Los damnificados por el volcán de La Palma exigen transparencia para planificar su futuro

Seis meses han pasado desde que el volcán arrebató el pasado, presente y futuro a miles de palmeros que, por desgracia, vivían en los alrededores del lugar donde el volcán decidió aparecer. Seis meses en los que se han hecho esfuerzos por parte de las administraciones, para los vecinos no es suficiente. Ni las viviendas prometidas han llegado, ni se ha reabierto la carretera para llegar a las zonas incomunicadas de la costa y muchos empresarios desconocen si sus negocios son viables. Ante este escenario incierto y prolongado en el tiempo, los vecinos exigen transparencia con respecto al proceso de reconstrucción de La Palma, pues hasta el momento, no han tenido acceso a la información con la que se está trabajando.

"Necesitamos información real para organizarnos y pensar en nuestro futuro", resaltó Jennifer Sánchez, presidenta de la Asociación Las Manchas, en su comparecencia en el Parlamento de Canarias, donde representó a todas las asociaciones de vecinos y empresariales afectadas por el volcán. La afectada insistió en que todos los vecinos son conscientes de la realidad y de que devolver a La Palma a las condiciones en las que se encontraba antes de la erupción puede tardar 3, 5 o hasta 10 años. Pero su objetivo no es acelerar lo imposible, sino conocer la realidad y evitar las “falsas expectativas”. La afectada puso de ejemplo, las ayudas al alquiler que aunque se anunciaron a principios de diciembre, aún no han llegado a los damnificados porque el ingreso de los 1,4 millones destinados a ello se hizo hace apenas dos semanas.

Las ayudas al alquiler aún no han llegado a muchos de los palmeros afectados

"Mucha gente no ha recibido las ayudas", sentenció la afectada e insistió en que, a día de hoy, no existe alternativa habitacional para parte de las personas que, hace seis meses, tuvieron que abandonar sus hogares por riesgo que desentrañaba la erupción. En la isla no hay suelo donde construir ni viviendas de alquiler,y mientras los afectados tampoco puedan volver a sus hogares, lo único que piden es una “solución provisional de espera digna” que no se ha hecho efectiva. “Hay gente que está viviendo en casas de amigos y familiares, a los que se les ha reacondicionado un garaje para vivir o que llevan seis meses en una furgoneta”.

La información es un bien preciado para los vecinos pero no solo para poder planificar sus vidas, sino también para poder participar de manera activa en la reconstrucción de su isla. "No vemos que la participación sea efectiva, nuestras propuestas no llegan", denunció Sánchez. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de que “los informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) o el Instituto Geológico y Minero Español (IGME)” se hagan públicos para que los vecinos puedan saber cómo avanza la reconstrucción. “Esa información nos daría tranquilidad, porque esta incertidumbre nos desespera”, resaltó Sánchez.

Los vecinos quieren ver “los trazados para conectar la costa” y qué lugares se quieren proteger. Justamente la conexión del barrio de Las Manchas con el litoral costero de La Palma fue uno de los puntos en los que más hicieron hincapié. Y es que, debido a esta ruptura de las conexiones por carretera, son muchos los vecinos, cosecheros y agricultores -especialmente los que viven en el sur - que cada mes gastan entre 400 y 500 mes en carburante para poder desplazarse hasta sus puestos de trabajo. Sin mencionar los problemas que acarrea el corte, por ejemplo, en la asistencia sanitaria que, por ahora, se limita a los trabajadores de la zona. “Se deben estudiar otras opciones y ejecutar la más rápida, aunque sea de forma provisional”, resaltó la representante de las asociaciones, que resaltó que esta conexión también es importante para “poder acceder a las viviendas deshabitadas”. Los vecinos proponen como alternativa construir las carreteras encima de la lava, en lugar de apartarla para llevar a cabo la obra, dado que en su interior alberga aún altas temperaturas que impiden romper la colada.

Los grupos parlamentarios han tomado nota de las propuestas realizadas por las asociaciones de vecinos, aunque no han escondido que la reconstrucción llevará un tiempo y que en todo caso "es difícil que les podamos devolver la vida que tenían antes", como destacó la portavoz del grupo socialista Matilde Fleitas.