Más, pero mucho más, de lo mismo

De vez en cuando del Parlamento se escapa una llamarada de amor y el pleno se asemeja al poema de un imitador de Benedetti que padeciera de encefalitis. Ocurrió en esta ocasión con la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, sobre la atención de las personas jóvenes que al cumplir la mayoría de edad, dejaban de estar tuteladas por el Gobierno. Una comparecencia solicitada por Coalición Canaria y que fue bastante ininteligible. Sin embargo, sus señorías mostraron intensamente su solidaridad. La señora María del Río, por ejemplo, se emocionó mucho, y es una lástima que entre su voz ahogada y su mascarilla no se le entendiera absolutamente nada: que dios ampare no solo a los extutelados, sino a los taquígrafos que deban transcribir sus palabras. También se erizó toda la diputada Teresa Oval, que dijo que hablaba en nombre de varias adolescentes extuteladas que al parecer conoce bien o, al menos, deben merendar frecuentemente en su casa. Por supuesto, Santana empezó declarando que si este problema no está solucionado – legislación estatal aparte – es por culpa de CC. Después admitió que algún programa de CC no estaba mal. Y terminó descubriendo al respetable que una de sus directoras generales era una mujer joven que estuvo bajo tutela de su departamento. Con una sonrisa Santana espetó que si queremos conocer el objetivo de su consejería en esta materia nos convendría ver la película francesa En buenas manos. Lo que hay que oír, madame. Olalá.

Santana tuvo otros momentos de gloria, especialmente, en su enfrentamiento con la coalicionera Cristina Valido, que le dirigió una interpelación sobre el Plan Canarias Te Cuida (la cursilería está tan íntimamente incorporada al alma podemita como el feminismo o el ecologismo) y sus plazos y costes. Para Valido un conjunto de programas pilotos no pueden sustituir a un plan de infraestructuras sociosanitarias como las que firmó como consejera en el Gobierno de Fernando Clavijo con los siete cabildos insulares en 2019. Santana le respondió que ese plan no existía y Valido se irritó y le aconsejó que le preguntara a Casimiro Curbelo, ahí presente, al respecto, «porque el Cabildo de La Gomera ha cumplimentado en su territorio el 80 por ciento de ese plan que según usted no existe».

También citó a Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote y diputada, que se había fotografiado reiteradamente con las primeras obras del plan de infraestructuras sociosanitarias en su isla. Una cámara de televisión enfocó fugazmente a la señora Corujo y consiguió así constancia documental que estaba en el Parlamento: la única prueba material disponible de su asistencia a este pleno en particular y a los plenos en general.

Su señoría, como Patricia Hernández, otra ilustre e inactiva diputada, tiene su escaño como un seguro laboral a todo riesgo de cuatro años de duración y nada más. Un escaño en buenas manos. En su réplica Santana leyó un informe de Intervención General de la Comunidad que criticaba duramente el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. «No debata conmigo, sino con el informe de la Intervención General2, le dijo sarcásticamente Santana, convencida de que los informes de Intervención tienen una validez similar a la de los textos bíblicos en la casa de Lutero.

Fue triste y a ratos angustiosos escuchar al doctor Miguel Ángel Ponce, que presentó una moción sobre las listas de espera en los centros hospitalarios canarios, de nuevo con un conjunto de medidas que a la mayoría le traen sin cuidado. A esas alturas ya nadie estaba sentado en el banco azul, y menos que nadie, el consejero de Sanidad, que según un genial diputado socialista, estaba trabajando. Ponce se desesperó, retorció los puños, recordó los desprecios recibidos por todas las propuestas sanitarias del PP («ni siquiera las discuten») manifestó su infinito hartazgo por las miserias y ninguneos del Gobierno, denunció de nuevo los cientos de pacientes hacinados en los pasillos, en las urgencias y hasta junto a los ascensores de los hospitales, el aumento de los retrasos en las operaciones y en las pruebas diagnósticas “a pesar de disponer de más personal y más recursos económicos que nunca: no hace tanta falta más dinero como más y mejor gestión”. “¡Cuarenta y dos días para una ecografía!”, clamó en el colmo del cabrero. “¿Cómo el presidente anuncia aquí 300 nuevas camas para agudos si 300 camas de agudos, en la actualidad, se utilizan como camas sociosanitarias?”. Las propuestas de Ponce fueron rechazadas, y solo tuvieran el apoyo de Coalición Canaria. Pero el cronista no puede dejar de anotar dos hechos que, en su torpeza habitual, se le antojan extraordinarios.

Una es la intervención de la diputada Melody Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, que con su desagradable voz habitual se dirigió a Ponce para explicarle “punto por punto de sus propuestas lo que está haciendo el Servicio Canario de Salud”. Alguien debería explicarle a la señora Mendoza que no puede hablar en nombre del Servicio Canario de Salud. Porque ni es su directora ni su jefa de comunicación ni (que se sepa al menos) la consejera de Sanidad. Esto pasa cuando desembarcan en la Cámara personas que no tienen maldita idea de qué consiste la democracia parlamentaria y cuál es la responsabilidad y el cometido de un diputado. Mendoza quizás represente el punto más extremado de una tendencia natural y escandalosa de los diputados de la mayoría, que es convertirse en cada intervención en portavoces del Ejecutivo. No hacen más que abaratar y distorsionar el debate político y la praxis parlamentaria. La otra intervención sorprendente fue la de Carmen Rosa Hernández, una diputada habitualmente razonable y solvente de Nueva Canarias, que en el desagradable trance de defender la actual gestión sanitaria, llegó a decir que no lo había leído en ningún documento oficial, pero que muchas personas le habían asegurado que los enfermos oncológicos estaban realmente bien tratados y no tenían demasiados problemas. Antes ya había dicho que CC y el PP se enfrentaron a la crisis de 2008 “recortando gasto social y echando a gente” porque son “ultraliberales”. Al parecer ni Bruselas ni Madrid tuvieron nada que ver. Pero lo de los pacientes oncológicos. Su bienestar. Lo bien que estaban las cosas. Eso no. Eso es intolerable. Eso es repugnante. Eso es indigno. ¿Entiende? Indigno.