Los municipios piden refuerzo de personal para hacerse sostenibles

Las administraciones públicas no solo necesitan recursos para llevar a cabo los retos que establece el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía -que busca llevar a cabo en los municipios acciones que permitan neutralizar la huella de carbono- sino también personal para poder sacar adelante los proyectos necesarios. Así lo pusieron ayer de manifiesto los ayuntamientos y cabildos que participaron en el primer encuentro virtual de este programa en el Archipiélago, al que ya están adheridos los 88 municipios de Canarias.

“Todo esto no se puede llevar a cabo con las restricciones de personal que tenemos”, lamentó Raúl García, coordinador técnico de las áreas de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo Insular de Gran Canaria. Que aseguró que por más que las administraciones públicas puedan acceder a la financiación “si no tenemos recursos humanos no vamos a ninguna parte”.

Lo cierto es que las administraciones públicas llevan años estranguladas por unas tasas de reposición que impiden sustituir muchas de las vacantes que se generan por las jubilaciones. Por lo que hacer frente a proyectos de gran envergadura como este se torna difícil con unas plantillas mermadas y unos procesos para la incorporación de personal demasiado lentos y engorrosos.

El Ayuntamiento de La Matanza instala placas solares en las cubiertas del cementerio

En el mismo sentido se expresó Victoria Santana, concejala delegada de Urbanismo, Planificación Estratégica y Patrimonio del Ayuntamiento de Ingenio, quien también se refirió a las exiguas plantillas como una de las debilidades internas de los propios ayuntamientos. “Hay escasez de personal y una edad media elevada que también provoca un cierto comportamiento reaccionario a los cambios”, resaltó. Además, señaló que han tenido problemas para acceder a algunas de las convocatorias de subvenciones asociadas a la economía verde debido “a los umbrales de población que se establecen para los municipios beneficiarios”.

También se refirió a los problemas de personal Víctor García, jefe del servicio de Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, quien mantuvo que lo mejor sería que existiera un gestor permanente. "Tener una persona de referencia", explicó, ya que además de que hay "poco personal" en muchas ocasiones no existe una estabilidad. "Hay gente válida pero se nos va", lamentó.

El Pacto de las Alcaldías surgió en el 2008 en Europa con el objetivo de incorporar a los gobiernos locales en la estrategia para luchar contra el cambio climático. El reto es reducir las emisiones de CO2 al menos un 40% hasta 2030, aunque el programa camina ya para lograr la neutralidad climática, es decir, hacia una reducción de las emisiones del 80% para 2050. Para conseguirlo los municipios deben aumentar la energía limpia que se consume en su territorio impulsando diferentes acciones como el cambio de la iluminación a tecnología led, favorecer la movilidad sostenible con la implantación de carriles bici o puntos de recarga para vehículos eléctricos o la instalación de placas fotovoltaicas en casi cualquier superficie que se preste a ello, colegios, pabellones e incluso, en la cubierta de los nicho de los cementerios municipales. Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de La Matanza que ya ha instalado en los edificios públicos con consumo eléctrico placas solares incluido el campo santo municipal. "Es uno de los pocos puntos sobre el que teníamos dudas", comentó ayer Miguel Ángel Pérez, concejal de Sostenibilidad de este Ayuntamiento del norte de Tenerife, pero tras una primera instalación de 15 kilovatios ya hay prevista una ampliación.

Pérez se encargó de detallar el recorrido que ha seguido el municipio desde que se unió al Pacto de las Alcaldías en 2014. “Nos ha permitido agrupar las acciones para hacerlas de manera planificada”. El concejal insistió en que los municipios deben ver la sostenibilidad no solo como una acción en favor del medioambiente sino también “un ahorro energético y económico” y aseguró que los proyectos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de La Matanza, suponen una reducción en la factura eléctrica del Consistorio.

También participó en la jornada la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de El Pinar, Magaly Zamora, quien insistió en las administraciones deben dar ejemplo incluso implementando pequeñas medidas a las que pueden optar también los consistorios más pequeños. "No podemos hablar de sostenibilidad cuando nosotros no tomamos acciones tan simples como usar papel reciclado", cuestionó.

La suma de todos los ayuntamientos en el pacto puede ser ventajoso para captar fondos Feder

Que los 88 municipios canarios se hayan sumado ya al Pacto de las Alcaldías puede suponer una ventaja competitiva a la hora de captar fondos europeos. Tal y como explicó Miguel Morcillo, coordinador de la oficina de este proyecto de España ante la Unión Europea (UE), los ayuntamientos pueden tratar de captar financiación procedente de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para los proyectos vinculados al programa. Hasta 2027 habrá algo más de 34.600 millones de euros para toda España que deben solicitar las comunidades autónomas tras haber elaborado un plan específico. Pero Morcillo apuntó que Canarias juega con ventaja a la hora de solicitarlos, ya que al estar la totalidad de los municipios de la región adheridos, esta financiación repercutirá en todos ellos y en la totalidad de los vecinos de las Islas.

Morcillo aseguró que "el Pacto de las Alcaldías en Canarias es el más dinámico de toda Europa" y suscribió el compromiso que ha constatado por parte de todos ellos para acelerar las acciones . Entre los objetivos a medio plazo está la lucha contra la pobreza energética para lo que la Comisión Europea ha elaborado una serie de indicadores que ayudarán a los ayuntamientos a analizar la situación de cada una de sus localidades. Un trabajo que “será difícil por la falta de información”, sostuvo Morcillo, pero para el que tienen que hacer “un esfuerzo”. Para desarrollarlo tendrán un plazo de dos años, cuando pasará a ser obligatorio contar con este diagnóstico.

El primer Encuentro del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía de Canarias, organizado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, a través de las Oficinas Verdes de Canarias, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), también contó con tres ponencias vinculadas a las comunidades energéticas y la producción de las energías sostenibles, otro de los proyectos que se debe potenciar a través de este programa. En ellas participaron el concejal de Sostenibilidad de Adeje, Manuel Luis Méndez; la representante de La Palma Renovable, Nuria Albert; y el catedrático y director del Máster en Energías Renovables de la Universidad de La Laguna (ULL), Ricardo Guerrero.