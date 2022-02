Los sindicatos impugnan la lista de empleo urgente, con 50.000 inscritos

Varios sindicatos, entre ellos CCOO y CSIF, tienen previsto impugnar la nueva lista de empleo extraordinaria abierta por la Consejería de Administraciones Públicas en enero y cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 1 de febrero. Las centrales sindicales consideran que la Dirección General de Función Pública ha incumplido varios preceptos y normativas de rango superior a la resolución que convocó la lista, tanto de ámbito estatal como autonómico. El total de inscritos en esta reserva de empleo ha cogido por sorpresa a la Administración ya que se han presentado cerca de 50.000 solicitudes, concretamente 49.372 en los diferentes grupos, cuerpos y escalas que se han demandado, varios de ellos de las categorías A1 y A2.

Comisiones Obreras (CCOO) considera que la convocatoria de esta lista de empleo complementaria no está ajustada a Derecho. Entre otras cuestiones la central sindical cuestiona que la Administración no haya permitido que personas que están apuntadas en otras listas de empleo o los interinos no se puedan apuntar a esta lista complementaria. Hay un «uso limitativo del acceso a la función pública», según CCOO, al establecer una causa de exclusión que no figura en la normativa básica estatal ni en la legislación autonómica. También el sindicato recurre que el Ejecutivo autorice que el personal laboral pueda realizar labores reservadas a los funcionarios, algo que vulnera las leyes de Función Pública estatal y canaria, en las que se especifican cuáles son las funciones del personal funcionario y cuáles no puede hacer el personal laboral.

La intención de la central sindical es solicitar medidas cautelares en un recurso contencioso administrativo para que se suspenda la vigencia de la lista hasta que se entre en el fondo del asunto.

Por su parte, el sindicato CSIF también recurre por excluir a personal que está en otras listas impidiéndole concurrir a la complementaria y advierte que el Gobierno abrió esta nueva relación para reservas sin haber agotado las listas que siguen en vigor fruto de anteriores procesos selectivos. Asimismo, esta central sindical critica el riesgo que supone seguir con la dinámica de meter más interinos en la Administración autonómica cuando ni siquiera se ha iniciado el proceso para estabilizar a los miles de empleados públicos que ocupan una plaza desde hace años sin que se les haya consolidado su puesto de trabajo.

La activación de esta nueva lista de empleo complementaria se produjo precisamente, según el Ejecutivo, por la necesidad «urgente» de contar con personal en determinadas categorías que, o se han agotado o no hay disponibilidad de personas integrantes en las listas de empleo vigentes. En 15 días hábiles –del 12 de enero al 1 de febrero– se inscribieron nada menos que 49.372 personas. El hecho de que esta convocatoria sea exclusivamente como concurso de méritos y no se requiera ningún tipo de prueba de acceso ha supuesto una inscripción masiva.

El grupo donde hay más inscritos es el de subalternos, con 12.002 solicitudes, según los datos oficiales. En el cuerpo superior de administradores, escala de administradores generales, hay un total de 9.703 solicitudes, mientras que en el de gestión, escala de gestión general (grupo A2) hay un total de 9.372. También destaca las inscripciones en el cuerpo de gestión financiera y tributaria, con 6.285. En el cuerpo de administradores financieros y tributarios también hay un número elevado de inscripciones, hasta las 5.295. Para la reserva de psicólogos se han inscrito 1.577 personas y para trabajadores sociales 1.898. En los dos últimos días hábiles, 31 de enero y 1 de febrero, se dispararon las inscripciones a 5.383 y 7.511, respectivamente.

Entre los aspirantes que se han apuntado a esta lista urgente de empleo figuran también trabajadores procedentes de las administraciones locales, según fuentes del departamento de Función Pública, si bien la prioridad a la hora de hacer los llamamientos son los méritos que se hayan presentado, preferentemente la experiencia en la categoría demandada y la antigüedad, además de la titulación que faculta para el ejercicio del puesto de trabajo.

La Consejería de Administraciones Públicas calculan las necesidades de vacantes entre las 200 y 500, siendo una de las prioridades del Ejecutivo la adscripción a los nuevos órganos de gestión de los fondos europeos ante las necesidades de personal que se requieren para agilizar su tramitación debido a los plazos de la UE.