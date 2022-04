Pérez advierte al comité de huelga que no es posible estabilizar a todos los interinos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, aseguró hoy en el Parlamento sobre el problema de los empleados públicos con abuso de temporalidad que no es posible atender la reclamación de que "todo el que está se queda", que es el lema del comité de huelga desde que inició el conflicto laboral hace más de un año. "No podemos atender esa reclamación, haremos lo que esté en nuestra mano para que todo el que está se quede, pero no puede ser automático", manifestó Pérez en respuesta en comisión parlamentaria a la diputada de CC, Socorro Beato.

Pérez aseguró que el comité de huelga está "dividido" y que solo queda un sindicato en el mismo -Intersindical Canaria- que también se sienta en la mesa general. No obstante, el consejero afirmó que la Administración autonómica ha cumplido los acuerdos alcanzados en abril, puesto que "hemos ido haciendo lo que se nos podía exigir", pero lo que no es posible es atender la reclamación de que todo el que está se queda, aunque "haremos lo que esté en nuestra mano para que todo el que está se quede, pero no puede ser automático". Pérez afirmó que para abordar este conflicto hay que contar con la mesa general de la función pública, en la que están representados todos los sindicatos, no solo los del comité de huelga.

La diputada nacionalista Socorro Beato ha subrayado que "son las comunidades autónomas las que tienen que establecer sus criterios en sus ámbitos territoriales" para solucionar el problema de la temporalidad y ha recordado que el acuerdo entre el Ministerio de Administraciones Públicas y las comunidades es solo orientativo. Por eso Canarias debe establecer sus propios criterios adaptados a la realidad de las islas, porque "no hablamos de plazas sino de personas, y hay muchas personas que no tienen plaza porque no está creada en la relación de puestos de trabajo", una situación muy común en el ámbito sanitario, dijo.

Julio Pérez coincidió en que está claro que el acuerdo entre el Ministerio y las comunidades autónomas "no es una norma jurídica, sino una guía de orientación" porque es positivo establecer "criterios más o menos comunes" y que no haya distorsiones, por lo que "sin ninguna duda" Canarias ejercerá sus competencias. Con ese mismo criterio de que los criterios sean comunes en las distintas administraciones, el Gobierno de Canarias está tratando de acordarlos con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), respetando sus peculiaridades y capacidad de autoorganización, explicó Julio Pérez.