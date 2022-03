Hasta 200 euros de gastos extra

La escalada de los precios se nota ya en el presupuesto mensual de las familias canarias. La inflación acumula meses al alza y el inicio del conflicto bélico en Ucrania no ha hecho otra cosa que recrudecer la tendencia y hace temer que los costes se disparen todavía más las próximas semanas. Un escenario que suma a los gastos de los hogares unos 200 euros mensuales de media. Un desembolso extra que deben afrontar las economías domésticas debido al aumento en la cesta de la compra, la gasolina o la electricidad y que tiene especial incidencia en las Islas, debido a los bajos salarios y al sobrecoste que genera el transporte del alto procentaje de productos de los que depende el Archipiélago.

La invasión rusa de Ucrania está provocando un incremento sin precedentes de los carburantes o la electricidad. Llenar el tanque de 50 litros de un vehículo con gasolina 95 en Canarias cuesta actualmente 18 euros más que hace un año. Un alza que supone que cada mes los conductores particulares deban destinar alrededor de 60 euros más al pago del combustible para su coche.

Otra subida espectacular es la que está registrando la factura de la luz y que trae de cabeza cada mes a las familias canarias, que de media gastan –según el Instituto Nacional de Estadística (INE)– 65 euros al mes en este recibo.

Según las estimaciones realizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el escenario más negativo si persiste el conflicto en el este de Europa el coste de la electricidad puede llegar crecer un 109%. Lo que haría que el recibo medio en el Archipiélago alcanzase los 136 euros al mes y supondría que cada hogar tuviera que destinar 71 euros más a este gasto corriente. Una subida que se uniría a la que han sufrido durante meses, ya que a lo largo del último año la luz se ha encarecido hasta en un 70%.

Dos sobrecostes, el de la electricidad y el de los combustibles que no son sino el comienzo de una cadena que llega hasta los lineales de los supermercados, ya que el coste para elaborar los productos que consumimos depende en buena parte de los precios de la energía. El encarecimiento de los alimentos y las bebidas, es decir, lo más esencial en la cesta de la compra, alcanzó el pasado mes de febrero el 6,1% en Canarias. Según la encuesta de presupuestos familiares elaborada por el INE, los hogares canarios gastaban de media en el supermercado 361 euros al mes en 2020, el último dato disponible.

Con el encarecimiento de los precios de los dos últimos años, el ticket mensual del supermercado se elevó hasta los 388 euros, pero si tal y como apuntan los expertos, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se dispara por encima del 10% en primavera como consecuencia de la guerra en Ucrania, las familias canarias deberán destinar al menos 65 euros más para hacer la compra.

Un suma y sigue que ronda los 200 euros extra al mes en el mejor de los casos, ya que en aquellas familias que tengan por ejemplo más de un vehículo o que cuenten con más miembros, la cifra puede llegar a superarse con creces.

Los que más sufren

Canarias es y será, además, una de las comunidades autónomas en las que las familias se verán más afectadas por el aumento de los precios. Así lo aseguran las organizaciones de consumidores que ven como el sobrecoste que se genera al tener que transportar la mayor parte de los productos por mar hasta las islas, –ya que solo el 20% de la despensa canaria se cultiva en la región–, juega en contra de las economías isleñas en situaciones como la actual, con los precios de la energía por las nubes.

«A la subida de todo por el aumento de los costes de producción, nosotros tenemos que añadir la de la energía, gasoil o electricidad del traslado hasta Canarias», expone David Pérez, abogado de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Las Palmas.

Los bajos sueldos del Archipiélago, debido a una economía altamente dependiente del sector servicios donde los salarios son menores que en otras actividades como la industria, tampoco beneficia a los consumidores canarios frente a la inflación.

Tal y como explica Mónica Bethencourt, presidenta de la Asociación de Consumidores de Canarias (Conca), «Canarias es una de las comunidades autónomas con la cesta de la compra más cara del país». Esta situación «ya deja a los canarios en peor posición». Si además se producen nuevos aumentos de los precios «supondrá un nuevo empobrecimiento que se notará en el bolsillo de los consumidores».

Los hogares canarios más vulnerables deberán aplicar una «economía doméstica de guerra» para poder estirar sus ingresos hasta final de mes, ya que si el conflicto en Ucrania continúa, todo hace prever que proseguirá la intensa escalada de los precios

Bajo su punto de vista, «si no se corta este escenario alcista las consecuencias van a ser cada vez peores tanto para los consumidores como para las empresas porque se producirá una contención en el gasto».

Pero dentro del propio Archipiélago habrá también familias que se vean todavía más afectadas. Serán aquellas en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos. Según el último informe de Cáritas, 630.000 personas viven en exclusión social, lo que supone el 30% de la población de las Islas. De ellos, 300.000 está en situación de exclusión severa y 125.000 viven en la extrema pobreza.

