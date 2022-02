«El conflicto del Sahel está en un punto crítico tras la salida de Francia»

La actualidad y el anuncio de la retirada de Francia de Malí ha afectado de forma muy intensa a las perspectivas de la crisis del Sahel. ¿Cómo exactamente?

La situación está en un momento crítico y la decisión de Francia sólo lo ha complicado un poco más el asunto. La presencia internacional sirve para contener pero no basta para erradicar el problema y a esto se une, primero, los golpes de estado y la juntas militares en Burkina Fasso, Malí y Chad que empieza a complicar la presencia de las tropas internacionales y la respuesta de la Unión Europea en la lucha contra estos grupos terroristas. La decisión del presidente Macron ha tirado de algunos de los países que estaban allí desplegados como los países nórdicos, Dinamarca, Suecia y Noruega y ha frenado la incorporación de Estonia, Hungría y Portugal. Lo que sí continúa es la operación de Naciones Unidas sobre el terreno pero también con crecientes dificultades, o por la presión del gobierno maliense para renegociar las condiciones de la presencia de estas tropas y por la estancia de paramilitares rusos.

¿Cuál es el papel y la influencia potencias como Rusia y China?

La presencia rusa es una presencia complicada porque, como ya se ha manifestado en la República Sudafricana, cuando se desplegaron allí, la compatibilidad con la forma de trabajar con las fuerzas europeas es muy difícil porque ellos están en misiones muy próximas al gobierno local, a la Junta Militar y les apoyan directamente, y no se implican tanto en la seguridad del país ni en la lucha contra el terrorismo. Si a eso le unes la confusión que se produce en el maliense, que ve que unos uniformes actúan de acuerdo con códigos morales y éticos y otros de forma libre y poco ortodoxa, se crea una situación muy complicada.

¿Y el papel de China?

China no tiene el tipo de presencia militar que desincentiva la participación de fuerzas internacionales. La presencia de China es más pacífica porque esas tropas suyas se mueven siempre dentro de los términos de referencia estándares de Naciones Unidas y actúan como unidades militares independientes y cooperan en misiones internacionales limitadamente pero no generan, por ahora, los mismos conflictos que la presencia de tropas a las que llaman y pagan las juntas militares. Como dice el presidente francés, si no nos quieren y no están a gusto con nosotros pues entonces nos vamos y eso es lo que han hecho.

China se mueve siempre por este tipo de intereses que tienen que ver con el rédito económico. Su presencia, no sólo en África sino en América Latina o cualquier otra parte del mundo, tiene que ver con los objetivos estratégicos de su Gobierno. Su planteamiento de penetración es mucho más clásica, aprovechan que los gobiernos locales prefieren recibir dinero en inversiones, sin condiciones previas como el respeto a los derechos humanos que sí exigen los países europeos.

En este repaso geográfico, ¿cómo queda dibujada Canarias y cómo se puede ver afectada por el conflicto en el Sahel?

Es difícil quedar al margen de cualquier tipo de conflicto porque la situación general actual genera flujos migratorios en toda la región. Hay desplazamientos y presión migratoria de los países más pegados a la costa y desde la costa de África Occidental. Lógicamente, se va a mantener esta presión y si la situación se desestabiliza en Mauritania, Senegal o países de la costa occidental, pues entonces la presión hacia el archipiélago canario será mucho mayor y ese es el primer efecto de estos conflictos. Otra cosa más peligrosa sería que hubiese desplazamientos masivos por razones humanitarias, la situación de inestabilidad no ayudaría a la vida diaria de las Islas, que ya está bastante perjudicada.

En este sentido, ¿el Gobierno español está haciendo los deberes?

Las rutas de escape no son sólo las de Canarias sino que, afortunadamente, hay otras terrestres mucho más sencillas para desplazarse y la presión migratoria también es importante en el Mediterráneo. Al Gobierno español, como a todos los ejecutivos occidentales, les preocupa esta situación, pero no puede hacer más de lo que está haciendo, como las relaciones bilaterales con países de tránsito y prevenir la salida, acciones que ya está haciendo. Solo, de forma unilateral, no puede frenar un proceso migratorio que afecta a una parte de África Occidental de enorme extensión.

