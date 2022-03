Una familia de refugiados ucraniana busca piso en Vecindario tras huir de la guerra

Apenas una hora y media después de que Vladímir Putin iniciase el pasado 24 de febrero la invasión rusa sobre Ucrania, Natalia y Vladímir Kushnir se refugiaron en las plantas subterráneas de un edificio de aparcamientos de Kiev donde él colaboraba a pesar de estar jubilado. Pero ese fue solo el primer destino de un largo periplo que ha incluido varios puntos de Ucrania y el tránsito por dos países hasta que el pasado martes pudieron llegar junto a otros cinco familiares, entre ellos cuatro niños, hasta Gran Canaria. «Mi familia es afortunada porque pudo salir de Kiev el primer día de la guerra, es afortunada porque de casualidad encontraron una guagua y pudieron cruzar la frontera con Eslovaquia, es afortunada porque allí un amigo la recibió con los brazos abiertos y porque ahora ya está a salvo», relata Hanna Kushnir, hija de este matrimonio, residente en la isla desde hace 23 años. Hanna busca una casa de alquiler en Vecindario para poder alojar a los siete miembros de su familia refugiados de la guerra.

A las 06.30 horas de aquella mañana, Hanna se despertó con solo cuatro palabras de su marido: «levántate, empezó la guerra». En ese momento ya tenía un mensaje en el móvil en el que su madre le decía que ella y su marido se iban al edificio de aparcamientos para refugiarse. «Si no tenemos cobertura, ya sabes donde estamos», le decía. Hasta hace 15 días sus padres vivían en Voskresenska, un barrio a apenas 15 kilómetros del centro de Kiev del que huyeron de madrugada tras escuchar el anuncio de Putin y también oír movimientos en una base militar cercana a su casa. Inicialmente se refugiaron en el garaje, pero aquella misma tarde, junto a su otra hija y sus dos nietos, se fueron a casa de una tía de Hanna en un pueblo a 40 kilómetros de Kiev. «Primero pensaron en ir a una finca que tenemos lejos de Kiev, pero está en la carretera que conduce a Chernóbil y eso no era buena idea», relata Hanna.

Llegada a la frontera

Pocas horas después, la familia concluyó que la zona tampoco sería segura. «Yo les decía que si conseguían cruzar la frontera con Rumanía lo hicieran, que fueran para adelante siempre», cuenta Hanna. Su padre y sus tíos decían que no, pero su madre se enfundó una chaqueta y un gorro y se fue con su hermana, su cuñado, los dos hijos, su prima y sus dos hijos, perros, gatos y periquitos hacia Cárpatos, la cordillera entre Ucrania y Rumanía, para encontrar refugio en alguno de los pueblos.

Cuatro de los siete miembros de la familia de Hanna que han llegado son niños menores de 12 años

Tras recorrer varios pueblos, finalmente encontraron alojamiento y ya el segundo día de guerra Vladímir se unió al resto de su familia. «Mi padre preparó una maleta para él y otra para mi madre, pues había salido con lo puesto, ¡e incluso se fue al trabajo a pedir unos días de asuntos propios!, aún no me lo creo», cuenta Hanna con algo de humor.

Cambiaron de pueblo y siguieron avanzando por una carretera en la que encontraban controles de pasaportes cada dos por tres en busca de hombres que intentaran huir, pues deben quedarse para participar en la guerra. «De casualidad, por el pueblo donde estaban en ese momento pasaba una línea regular de guaguas que cruza la frontera a Eslovaquia y ahí vieron la primera gran posibilidad de salir del país, vieron la luz», señala esta ucraniana residente en la isla.

Fue justo en ese momento cuando un amigo de Hanna residente en Eslovaquia se puso en contacto con ella para preguntar por su familia y tras conocer la situación les ofreció poder alojarse en su casa. Con todo, tras más de una semana moviéndose de un pueblo a otro, el sábado 5 de marzo los siete miembros de la familia de Hanna consiguen cruzar la frontera en guagua y llegar hasta Bratislava, la capital eslovaca, para hospedarse en casa del amigo de Hanna. «En ese momento yo ya me relajé y me quedé tranquila, ya todo me daba igual porque sabía que ya estaban a salvo; en cierto modo ya no me importaba cuánto tiempo tardasen en llegar a Gran Canaria porque sabía que estaban fuera de peligro», manifiesta.

A pesar de esa luz que vio cuanto encontró aquella línea regular de guaguas, Natalia Kushnir no quería salir del país, pero su única motivación para hacerlo fue proteger a sus nietos de 12 y nueve años, además de a los hijos de la prima de Hanna, de nueve y siete años. Sin embargo, la hermana de Hanna no cruzó la frontera para quedarse a apoyar a un marido que, sin experiencia militar alguna, deberá combatir en el frente. Lo mismo hicieron sus tíos, para no dejar solo a su primo.

Tras dos días en Bratislava, el amigo de Hanna montó a su familia en el coche y la llevó hasta Viena, la capital austriaca, donde tomaron el avión para volar a Madrid y allí conectar con Gran Canaria, donde llegaron el martes.

Hanna ha recibido gran cantidad de ropa que ahora quiere enviar a Ucrania para ayudar a sus compatriotas

La familia de Hanna deja atrás toda su vida, además de a otros familiares y amigos, y además los lazos más cercanos quedan ahora divididos por la guerra, pues en este viaje han llegado unos niños que dejaron en Ucrania a sus padres. «Todos tienen la esperanza de volver a mi país, pero eso solo lo dirá el tiempo», señala. El barrio de donde procede esta familia es por ahora un territorio tranquilo que no ha sufrido el asedio de las tropas rusas. Para Natalia Kushnir, la matriarca de esta familia, lo que dejó atrás fue como «una película de terror». «Están preocupados por la familia que dejaron allí, pero también por su casa; llaman todos los días para saber si sigue bien o alguien ha entrado a cometer actos vandálicos», añade.

La familia ha huido asustada, con miedo, sin saber qué se irían encontrando por delante a cada paso que daban. Y ahora espera que la guerra acabe cuanto antes para volver y reunificar a todos los miembros. «Los niños están lejos de sus padres pero están bien; mi hermana les manda deberes para que estudien», cuenta Hanna.

Por delante ahora les queda resolver su situación en España, nada sencillo,y mientras eso llega Hanna ha recibido ayuda de familiares y amigos canarios. Tanta, que una vecina le ha ofrecido habitaciones para su familia y muchos amigos le han dado ropa, que ella también quiere enviar a Ucrania. Ahora, busca un piso de alquiler por el Doctoral para poder alojar a toda su familia. «Mis padres tienen dinero y yo colaboraré con ellos». También espera conseguir actividades deportivas para los niños. Parte de su familia está ya a salvo en la isla, pero, reconoce, todavía no terminan de creerse que la guerra haya llegado a su país y haya alterado la tranquilidad de sus vidas.