Medio millón de firmas para regularizar a medio millón de migrantes

El movimiento estatal #RegularizaciónYa salió esta mañana a las calles de más de 16 ciudades españolas para dar a conocer la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada en confluencia con varias organizaciones, y recoger 500 mil firmas para la regularización de las 500 mil personas migrantes en situación administrativa irregular en España. La portavoz de la Plataforma Red Canaria por los Derechos Migrantes, Valeria Mastroiani, fue una de las responsables de recoger las primeras firmas esta mañana en la calle Triana de la capital grancanaria donde ha explicado que el objetivo es entregar las firmas a mediados de septiembre de este año y poder así llegar al Congreso de los Diputados para que se debata la ILP.

"Va a ser necesaria la unión de diferentes partidos porque necesita un impulso para salir adelante, en una lucha contra el racismo institucional", apuntó Mastroiani, que señaló que no pretenden tocar ninguna ley orgánica, algo para lo que las ILP no tienen facultades. Las regularizaciones son necesarias, explicó, porque hay mucha gente migrante que ya está en el país, trabajando, cubriendo servicios "importantísimos" y cuyos derechos son vulnerados porque no tienen acceso a cuestiones básicas. Se estima que en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad en situación de vulneración, sin protección legal y acceso a derechos y servicios esenciales. Desde su nacimiento, en abril de 2020, la organización #RegularizacionYa ha puesto en la agenda política y mediática la necesidad de una regularización urgente, amplia y sin condiciones para el medio millón de personas migrantes indocumentadas en España.

"También es una cuestión de memoria histórica. Muchos de los extranjeros que viven aquí proceden de países con los que estamos en deuda", añadió la portavoz, que criticó el hecho de que la ley de extranjería sea actualmente "bastante restrictiva" y acceder a la regularización a través de ella para trabajar o residir "requiere de mucho papeleo". En Canarias, añadió, hay una concienciación mayor porque se da una "situación especial" por la cantidad de personas que se reciben y a las que hay que acoger dignamente, pese a que todavía "queda mucho por aprender", especialmente a la hora de acogerlos.

Y en esto coincidió Yeray Rodríguez, un canario de 43 años que al leer los carteles de la propuesta no dudó en acercarse para "aportar su granito de arena". Rodríguez confía en que las Islas continúen siendo "solidarias" como hasta el momento de forma que del Archipiélago salga "la mayoría de las 500.000 firmas". No fue tan optimista Nicolás Di Diego, un joven que también dedicó unos minutos a participar en la iniciativa, que afirmó que los canarios están "muy saturados" con el tema migratorio como consecuencia del flujo intenso de llegadas en los últimos años. A pesar de esto Di Diego confía en que las instituciones y las sociedad puedan llegar a "acuerdos" para que le gestión de la crisis migratoria vaya "mucho mejor".

"Canarias siempre ha sido un pueblo solidario", afirmó Mastroiani, que se ha mostrado preocupada por el auge de partidos como Vox y ha llamado a "tomar las calles" para hacer frente al "racismo que se nos viene encima". También se mostró preocupado por el crecimiento del partido de Santiago Abascal, Rodríguez, quien aseguró que la ILP tendrá menos éxito en las comunidades donde esta organización tenga mayor representación. "El auge de Vox es dramático y no somos conscientes de la transformación que puede sufrir el país si esta gente llega más lejos", lamentó.

A Marcial Sánchez, economista de 62 años, le preocupa el "juego político" que existe en torno a la migración. El canario considera "absurdos" muchos de los discursos de los líderes de los distintos partidos y rechaza la idea de "culpabilizar" a los inmigrantes de "todo lo que sucede". Tras firmar la iniciativa, Sánchez calificó de "bendición" el flujo migratorio y defendió que los países necesitan de la migración para avanzar en su desarrollo económico.

En un manifiesto, el movimiento #RegularizaciónYa ha insistido en la compleja situación que atraviesan muchas de estas personas, que pese a trabajar no cotizan a la seguridad social, no pagan impuestos y esto les expone a explotación laboral, trata o incluso explotación sexual. "La existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir", concluye la red.

Ya en septiembre de 2020, el Congreso votó una Proposición No de Ley (PNL) que recogía las reclamaciones del movimiento #RegularizaciónYa, compuesto por 1.500 organizaciones, colectivos y asociaciones. Instaban al Gobierno a iniciar un proceso de regularización "urgente, amplia y sin condiciones" para que las personas migrantes sin papeles no se quedaran totalmente desprotegidas, fuera de las medidas de protección social que el Ejecutivo puso en marcha. El pleno del Congreso rechazó la PNL con los votos en contra de PSOE, PNV, Ciudadanos, Vox y Partido Popular.