Eugenio Dyadyuchenko: "España solo está centrada en la versión ucraniana"

El representante de la iglesia ortodoxa rusa en Gran Canaria, Eugenio Dyadyuchenko, asegura estar "dolido" por el actual enfrentamiento entre el pueblo ruso y el ucraniano "como lo estoy por cualquier otra guerra que hay y ha habido en todo el mundo", afirma, aunque, en este momento "para mí es muy especial porque me siento culpable por no protestar en la calle contra lo que está pasando". Pero no olvida matizar que este conflicto se venía venir hace mucho tiempo, "más de ocho años y nadie lo consideró lo suficientemente importante para salir a la calle. Ahora que ha estallado y, además es en suelo europeo han saltado todas las alarmas".

Dyadyuchenko Soshnikov , "mi primer apellido es ucraniano y el segundo ruso", asegura que entiende perfectamente lo que está viviendo la población ucraniana, "mi mujer es polaca, toda su familia lo es, y ella ha puesto a disposición de cualquier persona que lo necesite la casa de su familia y la de sus amigos para echar una mano". El representante ortodoxo manifiesta que "esta forma de ayudar nos resulta mucho mejor que, por ejemplo, esas campañas de entregar dinero para la causa a través de diversos organizaciones o entidades". Cuestionado sobre el futuro del conflicto, Eugenio Dyadyuchenko asegura no ser un experto "pero lo que sí te puedo contar es que desde que me levanto, veo todos los programas de televisión y España está dando solamente la versión de Ucrania". Para este responsable de la iglesia ortodoxa en Gran Canaria, no podemos perder de vista que todo está mezclado, "no se puede separar el sentimiento ucraniano y el ruso, está clarísimo que el pensamiento de la gran mayoría es el rechazo a la guerra porque significa el sufrimiento de muchos inocentes pero también hay que analizar y tener en cuenta muchos factores". Para Dyadyuchenkjo, uno de esos elementos es le papel que juega Estados Unidos "que se está beneficiando de este enfrentamiento entre pueblos, deberíamos enseñar a los políticos que todos podemos vivir juntos y solucionar nuestras diferencias sin ejército y armamento". A este respecto, se acuerda del personaje de Lo que el viento se llevó, del protagonista masculino que "explicaba que cuando hay guerra el dinero se hace más rápido". Este representante religioso no quiere ponerse en lo peor "aunque hay que tener presente que en Ucrania está la central nuclear más grande de Europa y que "cualquier persona por acumular rabia y odio puede hacer estallar alguno de sus reactores nucleares y todos saldríamos perdiendo".