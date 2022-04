"El presidente de Canarias sale mucho en la tele como un tertuliano pero no hay gestión"

El secretario general de CC y senador, Fernando Clavijo (La Laguna, 1971), considera en esta entrevista que el Gobierno cuatripartito de Canarias (PSOE, NC, Podemos y ASG) no gestiona, carece de medidas para combatir la inflación en las Islas, no tiene un proyecto de futuro poscovid y está sometido al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

¿Va usted a ser candidato de nuevo de CC a la Presidencia del Gobierno en 2023?

No lo sé. Nosotros hemos acordado en el Consejo Político Nacional que tengamos las candidaturas resueltas de aquí a final de año. Ahora mismo no estamos en esa historia, porque con la que está cayendo ahora estamos con el Canarias te necesita y no estamos en fase electoral.

¿Qué pretenden con el programa Canarias te necesita?

Está claro que después de la pandemia las cosas van a ser distintas y necesitamos diseñar la Canarias poscovid, y lo que hemos iniciado es un proceso de escucha activa con sectores económicos, sindicales, sociales, autónomos, emprendedores, la ciudadanía en general, para hacer una reflexión sobre qué tenemos que cambiar en Canarias para proyectar el futuro de las Islas en un momento marcado por la incertidumbre, por la subida imparable de los precios y por la difícil coyuntura económica. Tenemos que estar preparados y hemos abierto ese proceso de escucha activa en el que estamos tratando de construir, entre todos, esa Canarias para los próximos años que pueda estar preparada para circunstancias como otra pandemia, la crisis energética o esa tan ansiada diversificación económica.

¿Cuáles van a ser las principales líneas CC para recuperar las instituciones? Porque parece que en la oposición están como un poco difuminados o no están en primera línea.

Bueno, porque no somos Gobierno, es normal, pero en estos tres años como oposición no solo hemos sido leales institucionalmente, sino que además le hemos hecho 600 propuestas al Gobierno actual. Nosotros podíamos haber decidido el camino de una oposición tradicional, que es el no a todo, pero con la que estaba cayendo, la pandemia, el volcán, con la guerra, con todo, Canarias no se merecía crispación y agresividad. Y hemos ido en el camino de ser la alternativa positiva.

Pero en el año que queda van a endurecer la oposición, supongo.

Endurecer la oposición no es ser irrespetuosos. No significa crispación, gritos y peleas. Pero sí, evidentemente vamos a subir el tono, porque sí creemos que no se están haciendo las cosas bien, y sí creemos que se pueden hacer de otra manera. Y creemos, por ejemplo, que sobrando 600 millones de euros en el año 2021, se pueden bajar los impuestos y se puede quitar el impuesto especial al combustible y seguir bajando la gasolina. Y sí creemos que se le pueden dar ayudas al sector ganadero y al sector primario. Y no solo lo creemos, sino que lo hemos hecho y sabemos hacerlo, y eso vamos a tratar de trasladarlo a la ciudadanía.

¿Qué análisis hace de la gestión del Gobierno canario? Da la sensación en la calle de que el presidente Ángel Víctor Torres siempre está trabajando mucho.

¿Salir en los medios de comunicación es trabajar? Yo, con todos mis respetos... El volcán, vale, pero pregúntele a los palmeros dónde están las ayudas, dónde están las viviendas, dónde están las ayudas que dio la ciudadanía en general y que se encuentran en el Cabildo. Ir a las ruedas de prensa no es trabajárselo mucho, trabajárselo mucho es gestionar y resolver problemas, y este Gobierno no está resolviendo problemas. Este Gobierno tiene las listas de espera más largas de la historia, con más dinero y más funcionarios. Y tiene un larga lista de espera de la dependencia, con más personal y con más dinero que nunca. Pero es que hoy en día tenemos 630.000 canarios en riesgo de exclusión social y el Ingreso Mínimo Vital y la PCI no están llegando ni al 12%, y esos son datos de fuentes oficiales. Este Gobierno está dejando que el Régimen Económico y Fiscal (REF) sea pisoteado y desmembrado por parte del Gobierno de España y no eleva la voz, y ahí no está solo el presidente sino el vicepresidente [Román Rodríguez]. Este Gobierno no está sacando adelante ni un solo compromiso en esta crisis energética y de inflación; no ha resuelto el tema de los funcionarios interinos... No sé qué gestión tiene el presidente. Está mucho en los medios, pero solo es eso. ¿Qué problemas resuelve? Este Gobierno no sabe adónde va, no sabe adónde quiere llevar a Canarias, se está limitando a gestionar las crisis pero no hay un proyecto, no hay una visión, simplemente están viviendo al día y así no se puede llevar una comunidad autónoma como Canarias. Es cierto que hay circunstancias, pero siempre ha habido emergencias a lo largo de las legislaturas.

