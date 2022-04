El Gobierno canario asume que las medidas de Madrid apenas palían la inflación

La inflación y las medidas para combatirla focalizaron hoy martes prácticamente el pleno del Parlamento de Canarias en su sesión de control al Gobierno regional. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, guez admitió que las medidas estatales para corregir el alza de los precios en Canarias, aunque son positivas, se quedan cortas. Además, consideró que tampoco el Consejo Europeo ha ofrecido una respuesta a las expectativas que tenían para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania.

En cualquier caso, el Gobierno canario seguirá batallando para que se arbitren actuaciones específicas para las Islas, como la exención de las tasas del transporte aéreo, puntualizó el consejero de Hacienda en comparecencia parlamentaria, una demanda singular que ha sido obviada por el Gobierno de España, entre otras. No obstante, subrayó que en este momento la carestía del combustible aún no está afectando porque las compañías compran el producto con antelación, pero puede que en verano se empiecen a notar los efectos en el coste de los billetes.

Los buques que van a la Península podrán acogerse a la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible

Por ahora la Comunidad Autónoma, dentro de sus limitaciones para luchar contra una inflación que afecta a todo el planeta, ha eliminado el impuesto sobre carburantes a los sectores del transporte, agrícola y ganadero y está estudiando más medidas, remarcó Rodríguez, mientras que el Estado ha aprobado un decreto de ayudas que es positivo «aunque insuficiente», insistió. Al respecto, también señaló que la ayuda de 20 céntimos al combustible debería extenderse al tráfico de contenedores.

Tanto el vicepresidente Román Rodríguez (NC) como el presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), pusieron un especial énfasis en los datos de creación de empleo y reducción del paro en marzo en las Islas y el registro sobre llegada de turistas al Archipiélago como prueba de la robustez en la recuperación económica desde hace un año, pese a la difícil coyuntura existente en el mundo por la invasión rusa de Ucrania, lo que ha propiciado el alza de los precios.

Pero los argumentos del Gobierno no convencieron a la oposición en el Parlamento. Tanto el PP como CC y Vidina Espino, del Grupo Mixto, recriminaron al Ejecutivo regional que se oponga a la bajada de los impuestos en la parte que es de su competencia, como el IGIC, y censuraron que en el real decreto del Estado no se le da una respuesta a Canarias por su condición de lejanía e insularidad. Para Rosa Dávila, portavoz de CC, ni una sola propuesta del Gobierno central ha sido específica para el Archipiélago, mientras que su partido ha formulado más de una veintena que no han sido atendidas. El diputado del PP, Fernando Enseñat, acusó al Gobierno de Canarias de estar «hinchándose» a recaudar impuestos pese a que las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes.

El consejero de Hacienda respondió que el Gobierno no va a hacer una bajada generalizada de impuestos porque ha de mantener los servicios esenciales y recriminó a la oposición que en la anterior crisis cuando gobernaban en España y en Canarias en vez de bajar los impuestos los subieron.

Por su parte, el presidente del Gobierno, que fue preguntado prácticamente por todos los partidos tanto del Ejecutivo como de la oposición sobre la inflación, defendió con más vigor las medidas adoptadas por Pedro Sánchez, aunque reconoció que hay cuestiones que aún están en el aire, como las tasas aeroportuarias. A su juicio, «es necesario y adecuado el primer real decreto-ley aprobado por el Gobierno de España» en respuesta a los efectos de la guerra, y subrayó el hecho de que se vuelva a recurrir a lo público para beneficiar a los canarios.

El presidente remarcó que un millón de conductores de vehículos isleños ya se acogen a la reducción de veinte céntimos por litro en los combustibles, que 4.100 autónomos (taxistas, conductores de guagua o transportistas) cuentan con ayudas directas, que el 21% de las familias que viven de alquiler en las Islas verán cómo se limita hasta el 2% la posible subida de precios en sus arrendamientos o que las que reciben el Ingreso Mínimo Vital perciban el 15% más de subsidio, sin olvidar los más de 400 millones de euros para el sector primario, los 1.000 para transportistas o los 10.000 en ampliación de los créditos ICO.

Hacienda abonará ya los primeros 1,8 millones extra de la devolución del impuesto de gasolina

Torres resaltó, a su vez, que los buques que navegan desde Canarias a la Península podrán acogerse al descuento de los 20 céntimos por litro de combustible. En esta misma línea, recordó que ya se ha aprobado una exención del 99,9% en el impuesto de carburantes canario para el colectivo de los transportistas.

El vicepresidente anunció sobre este tema la inminente devolución de ese 99,9% del Impuesto Especial de Combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos del Archipiélago correspondiente al mes de marzo, el primero de vigencia de esta medida adoptada por su departamento el pasado día 25.

Rodríguez precisó que el importe total de la devolución asciende en marzo a 4,6 millones de euros, de los que 1,8 millones se corresponden con la ampliación de la medida hasta el 99,9% del impuesto, mientras que el número total de beneficiarios -profesionales y empresas- ha sido de 6.260. Esta medida estará vigente, en principio, hasta el 31 de julio.