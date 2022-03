El presidente del Partido Popular en Canarias y jefe de las filas del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, ha afirmado en su primera intervención en un Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria que si el presidente Ángel Víctor Torres rompe su pacto con Podemos, "no tiene motivos para temer una moción de censura". "Le doy mi palabra", dijo.

Manuel Domínguez achacó a la Consejería de Derechos Sociales y a su responsable, Noemí Santana, "gran parte" de la responsabilidad del panorama que está sufriendo el Archipiélago y de que hoy haya 630.000 canarios en riesgo de exclusión social.

Por ello, aseguró que si Torres rompe su pacto con Podemos, "no tiene motivos para temer una moción de censura, pero los canarios no pueden aguantar más tanta ineptitud por su miedo a perder el poder".

Domínguez quiso dejar claro al presidente que el tiempo de las excusas "se ha agotado" y le instó a empezar a asumir sus responsabilidades y no pretender "convencernos de que es una víctima más de todo lo que ha sufrido Canarias". "Pobre presidente. Cuánta mala suerte ha tenido", ironizó el diputado.

Domínguez afirmó que la realidad de Canarias es "mucho más dura" de la que ha planteado Ángel Víctor Torres, que "demuestra cada día una incapacidad absoluta": "Si ante los padecimientos de esta sociedad considera que es más paciente que doctor, le invito a que se tumbe en la camilla y deje que otros apliquen el tratamiento adecuado". En esta línea, ha pedido una rebaja fiscal, así como conciertos con las empresas sanitarias privadas para hacer frente a la situación "agravada" de las listas de espera, tanto de Sanidad como de Derechos Sociales.

Respecto a la Sanidad, Domínguez ha subrayado esa receta porque ha considerado que el "precario sistema de salud se desangra a un ritmo alarmante". Para lograr un sistema sanitario público universal, gratuito y de calidad, ha defendido Domínguez, cuando se superen los periodos de espera máximo los pacientes deberían poder ser derivados tanto para pruebas diagnósticas como quirúrgicas, a centros concertados que cumplan con los requisitos.

"¿Qué ven de malo que alguien que necesita una prueba para saber si tiene cáncer sea atendido antes en la sanidad privada? ¿Cuántas veces han utilizado ustedes la sanidad privada?", se ha preguntado el líder del PP. Asimismo, Domínguez ha lamentado que el paro en Canarias esté 5,5 puntos por encima de la media nacional y que en esta comunidad haya la mayor tasa de paro juvenil de todo el país y la peor entre los mayores de 55.

"Somos la región con más pobreza severa de toda España, más de ocho puntos por encima de la media. Más de 425.000 personas son hoy muy pobres", ha proseguido Domínguez, que ha dicho que el "verdadero mérito" de este Gobierno es que los pobres siguen siendo los más pobres del país, con peores datos. Ese "dramático esbozo" de datos, ha agregado, es "suficiente" para concluir que el Gobierno de Torres ha "fracasado estrepitosamente".

El diputado popular consideró que el Gobierno del Pacto de las Flores es "profundamente mejorable" y añadió que hay consejerías, como Derechos Sociales, que "se han pilotado de forma errática y que han llegado a ser kamikazes", y otras como Educación que, en ámbitos como los centros de educación infantil, "en lugar de tender la mano, les invitan a bajar la persiana".

Manuel Domínguez se mostró convencido de que Torres "quiere lo mejor para Canarias", pero opinó que el problema "es que no tiene el proyecto adecuado ni las compañías más recomendables". Por eso, le tendió la mano para mejorar las perspectivas de los canarios y establecer pilares estratégicos que se mantengan en el tiempo.

Plan de alivio fiscal

El diputado popular aprovechó su intervención para pedir al jefe del Ejecutivo canario la puesta en marcha de un plan de alivio fiscal para incentivar el consumo, así como un plan para que de la mano de las universidades y la FP se logre reducir el 52% del paro juvenil.

Con respecto a las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, Manuel Domínguez deseó que Torres "recule su constante sumisión al Gobierno y empiece a dar golpes en la mesa"; pero no sólo en este asunto, sino también en cuanto a la inmigración irregular y el reparto de los menores migrantes no acompañados entre las Comunidades Autónomas. "Si consigue que Sánchez nos tome en serio de una vez, estaremos a su lado", afirmó.

En cuanto al Sáhara, Manuel Domínguez lamentó la posición que ha mantenido Torres al respecto cuando el Gobierno de Sánchez estuvo "traficando" con las Islas. "A través de usted, Pedro Sánchez nos está vapuleando. Le pido que reaccione de una vez", instó.

Manuel Domínguez añadió que Marruecos "amenaza constantemente las aguas de Canarias" y ha criticado a Torres que el Gobierno central no le consultase nada y que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le avisase minutos antes de su comparecencia y por cortesía. "Menos de 100 kilómetros nos separan del Magreb, somos la puerta de entrada", ha dicho Domínguez, que ha considerado que Sánchez ha "comerciado" con la soberanía nacional y la integridad territorial de Canarias.

"Su reacción es la de siempre: bajar la cabeza. No le dejó ir de visita oficial a Marruecos, no le recibe en La Moncloa y no le toma en cuenta con respecto al Sáhara. A través de usted, Sánchez vapulea a todos los canarios", ha afirmado el portavoz del PP