La comisión bilateral se suspende y Aragonés se apea de la Conferencia de Presidentes

Finalmente no se celebrará mañana la comisión bilateral entre Canarias y el Estado. "El Estado y el Gobierno de Canarias han decidido de mutuo acuerdo trasladar a próximas fechas los foros bilaterales de cooperación", ha anunciado esta tarde tanto la Delegación del Gobierno en las Islas como el propio Ejecutivo autonómico. El planteamiento de ambas administraciones es celebrar, "juntas el mismo día", la Comisión Mixta de Trasferencias y la Comisión Bilateral de Cooperación. Ya el pasado viernes se suspendió la comisión mixta prevista para mañana en la que se abordaría las transferencias de Costas del Estado a la comunidad autónoma porque "quedan aún algunos flecos pendientes". Y este era el núcleo principal de las reuniones previstas para mañana entre el Estado y Canarias.

En la cita doble que se pretende celebrar en próximas fechas, según indican desde el Ejecutivo canario, se abordarán cuestiones relacionadas con el traspaso de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, como es el caso de la tutela financiera de las corporaciones locales o la gestión del litoral.

"Se busca dotar de relevancia propia a estos dos foros en otras fechas no coincidentes con eventos de gran alcance como la Conferencia de Presidentes", añade el mensaje de Delegación. Y es que este viernes se celebra en La Palma la XXVI Conferencia de Presidentes autonómicos en donde el Ejecutivo autonómico pretende abordar cuestiones como el fenómeno migratorio, la gestión de los menores no acompañados, la futura financiación autonómica, la recuperación de La Palma tras la erupción en Cumbre Vieja y los fondos públicos para seguir afrontando los efectos de la Covid.

El presidente catalán, Pere Aragonès, no asistirá definitivamente a la Conferencia de Presidentes Autonómicos en La Palma, al considerar que es solo una "foto". En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, confirmó la ausencia de Aragonès en la cita de esta semana. Plaja ha justificado que Aragonès no asistirá a una reunión que "no es de trabajo, sino un encuentro más para hacerse una foto".

Plaja recordó que el Ejecutivo catalán ha participado en las reuniones preparatorias, pero finalmente considera que "el orden del día es claramente insuficiente" y "no ha convencido", ya que no hay ningún posible acuerdo "tangible" que beneficie a la ciudadanía catalana.