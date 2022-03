Torres fija como prioridad preservar los servicios públicos ante la crisis de Ucrania

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró hoy en el pleno del Parlamento que el principal objetivo del ejecutivo es que los efectos económicos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia no perjudiquen los servicios públicos esenciales, la misma prioridad que se ha conseguido en la crisis del covid. "Hemos vivido una crisis de la que salimos sin ruptura del estado de bienestar", y en este caso "tenemos que preservar también los recursos suficientes para mantener los servicios esenciales", afirmó Torres, en su respuesta a los diputados Pablo Rodríguez (CC-PNC) y Casimiro Curbelo (ASG).

Para Torres, en lo inmediato el primer objetivo es salvar vidas y conseguir que los cuatro canarios que estaban en Ucrania abandonaran el país, cosa que ya han hecho tres de ellos y el cuarto está en camino. El presidente de Canarias asegura que es muy difícil saber cómo serán los efectos económicos de la invasión de Ucrania por Rusia en Canarias, pero afirmó que serán peores cuanto más dure, y ante eso "tenemos que estar preparados". Aunque las relaciones directas de Canarias con Rusia y Ucrania no son muy significativas, sí lo serán los efectos indirectos, tanto por las consecuencias de la guerra en países como Alemania, uno de los principales mercados turísticos para las islas, o por el incremento del precio de los combustibles, materias primas y de la energía.

En cuanto a los cereales, en el caso de Canarias no provienen casi de Ucrania, pero ese país es el principal proveedor en el conjunto de España, advirtió. Torres explicó que los efectos directos no son muchos porque solo se reciben 100.000 turistas rusos, hay menos de 5.000 residentes de ese país y solamente hay once empresas exportadoras. El presidente lamentó que en marzo de 2020 la pandemia frustró dos "meses buenos", como fueron enero y febrero de ese año, y lo mismo puede suceder en marzo de 2022, después de que enero y febrero han sido buenos para el empleo y la recuperación económica.

Torres subrayó que es preciso condenar "la invasión de un sátrapa a un pueblo inocente" y exigir el fin de la ocupación, una condena en la que coincidieron todos los intervinientes. Insistió en que las repercusiones indirectas del conflicto pueden ser relevantes y dependerán del desarrollo de los acontecimientos y el peor escenario es que se corte el suministro del gas ruso a Europa. En cualquier caso, Torres afirmó que hay "herramientas" para hacer frente a la situación, como recurrir al endeudamiento o reordenar los fondos europeos, siempre con la premisa de no poner en riesgo el estado de bienestar.

El presidente, ante el requerimiento del portavoz de CC-PNC, Pablo Rodríguez, se mostró dispuesto a reunirse con los grupos parlamentarios para acordar medidas económicas que ayuden a paliar los efectos de la crisis bélica. Rodríguez reclamó conocer las "medidas concretas" que prepara el ejecutivo canario porque las familias, las empresas y el estado de bienestar ya se ven afectados por el incremento de precios y la pérdida de poder adquisitivo. ​El Gobierno de Canarias no puede ser "lento" en su reacción ni el presidente convertirse en "un comentarista" de la situación, porque es quien debe "tomar decisiones" y en eso los nacionalistas le tienden la mano, afirmó Pablo Rodríguez.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, también abordó las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, que definió como "el hecho más grave para la seguridad internacional desde la Segunda Guerra Mundial". Este conflicto va a tener gran impacto en una economía internacional que aún no estaba recuperada de la crisis pandémica y está agravando un problema que era previo como la inflación, que está en los niveles más altos desde hace 30 años.

Román Rodríguez consideró que la invasión de Ucrania compromete la recuperación económica y puede obligar a una revisión general de las previsiones de crecimiento, así como a buscar mecanismos que contengan la inflación, entre los que defendió desacoplar el gas en la conformación del precio de la electricidad y conseguir un pacto social como el propuesto por el Gobierno de España que limite la subida de los salarios y los beneficios empresariales.