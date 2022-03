La mayoría parlamentaria del Senado apoya que antes de final de año se firme un acuerdo de "corresponsabilidad", coordinado por el Gobierno, para que las comunidades autónomas pueda atender a niños y adolescentes inmigrantes no acompañados y aliviar así la situación de "emergencia" que sufren Canarias, Ceuta y Melilla.

Aún no se ha votado, pero la moción en este sentido del senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, va a salir adelante gracias al apoyo del PSOE, entre otros grupos, y porque el proponente ha aceptado una enmienda socialista que, en suma, ampliaba el plazo para firmar el acuerdo con las autonomías hasta el 31 de diciembre, mientras que la iniciativa inicial ponía el tope en el 31 de julio.

Lo que no ha aceptado Chinea es una enmienda que el senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo quería colar en el texto de la moción y que se refería a la situación del Sahara Occidental.

Aunque finalmente la Mesa de la Cámara ha aceptado que se debatiera en el Pleno y Clavijo la ha podido defender, el grupo proponente no ha querido incorporarla, y no porque no fuera justa, sino porque no tenía nada que ver con de objeto de la moción, ha recalcado Chinea.

La enmienda de Clavijo rezaba así: "El retorno del Gobierno a la posición de solución del contencioso del Sahara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui".

"Para ello, trabajará para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España", concluía parafraseando, según Clavijo, el programa electoral del PSOE.

La moción que saldrá adelante insta a la firma de un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes para afrontar, como un asunto de máxima prioridad, la gestión de los flujos migratorios en España, "garantizando la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y la solidaridad de los distintos territorios autonómicos".

Durante la defensa de su iniciativa, Chinea se ha referido a la crisis delos refugiados por la guerra de Ucrania, a la que hay que hacer frente, pero ha hecho hincapié en la necesidad de no olvidar otras guerras o la situación de los países del Sahel que obliga a muchos inmigrantes a abandonar sus países.

"Muchos de los que llegan a Canarias proceden de esos puntos calientes del Sahel, pero no tienen la misma atención ni derechos y no se les ofrece protección internacional", ha subrayado.