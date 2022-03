Ponce se lamenta, Máñez afecta sordera y Podemos aún más triste que cínico

Va a ser difícil – como ha experimentado la Mesa en este pleno –conseguir que los diputados, una vez ubicados todos en sus escaños después de dos años de pandemia, aprendan a estar callados. En su mayoría no han aprendido a hablar en público y lo que queda por saber es si aprenderán a callar antes de las próximas elecciones. Ahora sus señorías se ponen a palicar en cualquier momento, incluso de pie, como quien se para a conversar con un viejo amigo o un vecino singularmente apreciado. Algunos se ríen a carcajadas. Están de tan buen humor que incluso son capaces de reírle una gracia a José Antonio Valbuena, cuando su señoría es tan chistoso como un ornitorrinco. Y no solo cuando intenta provocar una sonrisa sino cuando habla en serio: el consejero de Transición Ecológica recordó estos días en la Cámara que para Canarias “es vital contar con infraestructuras de tratamiento de residuos” subrayando el especial compromiso de su departamento “con las islas no capitalinas”. La Consejería de Transición Ecológica no ha comenzado a ejecutar, ni siquiera ha licitado todavía, ninguna obra de infraestructura de tratamiento de residuos, dos años y medio largos después de la toma de posesión de Valbuena. Eso sí, dijo que “vamos a dotar (es decir, aun no lo han hecho) de cinco millones de euros el proyecto inicial de la planta de tratamiento de residuos de Fuerteventura, que será una instalación de vanguardia”. Aunque Valbuena se esfuerza está atrapado por su estilo indumentario y solo puede infundir la confianza capaz de generar un hombre que siempre lleva la camisa por fuera.

En las interpelaciones el doctor Ponce, diputado del PP, intentó inútilmente que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se aviniese a la autocrítica. Trujillo es –dicho con todos los respetos – un político viejo para caer en esas evangélicas trampas de la oposición. Pero el análisis de Ponce sobre los errores de la gestión sanitaria, tan golpeada y estresada después de dos años de pandemia, no estuvo mal: falta de transparencia informativa, funcionamiento dispar entre los centros hospitalarios en materia de listas y operaciones, pervivencia de los problemas tradicionales de la sanidad canaria a pesar de la inversión de cuantiosos recursos económicos y profesionales. A Trujillo le molestó ligeramente que Ponce no valorara las cifras de mejora en diversos parámetros que ofreció al pleno. “No son una realidad virtual e indican que estamos mejorando en un contexto que ha estado plagado de dificultades”. En su escaño Ponce negaba tristemente con la cabeza, en su habitual actitud compungida, asombrado que no le hicieran caso por ser del Partido Popular. Trujillo lo contempla como el rocío mañanero: hay que soportarlo un rato pero luego se evapora y el consejero puedo volver a desabrocharse la chaqueta. Por fin. La majorera y coalicionera Jana González interpeló a la consejera de Economía y Empleo sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y como siempre que no la irritan, Elena Máñez estuvo sonriente y didascálica, narrando como desde Rodríguez Zapatero hasta hoy los gobiernos socialistas han mejorado sin descanso la situación sociolaboral de las mujeres a través de sus proyectos legislativos. Al fondo de la caverna, con los dientes empapados en sangre y Varón Dandy, el PP nunca ha movido ficha a favor de las mujeres. Tristemente la interpelación tomó los derroteros de los rriquirracas de las fuerzas de izquierda, aunque hasta la derecha ahora feijoosista – y mañana dios dirá – reivindicó su agenda en pro de la igualdad entre mujeres y hombres – se les atraviesa fatalmente la palabra feminismo-. Mayor interés tuvo la interpelación dirigida de nuevo a la señora Máñez por la diputada Socorro Beato, quien denunció la situación espeluznante de los servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo, ambos organismos públicos que pertenecen a la llamada administración periférica del Estado. El Parlamento de Canarias –recordó Beato – ya se había pronunciado hace más de un año pidiendo más medios organizativos, humanos y técnicos para ambas entidades. Máñez pretendió salir sin despeinarse argumentando – como si fuera ese el núcleo de la cuestión –las magníficas relaciones entre el Servicio Canario de Empleo y el SEPE. “Colaboramos muy intensamente”, dijo, “y aunque sean ciertas las carencias que usted señala, el SEPE, que es el organismo que más conozco, realizó en Canarias un trabajo magnífico durante la pandemia, un trabajo admirable que debe ser reconocido”. Llegaron a tramitar 231.000 ERTEs, por ejemplo. Pero la plantilla del SEPE en Canarias es de 430 empleados, y en la actualidad solo hay 300. En el caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social solo tiene cubierta el 845 de su RPT. Socorro Beato reconoció el trabajo del SEPE, pero como una gota malaya – es su estilo – insistió en el objeto de la pregunta y se asombró de la tibieza de la consejera. El SEPE, y todavía más el INSS estaban atendiendo deficientemente a los ciudadanos isleños porque no contaban con personal y medios tecnológicos suficientes. En El Hierro, por ejemplo, ni siquiera tiene presencia física, y los ciudadanos interesados deben marcar un número telefónico donde grabar su solicitud para trasladarse al cabo de semanas a Tenerife o a La Gomera. “Los ciudadanos merecen una administración pública de calidad que los atienda en tiempo y forma”, insistió la diputada de CC, “y para eso se debe reclamar al Estado más rigor, más medios, completar las plantillas, atender con dignidad a la gente”. Ya Máñez se sentía incómoda y, según su costumbre o su estratagema habitual, comenzó a divagar mientras endurecía la mirada. “En lo que es el ámbito de mi responsabilidad”, expectoró delicadamente, “estamos incorporando muchas mejoras y, por ejemplo, las oficinas del SCE del Puerto de la Cruz o de Güimar están siendo reformadas y serán mejor equipadas”. A partir de ahí, es decir, de constatar que la consejera interpelada no quería debatir sobre el objeto de la interpelación, todo fue adquiriendo un aspecto ligeramente ridículo y patidifuso. Al final, por supuesto, llegaron las salchichas, es decir, las proposiciones no de ley. Pequeños y coquetos brindis al sol que le suelen hacer ilusión a los diputados menos experimentados. Para un parlamentario de verdad las PNL son como chuletas de tofu, que no son chuletas, pero que pueden parecerlo, porque se votan y todo. Últimamente todos les votan a todos las PNL, total o parcialmente admitidas, y esa breve samba consensual es como un calentamiento antes de irse a almorzar. La más palabreada fue una que presentó Podemos para que el Gobierno de Canarias inste al Gobierno de España con el iluso objetivo de que los bancos no les cobren los créditos hipotecarios a los que perdieron inmuebles en las erupciones volcánicas que asolaron La Palma. Por supuesto, nadie ignora que Podemos forma parte del Gobierno español, como del Gobierno canario, y ya lo recordó Vidina Espino, que al parecer ya está tejiendo una bandera con las siete estrellas verdes para acabarla antes de mayo de 2023, ay mamá, Vidina tricolor. Fue una PNL fundamentalmente triste que votó todo el mundo – hasta Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso -- desde la convicción de que no servía para nada ni nada iba a conseguir. Incluso desde la seguridad de que estaba ligeramente empapada de cinismo. Los diputados de Podemos la votaron casi con la misma lánguida y melancólica resignación que el resto de los grupos.