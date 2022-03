Con un «viva el pueblo ucraniano» se cerraba ayer una sencilla pero emotiva movilización protagonizada por medio millar de los alumnos más veteranos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los matriculados en los programas formativos especiales, en el edificio de La Granja del barrio marinero de San Cristóbal.

Poco después de la seis de la tarde, los promotores de la protesta colocaban en las escalinatas del inmueble una bandera ucraniana, al que acompañaba una pequeña pancarta con el lema ‘Dale una oportunidad a la paz’.

La iniciativa partía de un alumno, del moganero pero afincado en la capital Pepe Sánchez, de Estudios Africanos, que compartía con Lucas Andrés Pérez Martín, director del Campus Internacional, y Pepa Lorenzo, presidenta de la asociación Peritia y Doctrina, la creciente inquietud por el desarrollo de la invasión rusa sobre Ucrania durante un fin de semana en el que las redes sociales del alumnado hervían con las noticias de última hora, pero especialmente por esos ya casi dos millones de refugiados que huyen del conflicto. +

Así fue como se cocinó esta protesta que es la primera gran movilización de campus universitario grancanario, que logró reunir a medio millar de alumnos y a los que sumarán hoy martes los otros 400, a la misma hora y lugar, que completan el número de estudiantes de los programas formativos especiales de la ULPGC.

Pérez Martín, que en su interminable currículum figura, entre otras disciplinas, como titulado en Derecho Internacional, agradecía a los convocados que cedieran su tiempo de descanso a mostrar su repulsa por la ofensiva rusa, destacando que son estos pequeños gestos, los que sumados en todo el mundo logran «crear un estado de conciencia» en la sociedad, y una muestra de que la actual situación «nos afecta a todos anímicamente».

Los manifestantes sostienen que la intervención militar ejecutada por Vladimir Putin viola los valores sobre los que se funda tanto la Unión Europea como los que se establece en la Carta de las Naciones Unidas, en cuanto vulnera el respeto al otro, «o incluso el valor de la ciencia, el del conocimiento y la docencia», que forman el eje principal del espíritu universitario.

Y los destruye tanto en el plano internacional como el interno, «como ha demostrado con la eliminación de sus rivales, de los disidentes y de la propia libertad de expresión». Por todos estos motivos aseveran que «el alumnado no puede quedar impasible, y nos ponemos en el lugar de todas estas personas, que se han visto obligados abandonar sus casas y salir con lo puesto, en un éxodo que es el más grave desde la II Guerra Mundial», provocado por un personaje «cruel, mentiroso y enemigo de la paz».

Tras la lectura de un poema, que también fue recitado este fin de semana ante la cónsul de Ucrania en Gran Canaria, y en el que se pregunta «si aprendimos a construir puentes para luego destruirlos», se dio paso a la lectura del manifiesto, por parte Sánchez.

En el texto se subraya que «el mundo entero está viendo, con asombro y pánico lo que es capaz de hacer un loco dictador, soberbio, cínico y mentiroso, como lo es Putin. A este enemigo de la paz, no le importan los derechos humanos, ni las fronteras. El dictador Putin tiene que abandonar el camino de destruir a Ucrania por la vía de la fuerza y de las bombas. También Europa está amenazada. Tiene amenazada a toda la Humanidad con las bombas atómicas, que tiene a su disposición».

De ahí la necesidad de expresar la posición del estudiantado de los programas formativos, que «está con la vida, con la amistad entre los Estados y los pueblos, con la libertad de expresión y la libertad de las personas para elegir su futuro y a quienes nos gobiernen democráticamente».

Por ese motivo, añaden, «queremos hacer llegar, desde esta tierra de Gran Canaria lo más lejos posible, con nuestro mensaje, para decirles que somos amantes de la paz y decir muy alto y claro: no a la guerra, no a la invasión de Ucrania, no a la violación de derechos humanos, no a la violación de las fronteras, no a la violación de las leyes internacionales, no a la locura de someter a los ucranianos al sufrimiento del éxodo. No a la destrucción de los pueblos. No a la amenaza con la guerra nuclear. No a la guerra de Putin, y solidaridad con el pueblo ucraniano».

Tras esta lectura se procedió a guardar un emocionante minuto de silencio que se remató con la audición del himno nacional de Ucrania, rematado con un aplauso para los que sufren por los desvaríos de un «dictador que ha impuesto un sistema de terror en su territorio» y que aboga por extenderlo más allá de sus fronteras.