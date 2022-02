Medio millar de afectados reclaman en la calle las ayudas prometidas ya

Más de medio millar de personas asistieron ayer a la manifestación que se había programado para que coincidiera con la Conferencia de Presidentes y reivindicar así los derechos de quienes han sufrido directamente los efectos devastadores de la erupción volcánica.

A pesar de la suspensión del encuentro de los máximos responsables regionales, la concentración mantuvo su agenda y recorrió las calles de Los Llanos de Aridane para concluir con la lectura de un comunicado en la Plaza de España del municipio.

Se trata del primer evento reivindicativo que aúna a todas las plataformas, asociaciones y colectivos vecinales de afectados, agrupados bajo el lema Por nuestro futuro para conseguir una solución para sus problemas comunes.

No solo vecinos, también colectivos empresariales y agrícolas contaron con su espacio en esta manifestación que, según la secretaria de la Plataforma de Afectados, Fátima Ramos, sirve para reivindicar las necesidades y derechos de los afectados por el volcán. «Es el momento de caminar juntos en esta trayectoria que no está siendo fácil porque vemos que muchas de las situaciones no se han resuelto ni nos han dicho cómo se van a resolver», lamentó.

«Estamos abandonados», denunció por su parte Juan Vicente Rodríguez, presidente de una de las asociaciones, ya que «los políticos no nos dejan tomas decisiones en la reconstrucción de nuestras vidas», a la vez que demandó que «lleguen las ayudas» para que se puedan enfrentar «al día a día».

En esa misma línea se pronunció la presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Manchas, Jennifer Sánchez, quien exigió que se solucione en primer lugar el problema de la vivienda. «Hemos ido a muchísimas reuniones, y en ellas se nos escucha, pero lo que necesitamos es que se hagan efectivas esas escuchas», sentenció.

Otro representante, Imeldo Pérez, dibujó «un futuro incierto», por lo que demandó el apoyo de los políticos y que entiendan la «incertidumbre» que sufren.