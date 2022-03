Debate sobre el estado de la enajenación

En el Congreso del PSOE de Tenerife, el pasado fin de semana, el ungido Pedro Martín bromeó con el presidente Ángel Víctor Torres sobre su proverbial mala suerte: «Lo único que te falta afrontar en tu mandato es una invasión alienígena». Torres esbozó una sonrisa, pero algunos de sus acompañantes levantaron la mirada hacia el cielo de Santa Cruz, súbitamente atemorizados. Uno sospecha que no hay motivo para la alarma. Si mañana nos invadieran los marcianos Torres lo transformaría en una buena noticia y la comentaría ilusionado en la tele autonómica mientras los platillos volantes bombardearan Triana o El Toscal. Los marcianos son turistas, son verdes, son resilentes. Son perfectos para instalarse en Canarias. Ya dijo ayer el presidente que las autoridades públicas deben defender la diversidad. Torres ha tenido la habilidad incuestionable de construirse un martirologio triunfal del que hasta ahora siempre escapa vivo. Es un superviviente como buenamente puede. Un presidente que sufre y que padece con sucesivas coronas de espinas que el destino le clava cruelmente en el cogote. Hay que convenir que a la gente le encanta el relato de un mandamás con mala suerte. Muchos canarios piensan (todavía) que el presidente gana un sueldo envidiable, sí, pero sufre mucho, y empatizan con ese reiterado sufrimiento, con esa serie de catastróficas desdichas en cuyo origen el hombre – hay que reconocerlo– no tiene ninguna responsabilidad. El perfil se completa con un código gestual entre compungido, batallador y afectuoso. Así ha construido Torres, más intuitiva que reflexivamente, su imagen presidencial. Extrañamente las hecatombes se trasformaron en algo así como un talismán que protege su pecho, no tanto su cabeza. Pero las cosas han cambiado y el tiempo de las buenas intenciones se agota. La inminencia de una nueva crisis económica, con la terrible daga de la inflación amenazando a empresas y familias, y con una guerra en Europa con una evolución incierta, perturba a una sociedad bastante extenuada. Está en juego –entre otras muchas cosas, quizás no menos importantes– la continuidad del PSOE al mando del Gobierno autonómico a partir de junio de 2023.

Torres entró en el salón de plenos con la lentitud procesional de la ocasión: el presidente avanza mientras los fotógrafos y las cámaras de televisión retroceden. Más o menos como un locutor de Noveleros. De camino a su escaño saludó a varios diputados, a la consejera de Turismo, a un par de compañeros socialistas; después de sentarse y charlar un rato con Román Rodríguez, se levantó y saludó a algunos diputados del PP y al portavoz de CC, José Miguel Barragán. La cortesía de Torres es exquisita y la suele extremar en el Parlamento. Hasta a Vidina Espino saludó. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, intentó casi desesperadamente formar parte de una foto con el jefe del Ejecutivo, pero no lo consiguió. Tal vez para compensarlo fue la consejera que más entusiásticamente aplaudió el discurso de Torres. Nira Fierro la consoló con unos golpecitos en la mano; a la joven Fierro nunca le falla la sororidad, siempre que no sea una diputada socialista.

Torres se llevaba el discurso escrito y lo leyó en algo menos de hora y media. No fue un discurso ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Al final se deshilvanaba y desaparecía como el pañuelo de una prima casadera en una novela de Jane Austen. Humildemente triunfalista, modestamente orgulloso, recatadamente enamorado de su capitanía, realistamente profético, campanudamente sencillo. Más que el análisis de una gestión era un álbum donde se habían clavado como mariposas todos los titulares, retóricas y ocurrencias de los últimos dos años y medio. Por ejemplo, aunque parezca mentira, la comparativa entre la crisis de 2008 y la actual. Es agotador. Sobre todo porque hastía ya explicar que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien empezó a podar salvajemente el gasto social y congeló las pensiones públicas, entre otras lindezas que luego prolongarían Mariano Rajoy y su equipo ministerial. Rodríguez Zapatero gobernó aplicando durísimas políticas de austeridad y contención de gasto público hasta finales de 2011. Curiosamente Torres tenía escaño en el Congreso de los Diputados por entonces y con su voto avaló los presupuestos generales del mal llamado austericidio, algo que le recordó Barragán (y ya era hora) unos minutos después.

