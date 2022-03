La alta inflación le 'robará' 400 millones al Presupuesto canario

El Gobierno canario mostró este lunes su rechazo a rebajar los impuestos en las Islas y es más partidario de dar ayudas a los sectores que están sufriendo las consecuencias de la guerra de Ucrania y la escalada inflacionista que está provocando. El presidente de Nueva Canarias y consejero de Hacienda del Gobierno, Román Rodríguez, pronostica que, de seguir al alza la inflación, puede afectar en 400 millones de euros al Presupuesto canario. De hecho, precisó que tenían previsto 23,5 millones para pagar la factura de la luz de hospitales o centros educativos y los actuales precios les hacen inferir que se puede multiplicar por tres, esto es, 60 millones de euros de coste.

Rodríguez quiso aclarar que no habrán recortes sino "ajustes" si se continua en esta situación y puso como ejemplo que si iban a hacer una carretera de 80 kilómetros la harán de 60 pero "pagando bien" a las empresas que están asfixiadas por el precio de los materiales y de la energía. En este contexto, explicó que las licitaciones se están quedando desiertas porque a las empresas no les interesa concurrir por el precio en los concursos pues yo no les sale a cuenta, por lo que le Gobierno y los ayuntamientos se están planteando revisar los costes y sacar las licitaciones de mayor coste.

Rodríguez y otros dirigentes de Nueva Canarias (NC), como el diputado Pedro Quevedo y la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, mantuvieron este lunes un encuentro con la Confederación Canaria de Empresarios para testar la preocupación de los empresarios antes de la celebración del quinto Congreso de esta formación el 8 y 9 de abril.

Rodríguez se mostró, por tanto, más partidario de ayudar a los sectores que tengan más complicaciones por la guerra de Ucrania y la inflación producida que de bajar los impuestos porque esta bajada la "absorben los precios de forma inmediata". El Gobierno canario optará por ayudar a sectores como el ganadero o del tomate y evaluará la situación de otros que estén afectados también, como por ejemplo aquellos en los que repercute el incremento que se ha producido en el precio de la harina. Para ello, se puede usar el programa europeo Posei en su totalidad y modificaciones en el balance del REA. De todas formas, consideró que el margen de intervención de Canarias sobre la inflación es limitado y estará en gran medida supeditada a las decisiones que se puedan establecer en la Unión Europea. De ahí la importancia de la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, enfatizó. "Todos los expertos coinciden en que desacoplar el gas en el cálculo de los precios energéticos por ser el componente minoritario, pero el que los determina, hará bajar de forma sustancial precio de la energía", señaló sobre ese encuentro.

Sin embargo, la Comunidad Autónoma participará en el Plan Nacional de Respuesta a la Crisis, anunciado por el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez el pasado fin de semana en La Palma. "El pacto de rentas es uno de los mecanismos para la contención de la inflación vinculada a la energía y los alimentos no se extienda al resto de actividades", expuso.

Román Rodríguez subrayó que "todo el mundo tendrá que aplicar ajustes y pagar las consecuencia de la inflación".

"El momento es preocupante" y "el impacto que tiene en la economía está siendo muy relevante", recalcó el consejero , que ha citado como ejemplo a Estados Unidos, un país donde pese a tener petróleo, gas, bajos impuestos y cereales, la inflación anual en febrero superaba a la de Europa.

No habrá desabastecimiento

Rodríguez aseveró que Canarias, de momento, no sufrirá problemas de desabastecimiento, según el primer análisis efectuado por la Consejería de Economía y que se analizó la pasada semana por el Consejo Asesor del Presidente.

"El desabastecimiento hoy no es un problema pero es una preocupación porque en Canarias se acopia más que otras regiones por la distancia y tenemos garantizado el suministro pero nos puede afectar en el encarecimiento en los precios y en la reposición de productos en mayo y junio", explicó al respecto Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, quien apostó por la unidad en la acción con el Gobierno y oposición y arrimar el hombro en estos momentos. Los empresarios defienden una bajada de impuestos en general. Según Manrique de Lara aún no hay una afección directa en en la entrada de turistas por la guerra en Ucrania pero ya se empieza a notar en países emisores como Polonia y o del entorno cercano al conflicto bélico.