la legitimidad de la norma. Unos consideran que el cambio –consensuado entre el Gobierno de España y los agentes sociales– es fundamental para mejorar la vida de los trabajadores, mientras que los otros tachan la reforma de fraudulenta, al haber sido ratificada en el Congreso con una polémica votación en la que el error de un diputado del PP decantó la balanza hacia la aprobación. La consejera de Economía, Elena Máñez, se dirigió al diputado del grupo Popular Carlos Ester e hizo hincapié en la idea de que «toca mostrar un poco de lealtad y patriotismo».

Durante su intervención en el Pleno, Máñez afirmó que quienes han votado contra la reforma han sido desleales con los trabajadores y han tratado de minar la credibilidad de España ante Europa, porque la llegada de 12.000 millones de euros de los fondos Next Generation estaba supedita a la actualización de la norma. A su juicio, «sólo tenían que acompañar» el trabajo realizado por sindicatos y patronales. Ester se centró en proclamar que la norma ha nacido «muerta», porque no cuenta con los apoyos necesarios ya que, según su parecer, se aprobó gracias a un «fraude» en la votación. El diputado popular sostuvo que hay quienes son capaces de «todo para imponer» la reforma.

CC exige abordar cuestiones que afectan a las Islas como la alta tasa de desempleo juvenil

El real decreto ya está teniendo efecto en el mercado laboral del Archipiélago. En enero se firmaron 10.623 contratos fijos y 4.132 personas pasaron de tener un contrato temporal a ser indefinidos. Así, Máñez aseguró que la nueva reforma tendrá un impacto favorable en los salarios de los trabajadores canarios y ayudará a paliar la alta temporalidad, especialmente de los jóvenes, entre los que supera el 70%. También apuntó que se mejorarán los salarios, al primar los convenios sectoriales sobre los de empresa, y se recupera la negociación colectiva. La consejera subrayó que con esta modificación, impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se acaba con situaciones como las que propició la reforma aprobada en 2012 por el PP que, según sus palabras, llevó a que el paro en las Islas llegara al 33% en el año 2013. Otro elemento de la reforma que destacó la consejera es que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que durante la crisis han sido un «gran instrumento» para afrontar el impacto económico de la pandemia, se mejoran y se integran en el marco laboral para permitir hacer frente a cualquier vicisitud de las empresas.

Ester aseguró que su partido podría haber apoyado la reforma si no se hubiesen demonizado cuestiones como el contrato parcial y se diesen más incentivos a la formación. El diputado popular se esmeró en defender que la reforma aprobada en 2012 con su partido fue la más moderna de España, y contribuyó a situar al país en seis años como líder en la recuperación del paro, con la creación de medio millón de empleos entre 2014 y 2018.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, recordó que su formación intentó derogar la reforma laboral aprobada en 2012 pero, al no haber acuerdo para ello, se ha aprobado un cambio para combatir la temporalidad y la precariedad, para luchar contra el paro y para recuperar la negociación colectiva. El diputado de la formación morada señaló que el voto negativo de «algunos» indica que no quieren que llegue a España el dinero de los fondos Next Generation de la UE.

NC celebra avanzar hacia la recuperación de los derechos de los trabajadores más vulnerables

Marrero destacó que con la reforma habrá 400.000 personas con contratos de fijo discontinuo cuya antigüedad comenzará a contar desde el primer contrato. También subrayó que trabajadores como las camareras de pisos cobrarán unos 5.000 euros más al año, porque los convenios del sector tendrán prioridad sobre los de empresa. Además, la reforma laboral va contra la precariedad en la subcontratación y desaparece el contrato por obra y servicios que era un gran foco de fraude, afirmó el portavoz de Sí Podemos Canarias, quien concluyó que el cambio afecta a los pilares de la reforma aprobada en 2012 y que se sustentó en «abaratar los despidos, la precariedad laboral y contra la negociación colectiva».

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias (NC), apuntó que el momento se puede calificar de histórico porque se ha avanzado para recuperar derechos para la mayoría de los trabajadores, sobre todo para los más vulnerables. Campos añadió que pasará a la historia aquello de tener hasta 27 contratos en un mes y firmar el primer contrato indefinido con más de 40 años.

La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Cristina Valido argumentó que su formación apoyó la reforma de «mínimos» por «respeto» al diálogo social y reclamó abordar cuestiones que afectan de forma especial a Canarias, como el «gravísimo» problema del desempleo juvenil. También exigió establecer medidas excepcionales para que las organizaciones no gubernamentales puedan seguir respondiendo a proyectos que tienen para tres meses. Además reiteró que el Archipiélago precisa de un marco de relaciones diferente al del resto de España, porque es un territorio distinto en el marco laboral.