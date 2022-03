Más curvas en las carreteras

Jonathan Felipe Lorenzo, diputado nacionalista, se llevó al salón de plenos del Parlamento un termo con mate. Es una infusión con hojas de la yerba mate, una planta originaria de las cuencas del río Paraná. Tiene un sabor amargo por el alto contenido en taninos de estas hojas. Así que Lorenzo no padece de migrañas –los migrañosos tienen prohibidos los taninos–, pero también él frunció el ceño y entrecerró los ojos como si le sobreviniera una jaqueca cuando tocó debatir por enésima vez sobre el convenio de carreteras. Un asunto en el que nadie está de acuerdo y en el que, al parecer, nadie tiene culpas salvo el PP, que fue el único partido –por voz de su diputada Luz Reverón– que reconoció sin ambages que sí, que efectivamente fue un gobierno popular en Madrid el que incumplió el acuerdo con la Comunidad Autónoma en materia de carreteras. A partir de ahí, el embrollo.

Fue Nueva Canarias (NC), el partido que lidera el vicepresidente Román Rodríguez, quien pidió la comparecencia de su máximo representante para que este diera cuenta de cómo está el asunto de los 907 millones de euros –más intereses– que Madrid debe transferir por mandato judicial para resarcir a las Islas del hachazo que el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy le dio en 2012 al convenio bilateral. De momento solo han llegado cien millones de euros. Este año deberían llegar 200 millones, y en 2023, otros 200. Ya serían unos 500. ¿Y el resto? El resto, explicó el vicepresidente y consejero de Hacienda, son esos poco más de 400 millones de euros que corresponden a obras que no llegaron a ejecutarse en su momento, la parte más controvertida de la deuda. El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es que esos 400 millones se sumen a los fondos ordinarios del actual convenio de carreteras, que estará en vigor hasta 2027. Pero antes habrá que firmar el correspondiente acuerdo, la famosa adenda cuya rúbrica se anunció hace dos años como inminente –estaba todo listo para que el entonces ministro José Luis Ábalos la suscribiera– pero que no tenía nada de inminente. Por eso la portavoz de CC, Rosa Dávila, desacreditó las gestiones de Rodríguez para conseguir el pago de la deuda, «porque dos años después de anunciar que la firma de la adenda era inminente no hay nada ni resuelto ni cumplido».

Pero las dudas sobre la palabra del Gobierno de Pedro Sánchez no están solo en la oposición, sino también en los escaños del cuatripartito. En la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo no las tienen todas consigo, tal como dejó claro su diputada Melodie Mendoza, que espera que los 400 millones se sumen a los fondos ordinarios del convenio y no acaben confundiéndose con estos. Y también hay dudas, expresadas ayer desde la tribuna por la parlamentaria Esther González, en NC. La paradoja fue que Rodríguez, líder de NC, se mostró convencido de que el Ejecutivo estatal cumplirá el acuerdo para la ejecución de las sentencias mientras en la bancada de NC, la de su partido, la desconfianza era evidente. «Los acuerdos siguen sin cumplirse y están empantanados en el Ministerio de Hacienda, que es donde se paran casi todas las cosas que tienen que ver con Canarias», subrayó González. El PSOE, claro, aseguró que gracias a los socialistas de Madrid y a los socialistas del Archipiélago la adenda se firmará tal como está previsto. Y Podemos, la cuarta pata del cuatripartito, pidió que se tenga en cuenta el factor medioambiental en las futuras obras.