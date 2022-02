CC critica la "falta de preparación" del Gobierno autonómico en sus encuentros con el Estado

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y la portavoz del partido, María Fernández, acusan al Gobierno autonómico de ir "sin los deberes hechos" a los dos encuentros que el Ejecutivo regional tiene planeados esta semana con el Estado. La primera cita, la comisión bilateral Canarias-Estado, se celebra mañana y la segunda, la Conferencia de Presidentes, tendrá lugar el próximo viernes en La Palma. El reparto de menores migrantes, la ampliación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), el desarrollo del Estatuto de Autonomía, el traspaso de las competencias en costas y la reconstrucción de La Palma, son algunos de los temas que CC exige que se pongan sobre la mesa y que según los nacionalistas "todavía no está claro" que se incluyan en la orden del día. "Los encuentros no se han preparado ni trabajado, lo que nos hace pensar que no van resultar acuerdos beneficiosos para el Archipiélago", explicó esta mañana Clavijo en un encuentro con los medios en la capital grancanaria, en el que acusó a Ángel Víctor Torres, presidente autonómico, de acudir a las reuniones como si de "una reunión de coleguitas" se tratara.

"Canarias tiene dos grandes oportunidades para tratar temas importantes que preocupan a la ciudadanía canaria y por culpa del Gobierno se van a convertir en dos fracasos estrepitosos", lamentó por su parte Fernández, quien consideró que el Ejecutivo regional está haciendo política "de foto y titulares" y dejándose llevar por su "interés partidista". Ambos políticos de la formación nacionalista coincidieron en criticar que el Gobierno autonómico no se haya "reunido" con las fuerzas políticas para "acudir con una sola voz" a las reuniones con el Ejecutivo central. "Cuando nosotros gobernábamos nos reuníamos previamente con todo el mundo para fijar una posición común y tener más fuerza para negociar", recordó Clavijo. Fernández lamentó que no se haya tenido en cuenta a los agentes sociales y económicos "cuando hay temas que preocupan" a todos los sectores de la sociedad canaria entre ellas la extinción de los ERTE el próximo mes", tras el anuncio de la prórroga hecho ayer por el Estado. Un "periodo de gracia" que calificó de "insuficiente" en el caso de Canarias, donde aún siguen en un expediente de regulación de empleo temporal más de 12.000 trabajadores canarios y canarias, más de 1.000 en La Palma que, señaló, "no resolverán su situación en un mes". El senador, que acudió ayer a la manifestación en Fuerteventura impulsada de los trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas de la cadena RIU, lamentó especialmente el retraso en la traspaso de las competencias en costas que el Estado ha retrasado en "seis ocasiones" y ahora ha fijado para el mes de julio y exigió "transparencia". "El Ejecutivo de Torres permite que 700 familias se vayan a quedar en la calle, la realidad es que cuando llega el momento de luchar por los canarios agachan la cabeza, se esconden y no defienden a las Islas", añadió Clavijo. Según el nacionalista, estos dos hoteles se abrieron con la correspondiente licencia, de ahí que no tengan problemas de legalidad que impidan su apertura, una cuestión que, según los nacionalistas, debería agilizarse con la asunción de las competencias sobre costas por parte del Gobierno canario. "Los hoteles cumplen la ley, solo el Oliva Beach paga al Estado un canon anual de dos millones de euros por estar donde está", insistió. Una teoría que no comparte la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien, la pasada semana en Gran Canaria recalcó que sobre estos hoteles pesa "un expediente largo, en el que ha habido pronunciamientos de distintas instancias públicas, y que pone de manifiesto que hay una parte de las instalaciones que es compatible con la Ley de Costas y otra que tiene problemas serios de legalidad, algo que saben sus propietarios". Unos problemas de legalidad, dijo, sobre los que "sería un poco absurdo pensar que en función de quién tenga que tramitar la resolución final" de este expediente "vaya a producirse un cambio de planteamiento respecto de lo que se puede hacer y lo que no".