«Como casi siempre el consumidor más vulnerable será el más golpeado porque el alza va a ser generalizada y por lo tanto aquellos que tengan menos poder adquisitivo lo notarán más», detalla la presidenta de Conca.

David Pérez señala que en Canarias un alto porcentaje de familias «tiene recursos limitados o inexistentes y muchos sobreviven con ayudas públicas». Familias para las que comprar carne, pescado o frutas y verduras se ha convertido en un lujo inaccesible y que se preguntan si tendrán que pedir un préstamo para poder comprar una botella de aceite.

Diferencias por productos

Aunque la escalada sea generalizada, el aumento de precios no se está dejando sentir por igual en todos los productos. Uno de los alimentos que más ha notado el alza en los últimos meses es el aceite, que según el IPC, se ha encarecido un 27,8% en un año. De ellos, el de girasol, un producto esencial para muchas industrias y que también se usa en los hogares, es el que ha tenido mayores problemas. La subida se ha visto impulsada en las últimas semanas por el estallido de la guerra en Ucrania, ya que buena parte del que llegaba a España procedía concretamente de este país. El cierre de estas exportaciones ha provocado un aumento de precios y ha ocasionado problemas de suministro en los supermercados, que incluso han llegado a limitar el número de litros que se pueden comprar por persona.

«Ha habido miedo al desabastecimiento y esto ha sido lo que ha provocado que acabe faltando producto», insiste David Pérez, por lo que insta a evitar que se extienda el temor.

Para Raúl Alonso, responsable de la Unión de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife, hay que evitar «el acopio» ya que es un «elemento insolidario que provoca desabastecimiento y aumentos ficticios de precios» y que perjudica especialmente «a aquellos que viven al día y no pueden comprar con antelación».

Pero el aceite no es el único producto que ha experimentado un aumento importante en su precio. Agua, refrescos y zumos han subido un 14,1% en Canarias en el último año; las papas casi un 10%; los cereales un 8,3% y se espera que aumenten todavía más debido a la carestía que se ha producido por el conflicto en Ucrania; el azúcar ha subido un 8,4% y la leche otro 7,3%. Tampoco se libran de la subida la carne, el pescado o las legumbres, ya que el aumento está presente en todos los productos de la cesta de la compra.

El temor a que se produzca un desabastecimiento ha lanzado a algunos al supermercado para adquirir sobre todo aquellos que se han vinculado al conflicto en el este de Europa. Sin embargo, las asociaciones de consumidores ven difícil que pueda faltar producto de forma generalizada en los lineales de los supermercados. «Puede producirse en ciertos artículos, pero España tiene capacidad para sustituirlos por otros similares, bien nacionales o bien importados de otros países», recalca Mónica Bethencourt.

Raúl Alonso asegura que es «optimista» y no considera que pueda llegar a producirse más allá, quizá, de algunos pocos productos que serán fácilmente sustituibles, como el aceite de girasol. Aunque sí le preocupa que puedan faltar productos «no por carencia» sino porque los sobrecostes que se han generado «no hagan rentable producirlos».

Presupuesto mensual

¿Pueden hacer algo los consumidores frente a este avance continúo de los precios? Los márgenes de maniobra son muy ajustados y a los compradores no les quedará más remedio que volver a ajustarse el cinturón si es que les queda todavía algún agujero.

Raúl Alonso considera que las familias canarias van a tener que realizar «ingeniería financiera doméstica» para poder llegar a fin de mes. «Habrá que aplicar una economía de guerra y volver a recuperar los trucos de nuestras abuelas», recalca. Elaborar un presupuesto mensual, racionalizar las compras y sacarle partido al 100% de las adquisiciones.

«Tendrán que limitar el consumo, comprar lo que es imprescindible y no hacer gastos frívolos», sostiene David Pérez, que recomienda ahorrar «sí se puede» ya que en las compras de los próximos meses se podría llegar a necesitar ese dinero extra acumulado.

Mónica Bethencourt recomienda por su parte «comprobar precios, comparar, ver ofertas, controlar el gasto, usar la cabeza a la hora de comprar y no realizar compras compulsivas».

La inflación se situó en febrero a nivel nacional en el 7,6% interanual. Un aumento que no se registraba desde hace 36 años. Por ahora, nadie se aventura a determinar hasta cuándo durará esta situación alcista en los precios y hasta dónde llegará su escalada. No se sabe cuál será la extensión temporal del conflicto pero lo que es cierto es que la guerra de Ucrania ha venido a apuntalar una inflación que hace tan solo unas semanas se consideraba «coyuntural». Las familias canarias tendrán que hacer malabarismos económicos para cuadrar unos gastos que no paran de crecer.