Hilda no baja los brazos

Se llama Hilda, nació hace 85 años en Las Manchas [en la parte de Los Llanos de Aridane] y es una de las imágenes de la reconstrucción que se planifica en La Palma tras las graves secuelas que ha dejado la erupción del volcán de Tajogaite. Resiliencia en estado puro. Su historia ha dado la vuelta al mundo por la inercia de las redes sociales: la mujer que, pala en mano, limpia las cenizas que se acumulan en el exterior de su vivienda –junto a la carretera de San Nicolás– es la protagonista de un reportaje que nace en el Facebook de I Love The World, un portal que ha retratado magistralmente los estragos del capítulo volcánico más relevante que se ha escrito en España en las últimas cinco décadas.

La fotografía en la que se aprecia su cuerpo encorvado, sujetando con fuerza una pala y en babuchas rosadas es algo más que una foto. En esa composición se concentra la tenacidad de una mujer que regresa a su hogar después de cuatro meses de ausencia. «Como en casa no se está en ningún sitio. Yo estaba bien en la de mi hija en Los Llanos [Carmen Luisa] porque allí me trataban como a una reina... Mi yerno, incluso, me llevaba el desayuno a la cama», agradece sin poder ocultar que necesitaba volver a Las Manchas. «Aquí está toda mi vida, mi hijo [Jaime] vive pegado a casa y son muchos recuerdos los que siguen en pie entre estas cuatro paredes», enumera al tiempo que deja constancia de que hoy [por el pasado viernes] ha aprovechado que tiene a muchos de los suyos en casa para visitar a la Virgen de las Nieves.

Al Santuario de las Nieves

La faena en el huerto no se alargó demasiado –su hija Socorro apunta que antes de que estallara el volcán se levantaba a las cuatro, cinco o seis de la mañana y a las nueve ya lo tenía todo regado y recogido– e Hilda se fue en coche hasta el santuario de la capital palmera. «Esto ha sido muy duro, mucho peor que la otra vez», rescata en referencia a la erupción del volcán de San Juan de 1949. Entonces se tuvo que realojar durante menos tiempo en la casa cuartel que la Guardia Civil tenía abierta en Los Llanos de Aridane. «Cada vez que me preguntaban por la casita, yo decía lo mismo: esta vez también se va a salvar. ¡Ya verás que no se la lleva!».

Socorro, una de las tres hijas de Hilda [Carmen Luisa, que tiene un bar en Fuencaliente, y Gladis son las otras dos], nos advierte que «se ha emocionado al salir de la visita a la Virgen de las Nieves al reencontrarse con una amiga». Su voz suena con fuerza, su cabeza todavía no se ha rendido al paso del tiempo –Hilda nació el 1 de septiembre de 1936– y, sobre todo, la amabilidad con la que atiende la llamada telefónica delata a una mujer paciente. «¿Qué hacía yo con la pala?», rebota una de nuestras preguntas. «Limpiar ceniza, hay mucha y no quiero que la casa se me venga abajo». En los últimos días esas tareas las ha compartido con sus hijos, yernos y nietos. «Yo tengo una familia larga, sabe... Ahora muchos están aquí, pero cuando volví tuve que pagar para que limpiaran el tejado –unos 50 euros por jornada, dice– y unos escalones que nos costó toda una mañana encontrar».

También un grupo de jóvenes de la Península que estaba de paso en la Isla ayudó sin cobrar ni un solo euro en el acondicionamiento de la casa que Hilda habita en Las Manchas. «Esa breve relación se selló con unas fotografías colgadas en las redes sociales de los voluntarios en las que se podía leer. «Estamos con Hilda en La Palma... Una mujer maravillosa».

Hilda recompensó aquellos gestos solidarios ofreciendo galletas y Seven Up... Las cuadrillas del Cabildo no han dejado de moverse por la zona en la que vive. De hecho, confiesa que «hay días en los que el ruido de los camiones [descargan la ceniza cerca del lugar en el que se tomaron las fotos] es insoportable. Aquí queda mucho trabajo por hacer, pero hay que seguir luchando», justifica cuando el sentimiento de que los han dejado solos está a flor de piel.

En realidad, los operarios del Cabildo no se han ido. Se les ve a diario de un lado a otro con sus chalecos fluorescentes pero «no hay manos para tanta gente». Esa fue la razón por la que varias mañana Hilda tuvo que agarrar la pala y «pelearse» con las montañas de material volcánico que rodea su propiedad. «Poquito a poco, a mi edad ya no hay prisas por quererlo tener todo arreglado en un solo día».

Enviudó hace 19 años

Hilda siempre ha estado acompañada por una familia larga [«En casa éramos cuatro hembras y tres machos»], pero perdió la compañía de su esposo, Mario, cuando ella tenía 74 años. «Es un mujer trabajadora –su hija Socorro la llega a definir como una jiribilla, es decir, alguien que no para–, muy religiosa y valiente... Es la que siempre nos da ánimos a los demás», exalta sobre un ser que trabajó codo a codo con su marido en las labores de recogida de pinocha, estiércol, limpieza del monte... Su esposo fue uno de los miles de canarios que buscaron hacer fortuna en Venezuela, pero al final acabó regresando a la Isla Bonita, no como otros hermanos de este que se quedaron con un pie aquí y el otro allá y con dos familias abiertas: un capítulo más de los innumerables que se abrieron alrededor de las viudas blancas [mujeres que vieron partir a sus maridos hacia América Latina y nunca volvieron a pisar el Archipiélago].

El recuerdo de Mario a punto estuvo de quedar sepultado por las coladas que invadieron el Cementerio de Las Manchas. La lava cubrió el nicho que está justo debajo del que ocupa el marido de Hilda. Otros familiares –hermanos de Mario y el hijo de una sobrina que trasladó los restos de su hijo desde Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de Aridane– no tuvieron la misma suerte porque estaban enterrados en la parte vieja del camposanto que fue devorado por los gigantescos ríos del material incandescente que descendieron desde el alto de Tajogaite. Y es que Hilda lo tiene claro: «El volcán nació en Montaña Rajada», remarca respecto a las grietas que se abrieron en las primeras horas de la tarde del 19 de septiembre de 2021.

Poco a poco, aunque en ocasiones con una lentitud desesperante, la normalidad empieza a echar raíces en la zona cero del volcán. Falta mucho por hacer e Hilda no renuncia a volver a coger la pala el día que no vengan los equipos de limpieza a casa, pero su mensaje es contundente. «Esta tarea la tienen que hacer los jóvenes, ellos son los que van a sacar a La Palma de esta situación tan complicada».

Con el servicio eléctrico repuesto, la siguiente petición es que llegue el agua a las casas. «De momento, bajamos de vez en cuando hasta el bodegón Tamanca, nos apuntamos en una lista y nos llegan los bidodes con mucha amabilidad». De nuevo, emerge la mujer agradecida a la que la vida le ha permitido regresar a Las Manchas. Y es que ella lo tiene claro: Hilda no se rinde.