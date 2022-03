Torres encara su examen anual con la cara del empleo y la cruz de la pobreza

«Canarias ha hecho un esfuerzo sin precedentes para evitar, si no la destrucción de empleo que la crisis ha traído consigo, sí al menos una destrucción sin retorno de puestos de trabajo». Fue hace poco más de un año, en el debate sobre el estado de la nacionalidad de 2021, cuando Ángel Víctor Torres destacaba con esas palabras el esfuerzo de las instituciones para evitar que la pandemia y la paralización de la industria turística causaran daños irreparables en el mercado laboral. El gran objetivo de su Gobierno –uno de sus grandes objetivos– era contribuir a la recuperación de puestos de trabajo, lo que necesariamente implicaba la recuperación del tejido empresarial. Un año después, a las puertas del debate sobre el estado de la nacionalidad de 2022 –se celebrará entre el martes y el jueves de la próxima semana–, el presidente del Ejecutivo regional se subirá a la tribuna del Parlamento de Canarias para pronunciar su discurso con ese gran objetivo cumplido. Y con creces: las Islas no solo han recuperado el número de ocupados que tenían antes de la irrupción del coronavirus en marzo de 2020, sino que incluso hay más trabajadores que entonces. De hecho hay más trabajadores ahora que cuando Torres, a mediados de 2019, accede a la presidencia. Pero toda moneda tiene siempre una cara y una cruz. Y la cruz en este caso son una economía y una sociedad depauperadas, aún más depauperadas de lo que ya estaban antes de que nadie hubiera oído hablar de la covid-19. Los niveles de pobreza y exclusión social vuelven a dispararse.

En el Archipiélago hay 938.000 ocupados. A comienzos del año pasado eran 800.100, de modo que en 2021 se crearon en la Comunidad Autónoma la friolera de 137.900 puestos de trabajo, un incremento de un 17,2%. Es más, son un 4,3% más de los que había cuando el Gabinete de Torres relevó al de Fernando Clavijo. La evolución es muy similar en el caso de los asalariados, es decir, los ocupados en la nómina de empresas o instituciones. No extraña así que la población desempleada se redujera cerca de un 20% en el último año, que finalizó con 219.100 parados. Son 20.100 desempleados menos que en los inicios de la legislatura, un 8,4% menos. En definitiva, hay más ocupados y hay menos parados, lo que es hasta cierto punto sorprendente si se tiene en cuenta la magnitud de la crisis del coronavirus, de la que Canarias aún no se había recuperado el año pasado –y de hecho sigue sin hacerlo–. De los grandes números del mercado laboral, uno de los pocos negativos es el aumento de la cifra de desempleados de muy larga duración, esas personas que llevan más de dos años seguidos buscando en vano un puesto de trabajo. Así que el empleo será con toda seguridad uno de los baluartes del discurso que Torres dará este martes en la Cámara autonómica. Pero no es menos probable que la oposición le recuerde dos lunares no precisamente menores. Por un lado, que buena parte de la recuperación del mercado laboral se debe a las contrataciones masivas en el sector público para hacer frente a la covid –médicos, enfermeros, profesores...–, contrataciones que en muchos casos se mantienen hasta hoy y que, a juicio de la patronal, engordan la Administración más de lo debido. Y, por otro, que esa evidente recuperación del empleo no se traduce en una sociedad más rica o menos pobre.

El Gobierno no es capaz de mejorar el ritmo de resolución de solicitudes de la ley de dependencia

