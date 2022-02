El rector de la ULPGC Lluis Serra elimina un tuit en el que insulta a los votantes de Vox

Un tuit del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluis Serra Majem, sobre los resultados de Vox en las elecciones de Castilla y León ha generado una amplia polémica y la formación de ultraderecha ya ha exigido su dimisión. El rector, en su perfil personal y no en el oficial de la Universidad, expresó: "La gente que vota a Vox son fascistas que salen del armario. Nada mas". Veinte minutos después, tras la controversia por esta publicación, el rector borró el tuit y restringió su cuenta porque, asegura, ha recibido insultos y amenazas. Pese a eliminarlo, ya le había contestado el diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, quien afirma que "aunque haya borrado su publicación debe dimitir inmediatamente". Para el parlamentario de esta formación, el rector "ha insultado a los votantes de Vox entre los que, aunque no le guste, hay alumnos y miembros del claustro".

Serra explicó hoy miércoles que fue un comentario en una cuenta personal y apeló a "la libertad de expresión". En cualquier caso, pidió disculpas: "Si hay gente que se ha ofendido, lo siento", expresó. "A mí me gustan los italianos que dicen esta familia es comunista, o esta familia es fascista y no pasa nada", argumenta.

Por tanto, el rector sostiene que no ha tenido ánimo de insultar , y expresa que al ver las reacciones, algunas desmesuradas, lo borró, restringió el acceso a su cuenta personal de Twitter y bloqueó a personas por las amenazas y los insultos recibidos. Amenazas como que "a ese hay que darle un paseo" u otras más explícitas, asevera.

Recuerda que puso el tuit en una cuenta de una amiga periodista en la que se estaban comentando los recientes resultados electorales de Vox. "Para mí no es un insulto, es un comentario, lo quité", recalca. Lluis Serra reitera en que "no hay que darle más importancia y si alguien se ha sentido ofendido lo siento mucho y, sobre todo, implorar a la libertad de expresión en el ámbito privado".

El rector asegura que es una persona "supertolerante" y sostiene que " si hubiera fascistas en Vox son bienvenidos a la universidad a estudiar; no tiene nada que ver", remarca. "Un fascista es bienvenido, un anarquista es bienvenido, un comunista es bienvenido, no tengo ningún problema, al contrario, y por eso lo comento con toda la naturalidad", manifiesta. De hecho, explica que tiene amigos de Vox y si les llama "fachas" no se molestan porque no lo ven como un insulto.

Serra remarca su tolerancia. "Un día de estos voy a ir a una comparecencia al Parlamento de Canarias solicitada por el PP: no tengo ningún tipo de problema, y si Vox quiere venir a verme a la Universidad encantado. Soy mucho más tolerante que la inmensa mayoría de los que me están profiriendo estos insultos", sentencia.

VOX estudia acciones penales

Según el diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, el rector debe dimitir aunque argumente que el comentario lo hizo por su cuenta personal y lo haya borrado inmediatamente. "Su cuenta personal está continuamente retroalimentando su cuenta institucional; en cualquier caso es el rector y pone de manifiesto un ataque a los votantes de un partido político", asevera. "Entre los votantes que ha insultado hay miembros de su claustro, de personal no docente, de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; es un hecho gravísimo y no cabe otra cosa que la dimisión", espeta.

Alberto Rodríguez afirma que el partido está estudiando posibles acciones penales, "si pueden ser unos hechos constitutivos del delito de incitación al odio, porque es un insulto directo al decir que los que votan a Vox son fascistas".