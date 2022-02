Ni rastro de la crisis migratoria de Canarias en Maastricht

Ni muelle de Arguineguín, ni flujo intenso de pateras en las Islas, ni reparto solidario de inmigrantes ilegales entre los países miembros de la Unión Europea. La crisis migratoria en Canarias se difuminó en el último panel ciudadano de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) en el que precisamente 200 europeos elegidos al azar debatieron en Maastricht (Países Bajos) sobre migración y el papel de la UE en el exterior. Al evento, celebrado el segundo fin de semana de febrero, acudieron doce españoles con la mochila cargada de recomendaciones vinculadas a la necesidad de imponer solidaridad con los países fronterizos que cargan con el peso de la migración ilegal, pero sus ideas se perdieron en los debates con otros ciudadanos de la Unión que «quitaron importancia a la ruta del Atlántico». Así lo explica José Ángel Burgos, un madrileño de 56 años que en la primera charla con sus compañeros de debate ya se dio cuenta de que «la migración hacia España no se percibe como un problema de la Unión Europa». El encuentro –celebrado a 3.612,7 kilómetros de las Islas– tuvo lugar tras dos debates anteriores, uno organizado en Estrasburgo (Francia) y otro de forma virtual.

En total, son 800 los ciudadanos que han participado en los cuatro paneles –una economía más fuerte, democracia europea, cambio climático y migración– incluidos en la conferencia y han debatido sobre cómo debería evolucionar la UE. ¿El resultado? Una lista de recomendaciones a partir de las ideas recogidas en los eventos organizados por toda Europa y en la plataforma de la Conferencia. Contribuciones que se debatirán en los próximos meses con las instituciones de la UE y otros representantes.

Los españoles volvieron a sus casas con la sensación de que el sentimiento que predomina en Europa es el de que «cada uno tiene sus propios problemas» y que la UE «no es una madre que lo resuelve todo», según las palabras de Luis Enrique Ovalle, un ingeniero asturiano presente en el último debate. Algunos de los españoles incluso mantuvieron intensas discusiones con vecinos de otros estados miembros precisamente por la crisis migratoria, así le sucedió a Conchi Páez, una limpiadora de 59 años. Esta cordobesa, hija de migrantes, está acostumbrada a ver el flujo de llegadas hacia Andalucía por lo que asegura «entender a la perfección» el reclamo de los canarios. «Muchos no conocen las imágenes que vemos a diario, cientos de personas en polideportivos, muelles y barracones», explica Páez, que tardó varias horas en hacerle entender a un polaco la problemática existente. «Me peleo porque algunos compañeros de debate creen que los inmigrantes ilegales no se pueden distribuir porque están perdidos por el continente, y esto no es así, están concentrados en zonas como Canarias», lamenta.

Durante los debates los ciudadanos estuvieron acompañados de un grupo de «expertos» que les guiaba en el proceso. De forma que los participantes pudieran resolver dudas y aclarar cuestiones sobre la actual legislación de la UE. También recibieron cifras y estadísticas sobre los flujos migratorios en Europa, lo que provocó que muchos de los españoles se replantearan su percepción sobre la crisis migratoria en las Islas. «Hemos podido hablar con representantes del Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y nos dieron datos que desconocíamos», asegura José Luis Gil, un biólogo catalán que extrajo de las charlas de los expertos que países como «Hungría o Bulgaria sufrían mucho más que España las olas migratorias». Y coincide con él, Javier García, un empresario madrileño que afirma que los europeos del este son «más cerrados y tajantes» con la entrada de migrantes porque reciben casi tres millones de personas al año, «un 30% más de lo que viene del sur», añade.

En los que sí están de acuerdo todos los españoles convocados al encuentro en la ciudad holandesa es en la necesidad de crear «una política migratoria común» que incluya más apoyo para los países que son frontera de Europa. «Debemos conseguir darle las mismas oportunidades a migrantes legales e ilegales y trabajar en la integración de todos ellos», explica Elena Rodríguez, una joven estudiante de Turismo de 19 años que insiste en la necesidad de «repartir a los que llegan entre los países con más capacidades».

El objetivo del encuentro en la ciudad holandesa en la que hace treinta años se aprobó el Tratado que dio origen a la actual UE era que los ciudadanos lograran reducir la lista de 150 orientaciones que ya habían formulado en las dos citas anteriores. Al final del encuentro solo quedaron las 40 ideas que más apoyo tuvieron de los ciudadanos. Estas serán llevadas al pleno de la Conferencia, que se celebrará en marzo.

A pesar de que la crisis migratoria en Canarias pasó desapercibida, los ciudadanos europeos sí aprobaron algunas recomendaciones sobre el papel de la UE ante el fenómeno migratorio. Los participantes apuestan por la necesidad de establecer una política migratoria conjunta colectiva «basada en el principio de solidaridad». Sobre la distribución de los solicitantes de asilo de la UE, recomiendan que se sustituya el sistema de Dublín por un tratado jurídicamente vinculante que garantice «una distribución justa, equilibrada y proporcionada». Y que haya centros de asilo específicos para menores no acompañados en todos los estados miembros. Ahora solo queda saber si estas recomendaciones se materializan en políticas reales.