El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita se quedó en 2021 por debajo de los 21.387 euros de 2019, el último año antes del estallido de la pandemia. El PIB per cápita es uno de los indicadores claves del desarrollo socioeconómico, ya que relaciona el valor de todos los bienes y servicios producidos y prestados en el año en un país o región con su número de habitantes. Cuanto más alto es el PIB per cápita, más y mejor nivel de vida tendrá el territorio en cuestión, y ocurre que el indicador en las Islas se aleja cada vez más de la media. A finales del siglo pasado, la renta per cápita de los isleños casi era la misma que la del conjunto de los españoles, pero desde entonces no ha hecho más que caer. En 2018 ya apenas equivalía al 81,3% de la media nacional, y en 2019, antes de la covid y en su segunda mitad con Torres en la presidencia, siguió reduciéndose hasta el 81%. En 2020 se hundió, pero fue un año tan atípico por el confinamiento y la ralentización de la actividad productiva que no es representativo. El problema es que en 2021, según los primeros cálculos, se empeoraron las cifras de 2019. ¿Es achacable al Gobierno? En buena medida no, para empezar porque la crisis aún continúa y porque este proceso de depauperación colectiva comenzó hace ya un cuarto de siglo. Pero pone de manifiesto que una cosa es la recuperación del empleo, que sí se ha producido, y otra es la recuperación de la economía, lo que todavía está por ocurrir. En última instancia, el PIB de la Comunidad Autónoma sigue sin restablecerse del gran mordisco que sufrió en 2020, lo que no ocurrirá hasta que los turistas vuelvan en el número en que lo hacían antes de la crisis. Y eso, claro, no depende ni de Torres ni de su Ejecutivo.

En el debate sobre el estado de la nacionalidad del año pasado, el presidente recordó que Canarias y el mundo estaban «en guerra». «Estamos en guerra, la guerra contra la covid-19, que tendrá un enemigo invencible en la unidad de acción». La próxima semana la guerra que estará muy presente en el discurso de Torres es una con todas las letras: la que se libra en la Europa del Este tras la invasión rusa de Ucrania. Un conflicto que tendrá mucho que ver en que británicos, alemanes y neerlandeses regresen en masa a las Islas más pronto que tarde. Si la guerra desemboca en Europa en una crisis económica de calado, una crisis donde la ola inflacionista se perpetúe y donde los bolsillos y ahorros de los ingleses, alemanes, holandeses o italianos se vean dañados –por lo que muchos no tendrían más remedio que cancelar sus vacaciones en las Islas–, entonces el PIB seguirá sin recuperar los niveles de 2019, el PIB per cápita seguirá alejándose de la media nacional y el empleo volverá a estar en riesgo. Y lo que es peor: será muy muy difícil reducir las tasas de pobreza y de exclusión social, esas que se han incrementado –ya estaban entre las más altas de España– y que la oposición se encargará de recordarle al presidente. Sobre todo después de que Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, asegurara este jueves que «la respuesta pública no ha llegado a las familias más desfavorecidas».

Crece la lista de espera quirúrgica, sobre todo la de quienes llevan más de seis meses en ella

Más de 630.000 personas viven en exclusión en Canarias, y solo un 15% de las 125.000 en grave pobreza percibe el ingreso mínimo vital, según el informe de Cáritas. «Somos conscientes de que el riesgo de pobreza y exclusión está aumentando», decía Torres en el debate del año pasado. Las medidas no han frenado el aumento. La gran cruz del Archipiélago en las últimas décadas será una vez más la gran cruz de su Gobierno, ahora el del cuatripartito. El problema es estructural, pero tampoco el actual Ejecutivo logra atajarlo. Ha pesado más la crisis que el ingreso mínimo del Estado, la prestación canaria de inserción o las ayudas puntuales de la Consejería de Derechos Sociales, que dirige una Noemí Santana que volverá a estar en el centro de las críticas. Y lo estará también por la atención a los dependientes, sobre todo por la incapacidad para incrementar el ritmo de resolución de solicitudes, que no solo no ha mejorado desde que cogiera las riendas del área de políticas sociales, sino que incluso es levemente inferior (-0,1%).

También están en el debe del Gobierno las siempre polémicas listas de espera sanitarias. Tanto la demora media para una intervención quirúrgica como el número de personas en espera se han disparado desde el comienzo de la legislatura, y aún más –un 54%– lo ha hecho la cifra de pacientes que llevan más de seis meses aguardando a que los llamen para operarse. Es verdad que la covid viene acaparando muchos de los esfuerzos de la sanidad, pero ello no puede hacerse a costa de otros pacientes.

Sí podrá presumir Torres de la gestión de las áreas de Educación y de Transición Ecológica, al menos en lo relacionado con la tasa de abandono escolar y la penetración de las energías renovables. La tasa de abandono educativo temprano se redujo un 35% en 2021 y un 43% desde el arranque de la legislatura. Y no menos espectacular ha sido el incremento de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, que han pasado de 186 a mediados de 2019 a unas 2.000. La potencia instalada ha crecido así un 314%.