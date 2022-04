Ofensiva de Canarias ante Hacienda para evitar la fuga de inversiones de la ZEC

Nuevo encontronazo con el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, por sus restrictivas interpretaciones de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Junto a su negativa para ampliar a todo el año 2022 las dotaciones realizadas en 2017 en la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Dirección General de Tributos rechaza ahora que el comercio triangular se pueda beneficiar del 4% del impuesto de Sociedades en la Zona Especial Canaria (ZEC), si los productos con los que operan las empresas no pasan por las Islas. El Gobierno regional, economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del REF y el propio Consorcio de la ZEC se han alineado en una ofensiva ante Hacienda para salvar este tipo de comercio, que se realiza desde hace 20 años en el área de baja tributación, y evitar, así, la fuga de las empresas ya radicadas en el Archipiélago que se dedican a comerciar con mercancías entre países sin que estos productos tengan que transitar por las Islas, una nueva interpretación de Tributos de la Ley del REF de 1994.

Según todos ellos, ese cambio en la norma hace peligrar la reputación internacional de la ZEC, un instrumento central del fuero canario, que se ha dedicado desde su gestación en 2001 a atraer y autorizar empresas extranjeras y nacionales, para que realicen sin problemas actividades de comercio triangular. La mayoría de estas sociedades compran desde Canarias, por ejemplo, productos del mar en las costas de África y los venden a Asia, Europa o EEUU, o viceversa, adquieren maquinaria o aparatos electrónicos en Europa, América o China y los llevan al continente africano.

En este momento están instaladas en la ZEC unas 120 empresas de comercio triangular con entre 500 y 750 empleos directos, aparte de los indirectos -asesorías fiscales, transporte, mantenimiento o limpieza-, con un volumen de negocios que rondan los 140 millones de euros anuales, lo que supone entre un 10 y un 20 % de la actividad económica de la ZEC, explica el presidente del Consorcio, Pablo Hernández. De ese centenar de sociedades, algunas son españolas pero un porcentaje muy significativo son empresas canadienses, brasileñas o francesas.

Hernández afirma que están negociando con Hacienda un cambio del texto de la norma que zanje esta cuestión para evitar la deslocalización de las empresas, y asegura que va por buen camino. El problema es que en julio las firmas deben liquidar el impuesto de Sociedades, y desconocen a estas alturas si tendrán que pagar el 4% o tributar al régimen general del 25%, es decir, fuera de la ZEC, y además temen que sea con carácter retroactivo a 2020.

Esta situación de inseguridad jurídica ya está provocando que inversores extranjeros duden de invertir en la ZEC, porque se está echando por el suelo «la buena reputación» que tenía hasta ahora y, además, puede provocar que las sociedades radicadas en este área que realizan este tipo de comercio opten por irse a otros países con incentivos, como Irlanda, el competidor natural de Canarias en Europa, y donde se tributa al 12,5%, coinciden el viceconsejero de Hacienda, Fermín delgado, y Orlando Luján, delegado del Gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales y uno de los promotores del Manifiesto del REF.

Pablo Hernández admite que puede haber deslocalización de empresas si no se corrige la postura de Tributos pero minimiza, en cierto modo, el impacto porque existen sociedades que no tienen problemas como, por ejemplo, las que se dedican a comprar pescado en Mauritania y traen a Canarias una parte para su venta en el mercado doméstico, mientras que el resto lo mandan directamente a la Península o a otros países. Además, muchas empresas comercian con África y, a raíz de esta interpretación de Tributos, en vez de que el barco con materiales electrónicos o maquinaria no pase por Canarias, hacen la ruta Algeciras, Canarias y Marruecos, y aunque les «sale un poquito más caro no pierden en el negocio» ni los beneficios de la ZEC, apunta.

Por tanto, «no afecta a la totalidad de esas 120 empresas», precisa Hernández, pero reconoce que hay un porcentaje de sociedades, las que operan entre la Unión Europea, Canadá o EEUU, que podrían plantearse abandonar Canarias, además de afectar a la atracción de nuevas inversiones en este tipo de comercio.

Trading

Según Orlando Luján, algunas de estas empresas que han realizado trading en la ZEC han sido objeto de comprobación inspectora durante años sin que se produjera controversia por parte de la Agencia Tributaria estatal para que pudieran aplicar el tipo reducido del 4% por el que fueron atraídas por el propio Consorcio de la ZEC. Sin embargo, sin que mediara ninguna modificación normativa, la Agencia Tributaria se planteó que quizás dichas operaciones no podrían disfrutar de este tipo reducido y solicitó un informe interno a la Dirección General de Tributos, que en noviembre 2020 interpretó que dichas operaciones no pueden disfrutar del tipo si el producto no pasa por Canarias.

Esta interpretación de Tributos ha generado «mucha incertidumbre» y la aplicación del nuevo criterio interpretativo «expulsa de facto a esas empresas, que se establecieron en Canarias atraídas por un régimen fiscal que ahora se les niega», recalca, lo que puede generar «un daño reputacional a la ZEC que podría llegar a ser irreparable si no se aclara y subsana esta normativa». Esta reparación la han solicitado los firmantes del Manifiesto del REF en distintas reuniones, una de ellas con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y el pasado viernes con el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez. Aún siguen esperando por la reunión que le han pedido al nuevo secretario de Estado de Hacienda, el canario Héctor Izquierdo, para dar seguridad jurídica no solo a la ZEC sino a distintas interpretaciones de las dotaciones de la RIC por la pandemia.

Negociación con Hacienda

Por su parte, el Gobierno de Canarias lleva intentando aclarar con el Estado las operaciones triangulares de la ZEC desde que conoció el pronunciamiento «oficial» de Tributos, en junio de 2021, explica el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado. «Es inuadito y grave» este cambio de postura, enfatiza, y pone en evidencia que Tributos cuestiona la política realizada por el Consorcio de la ZEC, que depende paradójicamente también de Hacienda, y donde han estado «partidos de todos los colores políticos». Pero especialmente grave ve «el daño reputacional» que se causa a este instrumento del REF. Para Román Rodríguez, «es una cuestión de voluntad política y al que hay que darle solución antes de junio con una modificación legislativa».

En estos momentos, el presidente de la ZEC, Pablo Hernández, negocia con Hacienda ese cambio legislativo que se basa en quitar del texto que las mercancías pasen por Canarias y proponer a cambio que del gasto de la actividad un porcentaje, aún por definir, se realice efectivamente en Canarias, «y eso se cumple si tienen a todos sus empleados en las Islas». Y, además, intentan introducir «algún mecanismo de control de las mercancías, porque otro problema que puede tener el comercio triangular es el blanqueo si las mercancías no pasan por Canarias y las facturas van y vienen», apunta. Por ello, plantean un mecanismo de registro para tener más información. No obstante, observa por los datos que maneja que la práctica totallidad de las empresas de la ZEC cumple con la condición de generar empleo en las Islas, economía y el valor añadido que proporciona realizar este tipo de comercio, es decir, no se produce ese "trading no tan bueno", en referencia al posible blanqueo, aunque ésta es una labor de la Inspección de Tributos.