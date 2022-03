Sánchez se abre a medidas especiales para Canarias en el plan estatal de respuesta a la guerra

Pedro Sánchez ofreció hoy miércoles su predisposición a estudiar la posibilidad de adoptar medidas específicas para Canaria en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra por la invasión rusa de Ucrania, y con ello reconocer implícitamente que los efectos de dicho plan, que aprobará el Gobierno central el próximo día 29, para afrontar el incremento de precios de la energía y la escalada de la inflación podrían tener una incidencia más limitada en las Islas que en el conjunto del país. Lo expresó ayer en el Congreso al responder a una pregunta oral de la diputada de CC, Ana Oramas, a la que instó a presentar sus propuestas al respecto en la reunión que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantendrá el viernes con el grupo mixto, en el que están integrados la propia Oramas y el diputado de NC, Pedro Quevedo.

La disposición de Sánchez a evaluar esas medidas singulares de aplicación en el Archipiélago afectaría también a la propia posición del Gobierno de Canarias, que tras haberse negado a tomar la iniciativa reduciendo los impuestos de titularidad autonómica como el IGIC o los impuestos especiales de los carburantes, como pide la oposición y los empresarios, pasa la pelota a Madrid para que sea en el ámbito estatal y en el del plan nacional que elabora el Ejecutivo central y para el que está recabando el apoyos de los distintos grupos parlamentarios, donde se adopten esas recetas de choque.

De hecho, algunas de esas medidas que reclama el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, como la rebaja de las tasas aeroportuarias o más ayudas al transporte, y que el presidente regional trasladará a las ministras de Hacienda, Economía y Transición Ecológica, con las que se entrevistará el próximo lunes, son también las que plantearán Oramas y Quevedo en sus contactos con el Ejecutivo. En todo caso, Sánchez se mantuvo ayer en su respuesta a la diputada de CC muy prudente y parco en explicaciones y se limitó a abrir ese espacio para el estudio de las aportaciones que lleguen desde las Islas.

El líder socialista aseguró compartir la “zozobra y la angustia que pueda sufrir el pueblo canario, como el conjunto del país, respecto a dos crisis que se superponen, la de la pandemia y la de la guerra” que previamente había expresado Oramas durante su intervención, pero ésta consideró luego que “en la respuesta del presidente queda claro que todavía no tienen ni una sola propuesta distinta para Canarias sobre la crisis que viene”. Y es que, según la diputada tinerfeña, “Canarias es distinta porque las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el IVA o la bajada de los impuestos de los impuestos especiales sobre los carburantes no afectan a Canarias, no sirven”.

En todo caso, Oramas tomó la palabra a Sánchez sobre su disposición a escuchar las propuestas isleñas y aseguró que “esa mano tendida la vamos a recoger, y en las próximas horas haremos llegar al Gobierno distintas medidas que dependen exclusivamente del Estado y que podrían ayudar a los ciudadanos y los sectores económicos canarios”.

Lo que ya está trabajando CC para llevar a la reunión con Bolaños es un documento centrado en cinco ámbitos de actuación: bajada de las tasas aeroportuarias y la de los puertos de interés general para compensar el coste del transporte y su afección sobre el turismo; incremento de las partidas del Posei adicional para paliar el incremento de costes de la producción en el sector agroalimentario; ayudas específicas para la flota pesquera canaria “que está prácticamente amarrada” y cuya actividad artesanal presenta condiciones muy distintas a la de la flota de la Península; ampliación del listado de mercancías financiadas para incluir productos básicos del sector industrial que no están recogidas en el REF; y rebajas fiscales en el IRPF a contribuyentes cuyos ingresos están por debajo de los 30.000 euros, lo que redundaría muy especialmente en la población de Canarias.

Autonomía energética

En su pregunta a Sánchez, Oramas interpeló a éste sobre si era “consciente de que Canarias se encuentra ahora mismo en riesgo de muerte” porque “si no hay turismo, si suben los precios marítimos y aéreos, y si la inflación sigue escalando, Canarias se muere porque todo lo importamos de fuera, porque tenemos los salarios más bajos de España y la cesta de la compra más cara del país”. Insistió en que “los costos de la energía está destrozando a la industria y matando a los consumidores, y la inflación está empobreciendo a los hogares más vulnerables”, una “realidad terrible” para el país, pero que para el caso de Canarias se “un apocalipsis”. “Es impensable que Canarias pueda sobrevivir a otra crisis profunda”, resaltó la diputada.

Sánchez aseguró que “con la pandemia el compromiso del Gobierno de España con Canarias ha quedado demostrado” y repitió algunas de las cifras que maneja Moncloa sobre las aportaciones a las Islas para paliar los efectos de esa crisis, que cifró en 2.400 millones de euros. Sin embargo, lanzó un mensaje complementario para destacar la “oportunidad” que se le ofrece al Archipiélago de aprovechar la actual situación de precios de los combustibles para, “mirar en el medio plazo y reforzar su autonomía energética apostando por las energía renovables” Destacó en este sentido “el despliegue de 480 millones para la transformación energética en Canarias en el marco de los fondos europeos”, o que “la estrategia de energía sostenible de las Islas Canarias va a abordar más de 400 proyectos energéticos y más de 100 comunidades energéticas”. “Tenemos una enorme oportunidad de elevar la autonomía energética de Canarias”, concluyó.