Enfrente de Canarias viven nuestros vecinos marroquíes. ¿Se sienten agredidos o en peligro?

Todos los países de la zona del norte de África tienen un perfil muy bajo en este conflicto porque consideran que la actuación de estos grupos terroristas y yihadistas de momento están contenidos en la banda del Sahel. La preocupación, por el contrario, de los países europeos, no es tanto lo que ocurra en el Sahel sino la repercusión de este conflicto sobre esos países como Marruecos.

Paradójicamente, los países europeos y Estados Unidos, que también está en Níger, están contribuyendo a la estabilidad interna del Reino de Marruecos, Argelia y Libia. Mientras el país alauita y Argelia no tengan una mayor presencia de actuación en la zona, son solamente los países de África Occidental, las organizaciones regionales de seguridad y las tropas de Naciones Unidas y de la Unión Europea las que están contribuyendo a la estabilidad del Sahel y de la banda subsahariana alrededor del Sahel. Pero los demás, de momento, no tienen ningún protagonismo en la zona.

¿Cómo se lucha contra el terrorismo yihayista y quién lo está haciendo con mayor ímpetu?

Hay un enfrentamiento con unas reglas y con unas contribuciones nacionales que son las que deciden cada uno de los ejecutivos y que dicta lo que se quiere hacer. Cada país es libre de enviar o no tropas, de que combatan o no, de participar o abstenerse y entonces, aquellos que están más preocupados, los países más cercanos al Mediterráneo y algunos de los que están más alejados, como el caso de los países nórdicos y otros que están más preocupados por el aspecto de la solidaridad.

En general, muy pocas naciones están preparadas para este tipo de despliegue y para la consiguiente lucha contra el terrorismo yihadista porque no tienen capacidad logística y tampoco voluntad.

Esta lucha antiterrorista es un proceso que llevará mucho tiempo y no parece que vaya a vivirse un éxito rápido en el tiempo. Es verdad que la presión que se está ejerciendo contra estos grupos ha tenido importantes avances, se ha logrado contener la expansión y se ha obligado a buscar escenarios distintos donde hay países europeos pero no se puede mantener siempre en activo porque el número de tropas que se pueden desplegar es muy limitado y las unidades para emplear en la lucha directa tiene sus dificultades políticas, como acaba de mostrar el gobierno de Francia y su primer ministro.

¿Cómo explica cada país el coste de estas misiones, sobre todo en el caso de que tengan que explicar muertes de ciudadanos de su país?

Los países tienen que conocer, lógicamente, los costes de estas intervenciones y la situación de riesgo que corren. Cuando se comprometen en una misión y piden autorización al Parlamento para enviar soldados se conocen los riesgos que se corren.

Por eso las misiones que no son de combate cuentan con más contribuyentes que las que son que las que lo son. Pero ese riesgo es el precio que pagan las sociedades occidentales por su seguridad. Si se quiere que no haya efectos directos y que sus nacionales en esos territorios donde están viviendo no se vean sujetos a la presión o allí donde hayan empresas que buscan desarrollar su labor en un entorno de seguridad tienen que cooperar con estos países hasta que asuman su propia seguridad. La idea no es estar reemplazándolos a ellos en sus obligaciones pero, hoy por hoy, la asistencia internacional es fundamental para la asistencia técnica, instrucción, adiestramiento, equipamiento de seguridad de estas fuerzas de seguridad y fuerzas militares. Eso es lo que justifica la presencia allí. En muchos países de la zona también, por ejemplo, la lucha en la piratería en el Golfo de Guinea, muchos de ellos son autosuficientes y sólo necesitan este tipo de apoyo, no demandan que nadie reemplace a sus nacionales en diferentes estamentos como pueden ser las aduanas. Una cosa es ayudar a que ellos asuman sus funciones de seguridad y otra cosa es suplir a sus propias organizaciones .