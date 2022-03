La encrucijada de los ‘hijos’ ucranianos de España

Más de 3.000 niños ucranianos vulnerables esperan en su país en guerra a la apertura de un corredor humanitario para poder regresar con sus familias de acogida españolas, según denuncia la oenegé Infancia de Nad.

Tras el desastre nuclear de Chernóbil del 26 de abril de 1986 se puso en marcha un programa internacional de acogida por motivos sanitarios que abarcaba tanto a niños de la vecina Bielorrusia como de Ucrania, por el cual eran recibidos por familias españolas tres meses de verano y uno de invierno.

La estancia de estos meses en España les permitía reducir el nivel de radiactividad en sus cuerpos, minimizando la posibilidad de padecer con los años patologías oncológicas. Además, el cambio de alimentación y el clima les favorecía para mejorar el sistema inmunitario, además de recibir atención oftalmológica y dental, entre otras.

A ese programa se adhieren pequeños de más de siete años que además de vivir en las zonas afectadas por el accidente nuclear, provienen de familias muy humildes, o bien desestructuradas que se desarrollan en un entorno de pobreza o en riesgo de exclusión social, según reza el decálogo de objetivos.

La sevillana Concha de Castro, de la citada organización no gubernamental, se hizo cargo así de una niña que llegó a su casa hace ocho años, y que hoy tiene 16. En estos momentos, la menor se encuentra en una granja en la provincia de Kiev junto a otros doce niños huérfanos, entre ellos su propia hermana, cuidadas por una tutora y la madre de ésta.

Desde el momento en el que estalló la guerra, De Castro ha mantenido contacto diario con la que llama su hija, y de hecho tanto para ella como para la mayoría de los niños, su familia en España es el principal referente de un núcleo emocional, como resalta la propia oenegé.

Hasta ayer al mediodía, en el que tras darse a conocer la presencia y avance de una columna de más de 60 kilómetros de blindados rusos hacia la capital ucraniana perdió todo el contacto con la pequeña.

En esta tesitura, tan solo de la oenegé Infancia de Nad, se encuentran otros tres centenares de pequeños. Unos localizados y otros de los que no se han tenido informaciones en los últimos días por encontrarse refugiados en subterráneos o en otras circunstancias sin determinar «ya que se encontraban en ciudades ya arrasadas por los rusos”, explica De Castro.

Por el número de organizaciones españolas implicadas en este programa de acogida calcula que más de 3.000 niños adscritos al programa sanitario se encuentran en estos momentos bloqueados e indefensos en el país en guerra.

Proceso administrativo

Las organizaciones se encuentran en estos momentos actuando en varios aspectos. Por un lado en la simplificación de la documentación que se requeriría para poder traerlos con todas las garantías legales, con un proceso corto que, según dice, ya está acordado entre los gobiernos de España y Ucrania. Se trata de un formulario con cuatro datos simples: el nombre de las familias, el correo, el teléfono y cuántos refugiados están dispuestos a acoger.

Según informa, a través de este primer formulario ya se han apuntado cerca de 4.000 familias españolas, y en aumento, «y todas las que sean se harán necesarias», subraya la misma fuente, «porque llegarán madres hasta con cuatro niños” .

Paralelamente están tramitando la documentación complementaria, que abarca desde los certificados de penales al de delitos sexuales que siempre se requiere en estos casos a las familias receptoras, mientras a la vez organizan una campaña de emisión de correos «para dirigirnos a todas esas familias con el fin de que vayan prestando ese tipo de gestiones, pero ocurre que es tal el número que ahora necesitamos de una empresa especializada para gestionar ese volumen de datos».

Pero a pesar de este enorme esfuerzo, en el que está implicado cientos de voluntarios, hasta que no se produzca un alto el fuego consolidado, cualquier intento de rescate se encuentra en dique seco, «porque no podemos ponerlos en peligro, ya que hay familias que están escondidas en pueblos, y no se podría cruzar carreteras susceptibles de ser bombardeadas».

Una vez declarado ese, de momento, hipotético alto el fuego por parte de los gobiernos rusos y ucranianos, se abriría ese corredor humanitario en el que las oenegés entrarían a recoger a los niños para sacarlos por Polonia. Hay que subrayar que además no serían únicamente los que están listados, sino que se prevé un número mucho mayor, acrecentado por compañeros de casas de tutela, que quizá no se hayan adscrito nunca al programa sanitario que dio origen a esta cadena de solidaridad, sin desacatar al propio personal de esos orfanatos, de ahí que lo califique como «una lista de mínimos».

Días de angustia

Ya en Polonia, «tendríamos que organizarnos sobre la marcha para ver cómo traerlos a España, ya que no se descarta que haya un nuevo proceso de documentación o se aplica el que ya se ha acordado, además de no saber, en estos momentos si se vendrían en avión, tren o autobús, porque esta parte está toda por definir».

Trámites aparte, el estado anímico de las familias españolas que ya han hecho a uno más de la casa a estos niños pasa por momentos de auténtica angustia. Como la que está viviendo la propia Concha de Castro.

Relata que la niña que ella acoge desde que tenia ocho años la recibió el primer año desde un tren del que llegó «totalmente asustada, fruto de una situación familiar muy triste. A ella se la enviaron desde un orfanato, con otras dos hermanas en la misma situación pero en centros diferentes”.

De Castro tiene una hija un año mayor que ella, que desde el primer momento se implicó en ayudar a su nueva hermana. «Venía en unas condiciones higiénicas regulares, y la acicalamos, le pusimos el mismo pijama a las dos, pero ella se quedó sin hablar nada. Cuando se sentó con nosotros nos empeñamos en que probara unas aceitunas», ríe.

Pero la niña, «seguía callada. La llevamos a la cama. Yo le di un masaje en los pies, mientras mi hija seguía abrazada a ella, y así quedó, tumbada al lado de ella toda la noche. Pero antes de irme me miró y me dijo: buenas noches».

Han pasado ocho años de puro amor. «Hoy por hoy ella no sabe que es una niña de acogida”, subraya De Castro. Cuando viene a España, «viene a su casa, y hasta se enfada conmigo y se comporta como la adolescente que es, preguntando por sus cosas y ocupando su espacio», la añora Concha, aunque eso sí, «¡las aceitunas no las puede ni ver!».