Visto de cerca o escuchado con cierta atención, el discurso del presidente ofrecía algunos rasgos curiosos. Lo del Sáhara, por ejemplo. Torres cree que la cosa va bien y lo que debe conseguirse es un acuerdo que satisfaga al Frente Polisario y a Marruecos «bajo el paraguas de la ONU». Es surrealista, porque lo que ha expresado el Gobierno español es que la salida al conflicto es convertir el Sáhara en una región marroquí. Marruecos es el invasor, ha encarcelado, torturado y a veces asesinado a saharauis disidentes, ocupa un territorio contra el derecho internacional y –precisamente– el dictamen de Naciones Unidas. ¿Cómo puede hablarse de «un acuerdo satisfactorio entre ambas partes» sin caer en un absurdo lógica, política y moralmente intolerable? Román Rodríguez no movió un músculo. El resto de los diputados de NC tampoco. Por supuesto Torres comparó una y otra vez sus cifras con las del Gobierno anterior y de una manera muy creativa. Su principal argumento es la creación de puestos de trabajo y dejar la tasa de desempleo en el 19% aproximadamente, poco más o menos, la misma que dejó el Gobierno de Fernando Clavijo. Habló de «proyectos tractores de la economía fruto de la colaboración público/privada» sin citar ninguno. Se refirió al esfuerzo por «descarbonizar nuestra tierra» como si las políticas de transición ecológica se atuvieran a límites provinciales: aquí nos afecta todo la contaminación que pueden generar Madrid o Rabat. Nadie puede descarbonizar su tierra, su provincia o su municipio. Aludió a un «pacto de rentas en el sector primario» y se lanzó a un ataque – muy razonable– al ultraderechismo de Vox. Lo que ocurre es que Vox no tiene un diputado en la Cámara, ni un consejero en ningún cabildo, ni un concejal en ningún ayuntamiento de las islas. Ninguno. Le pidió por favor a la oposición que no fuera racista ni xenófoba, que no metiese la política partidista en la catástrofe de La Palma o en la inmigración africana, porque eso es muy feo. Y finalmente ofreció y demandó unidad «sobre las cosas que compartimos». Y citó (luego lo hizo de nuevo) a Churchill para decir que en tiempos de crisis no había gobierno ni oposición. Tal vez fuera lo más raro de todo. En una crisis grave no puede prescindirse de un Gobierno ni la democracia puede orillar jamás la oposición. Torres ignoró o fingió ignorar que el gobierno que lideraba Churchill estaba integrado por los dos grandes partidos: conservadores y laboristas.

Durante toda la legislatura José Miguel Barragán –el auténtico coordinador del grupo nacionalista– ha mantenido una posición moderada, dialogante y pactista, algo que han reconocido tanto Torres como Román Rodríguez. Ayer no abandonó ni el diálogo ni la oferta de acuerdos –de hecho ofreció varias propuestas para afrontar la deriva inflacionista y el estancamiento económico– pero endureció razonadamente el tono crítico. Su descripción de dos años y medio de gestión fue dura pero basada en datos más esclarecedores que la evolución del empleo («¿cómo es posible que se creen miles de puestos de trabajo de calidad y al mismo tiempo aumenten la pobreza y la exclusión social?») como, por ejemplo, el PIB per cápita de 2019 y el de 2021. Quizás en lo que ha sido su mejor intervención Barragán subrayó todas las contradicciones del presidente e hizo preguntas pertinentes, aunque intranquilizadoras. «¿Qué plan de choque tiene usted si el turismo retrocede de nuevo por la guerra en Ucrania y su impacto económico en Europa?», preguntó entre la ironía y el sarcasmo. El portavoz coalicionero desmintió datos, reprochó la sumisión presidencial a Madrid («usted calla y aplaude»), exigió al PSOE que cumpla a lo que se comprometió en su programa electoral sobre el Sáhara («vuelvan ustedes a la neutralidad»), recordó que según CC un plan integral para La Palma costaría unos 3.000 millones de euros (el 0,6% de los presupuestos generales del Estado) y sobre todo conminó a Torres a que «actuara de una vez» para minizar el impacto de la crisis que se nos viene encima. «Las cosas no suceden por suceder, suceden cuando uno toma decisiones; tome decisiones de una vez en lo económico y lo fiscal, señor presidente», insistió. Una señal inequívoca de la efectividad del discurso de Barragán es que Fierro intentó orquestar entre varios diputados risitas y gritos y mamporros en los escaños para distraerlo. El portavoz coalicionero sonrió con cierta melancolía:

–Como si uno no llevara los suficientes años aquí para que crean que alborotando el gallinero van a conseguir algo…

El presidente respondió que dentro de 48 horas se celebrará un Consejo Europeo y entonces, después de analizar las propuestas que se aprueban en materia económica, energética o fiscal, llegaría el momento de tomar decisiones. Barragán lo observaba con el escepticismo con que un adolescente ve la cabalgata de los Reyes Magos sobre camellos escuálidos.