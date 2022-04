Fernando Fernández: «Quizás erramos al elegir el modelo de autonomía»

Fernando Fernández, presidente del Gobierno de Canarias entre julio de 1987 y diciembre de 1988, presentó ayer su libro Autonomía sí. Pero así no, en el que reflexiona sobre los 40 años de historia de la Comunidad Autónoma y analiza los aspectos en los que las Islas tienen margen de mejora. Hace cuatro décadas, recuerda Fernández, «los autonomistas se contaban con los dedos de las manos», porque la mayoría defendía que la autonomía debía basarse en el desarrollo de los cabildos. «Me sigo declarando autonomista, pero igual erramos en el modelo y se podría haber denominado Cabildo General de Canarias», señaló Fernández, quien detalló que así se tendría un nombre propio, como ocurre en la Generalitat catalana o la Xunta gallega. Según el autor, la principal ventaja de ese sistema, que no supone dejar de ser una autonomía, es que no se duplicarían las administraciones, las normativas y los trámites administrativos. «Tenemos una proliferación de burocracia que termina por retrasar las inversiones, creo que habría que simplificar el entramado legislativo», subrayó.

En el primer bloque de su obra, que forma parte de la serie 'Repensar Canarias' de la editorial canaria La Gaveta Económica, Fernández profundiza en los antecedentes de la autonomía canaria, remontándose a la ley de cabildos de 1912 y al "no nato" proyecto de autonomía iniciado durante la II República y que, al estallar la guerra civil, en 1936, los constituyentes no pudieron finalizar porque no se pusieron de acuerdo sobre dónde debía estar ubicada la capital del Archipiélago. "Ese retraso supuso perder la oportunidad de ser una de las autonomías de primer rango como País Vasco, Cataluña y Galicia", apuntó el autor. Fernando Fernández: «NC y Podemos se quejan del apoyo a Marruecos, pero no dejarán los sillones» Fernández, quien fue jefe del Ejecutivo canario entre 1987 y 1989, también hace un recorrido por los mandatos de todos los presidentes de la Comunidad Autónoma, desde Jerónimo Saavedra hasta Ángel Víctor Torres. Además, pone el foco en las relaciones de Canarias con la Unión Europea y a la creación de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), una tarea a la que él mismo contribuyó desde el Gobierno canario y durante su etapa como eurodiputado. Tras de repasar la historia de la autonomía, Fernández se fija en la actualidad y en el futuro del Archipiélago. El autor destacó que "pese al esfuerzo inversor que se ha hecho en las Islas de fondos europeo, Canarias sigue encabezando los parámetros que miden aspectos negativos, mientras que no pasa de la mitad de la tabla en los positivos". Además, Fernández lamentó que el Archipiélago no haya logrado mejorar la tasa de pobreza, que afecta a una parte importante de la población isleña, o el fracaso escolar. "Aunque el nivel educativo ha mejorado lenta y paulatinamente, el fracaso escolar hace que la educación del ciudadano canario sea insuficiente y que tengan un acceso relevante a los puestos más importantes de la administración o el mundo empresarial", señaló el expresidente. A medio y largo plazo, Fernández subrayó que las Islas seguirán enfrentándose a retos como la numerosa llegada de migrantes o la política sobre la gestión del territorio, incluyendo las aguas canarias. "El mar fue un medio de vida en el pasado y, en los 70, islas como Lanzarote vivían de él, porque no había turismo", rememoró el autor, quien apuntó que el Archipiélago "debe hacer un esfuerzo para que el desarrollo turístico no contribuya a empeorar el mejor patrimonio que son la naturaleza y el paisaje". Presidente y eurodiputado Fernando Fernández (Santa Cruz de La Palma, 1943) se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Arrancó su carrera política como diputado del Centro Democrático y Social (CDS) por La Palma durante la I Legislatura del Parlamento y se mantuvo dentro de la formación durante tres legislatura. Como diputado propuso que su isla natal acogiera la sede del Diputado del Común y además defendió la llamada Ley del Cielo de Canarias. Entre junio de 1987 y enero de 1989 ocupó la Presidencia y gobernó en coalición con Agrupamientos Independientes de Canarias (AIC) y Alianza Popular (AP). Durante su mandato se esforzó por afianzar los lazos de Canarias con la Unión Europea, una tarea para la que contó con el apoyo de los presidentes de los archipiélagos de Azores y Madeira, que después integrarían las RUP. El 28 de diciembre de 1988 dejó el cargo tras ​perder una cuestión de confianza, que surgió por desacuerdos en la política universitaria canaria, y fue relevado por el hasta entonces vicepresidente Lorenzo Olarte. Tres años después fue nombrado presidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular, formación con la que se convirtió en eurodiputado. En el Parlamento Europeo, donde estuvo entre 1994 y 2009, Fernández mantuvo un disciplinado contacto con la realidad de las Islas gracias a sus frecuentes artículos periodísticos y a sus numerosos libros. 'Autonomía sí. Pero así no' es su decimocuarta obra y ya ha publicado otras relacionados con Canarias y la Unión Europea, aunque también analizó las caras de la pobreza o escribió 'Crónicas de América Latina'. Su primer libro, 'Canarias a mitad de camino', es esencial para entender los primeros años de democracia en el Archipiélago y su proceso de integración en la UE. En 2021, pocos días antes de la erupción volcánica, recibió en el Cabildo insular el reconocimiento como Hijo Predilecto de La Palma.