NC se desliga del PSOE en la demanda por ampliar la Reserva de Inversiones

Nueva Canarias (NC) seguirá adelante con su estrategia de reivindicar que se amplíe un año la Reserva para Inversiones (RIC) o de promover una ley para autorizar el comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC) al margen de que el PSOE haya «tirado la toalla», según la formación nacionalista. Para el partido del vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, la defensa del fuero de las Islas «es nuestra razón de ser y forma parte de nuestros principios como nacionalistas», además de que está en el documento que firmaron los cuatro partidos que componen el pacto de las flores. La resignación con la que el PSOE ha asumido el «no» rotundo de la ministra María Jesús Montero a la prórroga de la RIC no ha gustado a NC, que mantendrá la reivindicación «en el Congreso, en el Parlamento y desde la Consejería de Hacienda», añaden desde la formación.

Los nacionalistas temen que el PSOE «haya tirado la toalla» por el «no» rotundo de Montero

Ya este fin de semana la portavoz económica de NC y vicepresidenta del Parlamento, Esther González, recordó el acuerdo del Parlamento aprobado por amplia mayoría para extender la RIC de 2017, texto que seguirá defendiendo en Canarias y en Madrid. Para González «se mantienen los mismo motivos» por los que el Ministerio de Hacienda autorizó la prórroga en 2021 para la Reserva dotada en 2016 y ahora «está ampliamente justificado» que se mantenga en 2022 por la «incertidumbre» que se mantiene en el sector turístico y en la actividad económica, agravada por la erupción volcánica en La Palma.

Según los análisis realizados por los asesores fiscales, más de un millar de empresas de las Islas que dotaron a la Reserva en 2017 tendrían que regularizar su situación con Hacienda si no se acepta la prolongación de materializarla este año. Una parte de ellas –entre 200 y 300– podrían invertir la RIC si se extiende el plazo hasta el 19 de marzo, por los 78 días que se han solicitado de prórroga debido al estado de alarma que paralizó la actividad económica en 2020. Aunque desde el punto de vista político está extensión puede conseguirse porque se ha autorizado a otras figuras fiscales, el hecho es que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda aún no ha contestado oficialmente a la consulta vinculante que se le ha planteado por parte de empresas y asesores fiscales.

«La fecha del 19 de marzo está muy cerca y los autónomos y las empresas aún no saben si podrán contar con esos días adicionales para poder planificarse y hacer el esfuerzo inversor en este corto periodo que resta», añaden los expertos en relación con esta ampliación que se ha solicitado.

Así las cosas y ante las continuas negativas del Gobierno central, el diputado de NC Pedro Quevedo seguirá reivindicando en el Congreso las peticiones de la Reserva y de la ZEC planteadas desde las enmiendas que se presentaron a los presupuestos del Estado, que fueron rechazadas en 2021, y ahora vetadas en el Senado tras presentarse por Coalición Canaria y ASG.

Tras la rueda de prensa del último Consejo de Gobierno, en la que Antonio Olivera dio por hecho que ya no hay nada que hacer con la ampliación de la RIC en 2022, desde NC se ha lanzado el mensaje al PSOE canario que la formación nacionalista seguirá con sus iniciativas y que no va a cejar en el empeño aunque continúe tropezando con el «muro» de la ministra Montero. «El PSOE no quiere esa guerra y quizá Montero les ha dicho que no sigan por ahí, pero nosotros vamos a mantener la defensa de estas peticiones donde haga falta», añaden desde NC.

Persuasión

Olivera recordó tras el Consejo de Gobierno que solicitar la ampliación por un año de la RIC «es una potestad que no se puede exigir sino que se debe persuadir al Ministerio de Hacienda con argumentos sólidos como en 2020, pero que ahora no los hay». El viceconsejero de la Presidencia recordó que las enmiendas de NC en este sentido fueron desestimadas y que ahora solicitar esta ampliación «está a destiempo porque no hay argumentos nuevos que poner sobre la mesa, lo aprobado en 2020 fue excepcional y era la primera vez que se conseguía», añadió Olivera, que recordó que tampoco se logró en la crisis financiera de 2008.

Olivera también redujo a un problema «interpretativo» las dudas jurídicas surgidas entre los profesionales y los asesores fiscales para aplicar algunos incentivos como consecuencia de los problemas surgidos durante la pandemia. «No es un problema nuevo, llevamos así hace 28 años desde la ley del REF de 1994», advirtió el viceconsejero, que dio carpetazo al asunto con el anuncio de crear «espacios de encuentro» con el Estado para resolver los «elementos interpretativos» que vayan surgiendo.

NC también exige una ley para garantizar el comercio triangular en la ZEC

En este sentido, NC no entiende el «empecinamiento» de la ministra Montero de mantener el «no a todo» en relación con los incentivos del REF, ya que incluso los problemas surgidos con los incentivos del sector audiovisual costó mucho resolverlos, incluyendo recursos de inconstitucionalidad por medio.

Al respecto, los nacionalistas respaldaron la decisión de entablar los recursos de inconstitucionalidad, admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, contra las Cortes Generales y el Gobierno estatal por la vulneración de los «procedimientos» del Estatuto y la Constitución sobre las reformas del REF, relativas a la rebaja unilateral del diferencial fiscal de las producciones audiovisuales de las islas un 80% superior al vigente en el resto del Estado.

Asimismo, NC recuerda la demanda planteada por Quevedo a la ministra de Hacienda en el pleno extraordinario del pasado 25 de enero para tramitar un proyecto de ley con el fin de ampliar a 2022 la materialización de la RIC de 2017 y para garantizar la supervivencia de la Zona Especial Canaria (ZEC) mediante la autorización del comercio triangular, «vital» para la diversificación de la economía de las islas.

Pese a estas diferencias, NC no ve en riesgo las relaciones con los socialistas canarios dentro del Gobierno. Los nacionalistas aseguran que están cumpliendo con el pacto de gobierno, en el que se incluye la defensa del REF y que la estrategia de cada partido en relación con este asunto no debería enturbiar las relaciones entre las dos formaciones en el debate interno que se suscite en el Ejecutivo regional.