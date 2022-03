«Los políticos en Moscú son auténticos miembros de la mafia»

Su semblante triste lo delata. ¿Cómo se vive una guerra en su propia tierra pero a una distancia de miles de kilómetros?

Nadie puede olvidar la tierra donde nace y llevar en el corazón un pedacito, sentir profundamente su patria como yo siento Ucrania. En estos tiempos tan difíciles para mi país, cuando están muriendo compatriotas civiles, patriotas que están defendiendo su derecho a ser libre, para mí es difícil expresar todos los sentimientos que tengo al respecto de esta guerra injusta, una guerra contra una civilización entera, contra una democracia, contra un pueblo pacífico.

¿Cómo cree que se ha desatado este infierno?

Rusia, el país hermano empezó esta guerra hace ocho años, con la anexión de la Penísula de Crimea. Rusia no puede mentir y mantener su propaganda, respecto a los hechos que ocurrieron en el año 2014, porque todo el mundo ya sabe que sus palabras no valen nada, ningún acuerdo con ellos ni ninguna de sus promesas nos llevarán a ninguna parte porque lo único que saben hacer es mentir. La propaganda mediática es la única forma que conocen los rusos de gobernar su país y malinforman a sus ciudadanos para mantenerlos bajo control. No pueden permitirse el lujo que un país vecino como Ucrania sea próspero y ejemplo de democracia porque de este modo su régimen se destruye por los mismos rusos que empiezan a entender que la raíz del problema son sus propios gobernantes.

Y el futuro, ¿cómo va a acabar este crisis que parecía sólo diplomática y ya estamos contando víctimas mortales en ambos bandos?

Creo que la única forma de que esto acabe es derrotar a Putin y los únicos que lo puede hacer es su propio pueblo, sólo su pueblo el ruso, pude entender que no se puede vivir bajo la tiranía de este criminal, al que no tengo problema en comparar con el propio Hitler y quitarlo de enmedio antes de que siga haciendo más daño.

También es importante que se mantengan las sanciones de todos los países del mundo porque esta presión terminará quitándole la venda de los ojos a los ciudadanos de Rusia que no aguantarán perder su actual nivel de vida.

Cuando enciende la televisión o lee en redes sociales todo lo que se está diciendo del conflicto, ¿qué piensa?

Que los rusos matan y que he tenido que dejar a muchos de mis amigos en el camino porque se creen la versión que da Moscú y no entiende nada de la realidad de este conflicto. Para mí hay dos fechas que son realmente importantes, 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y el 2014, cuando Rusia se anexionó la Península de Crimea. A partir de ese momento, Vladimir Putin empezó a diseñar lo que ahora estamos viendo, seguir imponiendo el miedo en los territorios y los países anexos a sus fronteras para ir imponiendo su fuerza.

Rusia tiene petróleo y gas y cuando comenzó a ver la subida de precios, se convirtió en un gigante económico que se creyó con derecho a acabar con todos, a imponer su voluntad acabando con todos sus opositores. En aquel momento, en el 2014, Ucrania era un país muy débil y Putin se salió con la suya imponiendo el terror, matando proucranianos y contando la historia desde su punto de vista, con mentiras una detrás de las otras.

¿Cómo conoció al actual presidente de su país, Volodimir Zelenski?

En realidad la foto que muestro con él fue en un programa de televisión en 2015 cuando Zelenski era actor y productor de series y programas en Ucrania. En este caso concreto se trataba de un festival de humor en el que competían ciudadanos ucranianos. Me di cuenta que, el ganador, no tenía ningún premio importante y decidí, desde mi empresa, ofrecer un viaje a Gran Canaria al ganador. De esta forma, viajé a Ucrania, a la grabación del programa y allí fue donde lo conocí y le pedí que se hiciese una foto conmigo.

«Ucrania quiere ser europea y vivir en libertad y democracia como ha hecho siempre»

Usted ahora trabaja en el sector inmobiliario, vive en Canarias desde hace más de veinte años, ¿cómo llega aquí ?

Yo era jugador de balonmano y llegué a ser campeón de Ucrania, en la categoría de cadetes. Quería seguir en esta trayectoria profesional pero por razones que no vienen al caso no pude seguir en este mundo y ahora tengo una inmobiliaria. Tengo a parte de mi familia en la isla pero también tengo otra parte en Ucrania y cada vez que pienso en ellos se me parte el corazón. Aquí he vivido y me han tratado muy bien pero no puedo olvidar a mis orígenes y mucho menos en esta situación.

Si me permite, quiero aprovechar esta oportunidad que se me da para pedir toda la ayuda posible para mi pueblo. Mañana sábado hemos convocado una manifestación en el Parque de San Telmo en contra de esta guerra y con el objetivo también de recoger algún tipo de material muy concreto como botiquines de primeros auxilios, guantes, tijeras, vendas, mantas térmicas, analgésicos, en fin, una serie de elementos que hacen mucha falta. También estarán presentes representantes del Cabildo de Gran Canaria y de la Delegación del Gobierno.

¿Hay algo que haya cambiado en los sentimientos de sus compatriotas con respecto a lo que pensaban antes de estallar el conflicto?

Los ciudadanos ucranianos quieren pertenecer a Europa, quieren vvir en democracia y seguros frente a las agresiones de este dictador. Aunque la gente crea que somos prorrusos, eso sólo es propaganda. Cuando hace siglos parecía que las civilizaciones más antiguas empezaban por Rusia, Ucrania ya tenía una civilización bien consolidada y una historia y unas tradiciones que nunca se van a poder comparar con las rusas. Las aspiraciones imperialistas que estamos sufriendo ahora de esta forma tan cruel, con miles de refugiados, con familias separadas por una frontera, con hombres jóvenes que se tienen que quedar a luchar mientras se despiden de sus mujeres e hijos sin saber qué les espera, la muerte, en muchos casos, ya estaban en la cabeza del dictador desde hace mucho tiempo Moscú tiene políticos que son auténticamente mafiosos y su pretensión de acabar con cualquiera que le haga frente no es nueva. Sin embargo creo que no esperaba una resistencia como la que se está encontrando a medida que sus tropas avanzan en el territorio ucraniano. Buscaba una invasión relámpago y no ha salido.