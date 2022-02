El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “prevaricación” por no adoptar las medidas necesarias para frenar la inmigración irregular a Canarias pese a conocer de antemano la avalancha de llegada de pateras por los informes de Frontex, y por la ausencia de medidas para paliar la situación de colapso de los centros de acogida de migrantes menores no acompañados sin atender las peticiones que al respecto había trasladado al Gobierno el Defensor del Pueblo. Marlaska evitó responder a la acusación del senador popular y tampoco comentó el problema de la acogida de menores no acompañados en las Islas, un aspecto sobre el que en distintas ocasiones se ha limitado a señalar que no es competencia de su ministerio.

