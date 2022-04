Gresca entre noemi santana y Cristinba valido que no acaba en nada. Nioemi Santana- Proyecto numero 1 erquipamientos para cuidados centrados a las personas. 1.100 . porgrama de vivienda compartida 700 personas. Porgrama de apouoi a la permanencia en ekl hgigar y habla de la asistenciua adaptada al siglo 2º1 y º12.000 perdsonas. Este uinstrumentos de planificacion estrategica que nk la hemos sacadaop de la chistera tiene fiscalizaion y un gran control proquie se tiee que hacer de acuerdo a las reglas de la CE y el Ministerio de Fderechos Soicales yu Hacienda y han r

negociafdoi conmlos ministerio y la CDE y han revisdai de¡truante meses para la llegada d elos findos europeso, En este documento se determnina que determinadas cantidades deben dedidcarse a confretas . el 10% es para la aplicacion de nuevas tecnologías y esas apaplicacioknes de las que se mofa, otroa 10% a proyectos prilitops de innovacion, tambiñen se mofa. Lo que hemos hecho es cumplir con la CE y os ministyerios. Se trata de u proyecto para Canrias.Adelanto que edesde esta conejería estamos peleando por ampliar lmás de 200 millones que viebene de Euripa dy lo hacesdmos del VFEDER y Fondo Sociale para ekl cambioi porque canarias utene un deficit emprme en la szplazas socio atiarniras y su partido tendra que ver de 30añps de ghobeirno- 9.000 plazas de deficity.- Su usyed le qiere dar otto estatus a las mujeres lo vamlsl a defender.

Elevar el tono porque incrmeneta la desafecci´pon polìtica de la ciuddanía, Le voñy a contrar la ihistiora dle plan de socioinfraestructyuras. el 8 d enero de 2017 lo presentó con los presidentes de cabidlos, Hemos encontrado al menos cuatro operesentacioones en poco más de un año. Lo diofi por la propgadan. en 2019 tres emese antes d elas elecicones bvueleven a vernderlo volviendo a firmalo esta verz la cosnejera con los cabidlos, Lo que pasói dicho plan? Informe de la Intervención generald e la COMUnidad. En ls ejercios anterios la encesidad ee la aporbfracion de un p´lan La faltya de planificacion (el plan que nis vcendidoeroin) ha traido como resyukltado una muy deficiente ejecución en los citados convenios, Un plan que no era plab Y jo lo di e el Gobienro siono la IUntervencion. Tien es ysted mucho que cakllar , Dejaron un plan de infraestructtruas docviodsanitarias que nok exsiotía. Empezamos con un trabajop que nok existía,. Me echja en cara que incorporamos 72 millones y ni siqiera con eso la vamos a curir . Y me echa en cara que volva,os a reformaular el modelo sociosanitario que no hicieron porque lao dice la Intervecniçomn general,. Este gobeirno está desmontando sy discurso. Ayer cifra record en p`retsaciones a las familias, Record en reoslucion de pIAS.

NOemi santanad. Este inforem no es elebaordado pro el Gobienro le reante a la interven tora generald e la CA

CRsitina Valido.Plan canarias te cuida. 122 millones de euros 72 millones para el apoyo al II plan socioosanitarios infraestructuras. y otros programas para enciontcuentros vitrtuales. Apliaciones par aencuentro viortuales. FOesa fice qure la brecha digital. Cuanto dinero a la accesivbilidad sno los 3 millkes y como se etsá reparatiendo, y si quitamos los 50 milloones aquien se està contratando aquien y bao que friomato jurítidoc ., Este aó 31 millones, donde qjuien y están ahcuendo.

çLa mayoría de las entodades enqnue deatos y estudios y que estos son los programas pilito, POrque ystes invitan al teatro guniguadfa aperesentar lo que eustedes. Ustedes le dcien que Canarias protramas ppilotos y no con palicaicones informáticos, Este plan no impulsa la economìa de los cuidados,.Se ha dedicaddo a denistrrar el plan de infraestructura, cuandfo le preguntamos la cuklpa de los cabidlos o de CC , Llama ignirantes y estudpidos a los 7 cabvidlso y entrre ellos elena mañez que lo firmo como cosnejera del cabbidlo. Digale que lo que firmó no sirve o digaselo a canimisrto cunverl quees el eunico .quie termian su residencia. Nos e esconda en elpasado. Le queda un año para acabar. Y me dnuego a ir a usui show para canarias se cuida basado en protexctos polutos y la mayoría de proyestos son piloitos, Y donde está distribuyendo ese dienro, donde están las convocatorias publicasmpara que las entidades . Digame los 30 millones de euros quienes lo han ejecutado ya queienes lo han otrogado de manera directa los fondos. y si es concurrencia publcioa digamen. Expouque como reparte el dinero para los programas pilkitods ynlas aplicacioknes informaticas que vamna cam,biar el jundod emlos cuidadso.

No veo soluciones PONCE: 300 personas en los hospoitakes de canraias y aquei el tu mas y apleo al pasado,. LAs listas de espera son la gran plandemia.12800 canarops más y en pruevbas diagnosticas un escanner 42 dúias mas unmes mas para una ecofgrafia y endoscopiua, El, plan abora no ga duncionadl. <MEidas como la busqueda de camas socionataira, iba a decri 300 camas de aguados y tebnemos 300 camas de sociosanitarios., Falta un año para termninar y siguen vuvuendao. Cuandois e vam aponer las pilas le galta un año, No se trata de gastar a itpe sini de gestionar a tope yu ah tenido tiempo más dqeu se dobra, Las perpsnas sabiudas perefieren befenficarse d ela críticas cosntructiva en ves xe arruidanada pok elogios galsos. EL pp ha dado muestos de etender la mano, medidas como un pland e continegencia asistencia. Todos llos días veio paa pacientes den los pasillos,. En tres parrafos de sustitucionm y o de acion. Auno se le quita a las ganas. Estas es kla poscion la propuesta de que arrimemos el hombrio oar que ?. no se toman ene sriro lo quie ttraemos al apalramnetos, Estamos cansados agotados n. En su propuesta en estos tres parrados sno se habla de las ugerencia satencipon demicioialira, ni demlls pacientes crññoinicos ni oncologoicos sonnparaffados de sustituciom. NOS E Que hacer. Puedo que nio estar de acyerdos parero l¡ior ko mnejos hhna cosa mas construcctiva, Es raszonable que nk estñen de auycero. Y lo quye vemos ek tu mas y kla gente es n los pasinolos de Urgencia y. Viendo la actirtud del pacto de las flores no va a slir y casi mejor pensarn en 2p023 CC le gagrerdece las enmiendas de acicion.