El plan del Senado para la migración pasa de puntillas por Canarias

El Senado ya cuenta con un texto de referencia para abordar el fenómeno de las migraciones sin que en el mismo se incluyan apenas medidas concretas para la situación en Canarias por la llegada masiva de migrantes procedentes de África. La ponencia de estudio que se constituyó en la Cámara Alta hace más de un año aprobó ayer un informe de conclusiones que se limita a una serie de recomendaciones genéricas y sin abordar de manera específica la crisis migratoria en el Archipiélago, incluyendo a la comunidad autónoma en el mismo apartado que Andalucía, Baleares o Murcia sobre la gestión de flujos migratorios.

El texto, redactado hace meses por el PSOE como grupo mayoritario en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido levemente corregido por algunas aportaciones del resto de formaciones políticas y sigue sin hacer apenas referencia a las intervenciones de los más de 30 comparecientes que han pasado por la ponencia y que en su mayoría incidieron sobre la crisis humanitaria en Canarias.

Uno de los puntos sobre los que se ponía especial énfasis en esta ponencia de estudio, el de la situación de los menores migrantes no acompañados, se limita a recomendar el diseño de un «mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las Comunidades Autónomas coordinado por el Gobierno», pero sin establecer cómo y sin incluir la posibilidad de reformas legislativas para poder llevarlo a la práctica. El punto número cinco del informe propone «contemplar la situación de los menores, sobre todo niños, niñas y adolescentes no acompañados, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, como tutores legales de los mismos». Esta forma de abordar la situación de este colectivo de migrantes mantiene sin dar respuesta concreta al colapso en que se encuentran los centros de acogida de Canarias, con más de 2.800 menores. De hecho, el texto al que los grupos dieron este primer visto bueno ha eliminado la referencia que se incluía en el primer borrador a una posible reforma legislativa para que la tutela de estos chicos, chicas y adolescentes no fuera competencia autonómica.

El informe contiene un preámbulo que define los objetivos y al que le siguen diez apartados. El primero apuesta por seguir una política migratoria europea justa y solidaria a través de una estrategia de cooperación con los países de origen y tránsito y de actuación conjunta con la UE, incidiendo en los posteriores en la necesidad de actuar en ámbitos como integración de las personas migrantes; la colaboración entre las distintas administraciones; la gestión de los flujos; o la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Clavijo: «No es el texto que nos gustaría, pero se ha hecho un esfuerzo importante»

Algunos de los puntos sobre los que se ponía el foco desde Canarias se han recogido de manera bastante genérica, como es el caso, además del mencionado sobre los menores no acompañados, del sistema de acogida. Se apuesta en este sentido por «seguir previendo y luchando contra las vulneraciones del derecho en aguas internacionales», así como por «planes de contingencia y de emergencia para atender rápida y adecuadamente las necesidades de atención y protección», algo que se remite de manera implícita a los problemas surgidos en los campamentos de acogida de Canarias. No se asume la petición de despliegue de Frontex.

También se recomienda «establecer un sistema de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y una oficina de atención a los familiares», al tiempo que se apuesta por «dar respuesta y solución a la llegada de personas migrantes a las costas españolas, planificando un red o estructura de acogida dinámica de las personas migrantes».

El documento será sometido a votación, sin posibilidad de introducir nuevos cambios, en una próxima convocatoria de la comisión correspondiente en el Senado antes de pasar a su votación final en el pleno, previsiblemente a primeros de abril. El PP fue el único grupo que ayer no respaldó que el informe sea ya remitido a la comisión, solicitando más tiempo para cambios. El senador canario Sergio Ramos justificó la abstención de su grupo en que «no se hable ni en un solo párrafo del informe de evitar la llegada de pateras a Canarias, han asumido que esto será así siempre y que lo único que hay que hacer es una política de acogida». «Parece más un programa electoral que la antesala de la legislación que habría que hacer para abordar el fenómeno de la migración», recalcó.

Por su parte, el senador de CC, Fernando Clavijo, consideró que «no es el texto que a nosotros nos hubiera gustado, pero se ha hecho un esfuerzo importante para integrar todas las posiciones». Clavijo argumentó su apoyo al informe en el hecho de que se hayan incluido las tres condiciones que puso su formación: mejorar el despliegue de medios en el mar, aunque sin hacer mención a Frontex, como pretendía él; la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en la acogida de menores no acompañados, aunque en este caso también sin asumir los cambios legales que también reclamaba CC; e incluir a Canarias como territorio afectado por los flujos migratorios, algo que se hizo pero incluyéndola junto a la mayoría de comunidades mediterráneas pese a que éstas reciben un porcentaje de migrantes muy inferior. «Si queríamos alcanzar un acuerdo en algo tan importante, teníamos que ceder», afirmó Clavijo.