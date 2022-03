Unidad política para que Canarias no pierda ni un euro en la financiación

Todos los partidos con representación en el Parlamento de Canarias secundan los planteamientos del Gobierno regional ante la reforma del sistema de financiación autonómica. En un clima de consenso menos habitual cuanto más se acercan las elecciones, tanto las fuerzas políticas que sostienen el Ejecutivo –PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera– como las de la oposición, PP, Coalición y Ciudadanos –este último representado este miércoles por el diputado del grupo mixto Ricardo Fernández de la Puente–, están en total sintonía sobre las tres cuestiones fundamentales que deberá defender el Gobierno cuando se abra el melón de la reforma: la singularidad del Régimen Económico y Fiscal (REF), la insularidad como variable a considerar en el reparto de los dineros –como mínimo con el mismo peso que tiene en el actual sistema– y la inclusión de la pobreza entre esas variables que determinan la distribución de los fondos.

Es cierto que es más que probable que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) no salga adelante en la actual legislatura, entre otras cosas porque el tiempo se acaba y cada vez hay menos margen para el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, primero, y en el Congreso de los Diputados, después. Pero también es verdad que la unidad política en las Islas es fundamental de cara al futuro. La reforma se producirá con casi total seguridad en la próxima legislatura nacional y a Canarias le conviene como a ninguna otra región que todos los partidos, todos sus partidos, tengan el mismo relato. No en vano, y tal como reconoció este miércoles el vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo del Archipiélago, Román Rodríguez, a las Islas les resulta especialmente difícil hacer lobby con otras autonomías en defensa de intereses comunes. ¿Por qué? Porque Canarias es la comunidad con menos puntos en común con las demás regiones, incluida Baleares, que comparte condición de archipiélago pero que está a un salto de la Península y no a 2.000 kilómetros de distancia. De ahí la trascendencia de que todas las fuerzas políticas compartan el contenido –de momento en lo fundamental– del informe con que el Gobierno isleño va a responder a la propuesta de reforma del comité de expertos del Ministerio de Hacienda.

En concreto, la propuesta de ese comité de sabios se refiere a los criterios para el cálculo de la llamada población ajustada. El SFA no reparte los dineros entre las Comunidades Autónomas en función de su mayor o menor población, sino que ajusta la población de cada región a partir de una serie de variables. Y entre estas variables está la de la insularidad, de la que se benefician Baleares y Canarias, aunque Canarias en mayor medida por su lejanía. El objetivo aquí es mantener el statu quo, es decir, que el criterio de la insularidad no pierda peso en la distribución de los fondos. «Se intentará mejorar, pero como poco que se mantenga», explicó Román Rodríguez tras la reunión con los portavoces parlamentarios.

El segundo gran objetivo es una línea roja. Acaso la principal línea roja que deberá defender el Gobierno de Canarias llegado el momento de las negociaciones: la singularidad del REF. O dicho de otro modo: que los dineros del REF estén al margen de los dineros del SFA. Los fondos del SFA se reparten entre todas las comunidades a partir de los citados criterios, pero los del REF son exclusivos de Canarias porque su finalidad es compensar los sobrecostes que soportan las familias y las empresas isleñas por la lejanía respecto de la Europa continental, la fragmentación del territorio y la pequeña dimensión de su mercado interior, lastrado, además, por la doble insularidad. Pese a que parece lógico que el SFA no tiene nada que ver con el REF, que en definitiva promueve el desarrollo de un territorio en desventaja, durante años los fondos del REF se le descontaban a Canarias de los del SFA. La última reforma desvinculó al fin los dineros del fuero regional de los fondos ordinarios del sistema, lo que les ha permitido a las Islas superar la media de financiación por habitante por primera vez en su historia. Por eso al Archipiélago no le vendría nada mal que todo siguiera como hasta ahora.

Y el tercer punto fundamental para Canarias es intentar que en el cálculo de la población ajustada se incluya como criterio la mayor o menor tasa de pobreza, que en las Islas es de las más altas de España.

En todo ello están de acuerdo las fuerzas políticas. «Coalición Canaria coincide con el análisis de los expertos y del Gobierno de Canarias», expuso José Miguel Barragán, que hizo hincapié en que el REF no puede estar dentro del SFA «ni de forma velada». Fernando Enseñat, del PP, también coincidió con los argumentos del informe de los expertos de Hacienda, al menos a falta de un análisis más exhaustivo, si bien puntualizó que las dudas de los populares no están tanto en el planteamiento como en la capacidad del Ejecutivo para defenderlo en Madrid llegado el momento. «Lo que no vemos tan claro es que tengamos un Gobierno capaz de imponerse», subrayó.