Pero tantas y tan seguidas no.

Pues estuvo el Delta, la crisis de 2008 financiera donde teníamos muchos sobresaltos y teníamos muchísimas dificultades con los recortes, es decir, siempre hay sobresaltos, pero si gobiernas tienes que saber adónde quieres ir, y es cierto que nunca ha habido una pandemia global, pero eso no tiene que impedir saber adónde quieres ir. ¿Es normal que en la crisis de la guerra de Ucrania no haya habido un intento de aglutinar un posicionamiento firme para este decreto del Gobierno de Pedro Sánchez? El Gobierno de Canarias supuestamente le mandó una propuesta. ¿Usted la conoce? ¿Alguien le ha dado un documento? Nosotros hicimos 31 propuestas y se la dimos al presidente de Canarias y al presidente Sánchez y el pueblo canario sabe cuáles son las propuestas de Coalición Canaria. No está habiendo medidas y a nosotros nos preocupa. Cuando nos reunimos con el programa Canarias te necesita lo que te transmiten es que este Gobierno no está ni se le espera, que no tiene medidas concretas y no hace nada.

¿Cuáles son las medidas esenciales que han propuesto al Estado y a Canarias que no se están tomando?

La primera es la bajada de impuestos. Hemos propuesto en el IRPF actualizarlo a la inflación actual porque ahora mismo cada canario está pagando del orden de casi 200 euros más que cuando gobernaba yo, por la inflación, y está castigando a aquellos que menos cobran. En segundo lugar, la definición de los costes tipo, hay que actualizarlos. Significa que a los empresarios canarios o los industriales les devuelven los costes de los transportes de la Península a Canarias y esos costes se han desactualizado con la subida del combustible y no está siendo compensada la lejanía, y eso lo están repercutiendo en los precios. Y, entre otras medidas, temporalmente una bajada del IGIC y del tramo del IRPF de los canarios porque con la inflación lo que nos está ocurriendo es que tenemos menos capacidad económica, menos renta disponible, y hay que ayudar para que cueste menos llegar a final de mes y se pueda llenar la despensa. Y esas medidas que se pueden aplicar no las han adoptado.

El Gobierno canario rebate que en la anterior crisis, con CC en el Ejecutivo, subieron los impuestos.

En la anterior crisis no tenían dinero y José Luis Rodríguez Zapatero impuso que no se podía incurrir en déficit, limitó la deuda y fue una crisis financiera en la que Europa aplicó recortes. Ahora Europa lo que ha hecho es dar mucho dinero a los países miembros. Y Román Rodríguez ha subido la recaudación en 40 millones en los dos primeros meses. ¿Cómo puedes recaudar más teniendo a la gente y a los autónomos cómo están? Nosotros lo que le proponemos es que se haga algo y para ello le hemos propuesto medidas, pero ¿qué es lo que hace este Gobierno y este presidente? Salir mucho en la tele y comentar la realidad, y eso lo hacen los tertulianos, pero no da soluciones.

Román Rodríguez, presidente de NC, no desecha la reunificación del nacionalismo pero indica que el problema es la dirección de CC, usted específicamente.

Para mí el futuro de Canarias es más importante que las personas. Nosotros no entendemos la reunificación como la suma de unas siglas políticas. La reunificación es conseguir una masa social y un apoyo social importante que sea consciente de la necesidad de un proyecto político que tenga libertad absoluta para defender a Canarias, obviamente con lealtad institucional y dotando al país de estabilidad, pero que consiga que Canarias sea respetada y comprendida presupuestariamente por las circunstancias que nos tocan vivir. Hay otros que creen que las cosas se resuelven en los despachos poniéndose de acuerdo dos o tres. Eso no sirve de nada para nosotros. Tenemos que tener instituciones fuertes que defiendan a Canarias frente al Gobierno de España, frente a la Unión Europea, y necesitamos diputados y diputadas y senadores y senadoras que, de verdad, vayan allí para conseguir acuerdos que mejoren a Canarias. Tenemos que conseguir un gobierno fuerte que no esté sometido a Madrid y que la obediencia sea a Canarias y Coalición Canaria es la alternativa.

Por cierto, qué opina de ese canarismo progresista que define ahora a Nueva Canarias?

Yo no sé qué es eso pero nosotros tenemos hace muchos años el concepto de canariedad, porque canario no solo es el que nace y vive aquí sino también el que ha venido de otro sitio a vivir aquí, y nosotros entendemos por canariedad la defensa de Canarias, nuestra propia identidad, que podamos gozar de infraestructuras en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de España, y que podamos tener la inversión media de España en Canarias. La gente tiene que ser consciente de que hay otra forma de hacer las cosas y que hay un proyecto político capaz de defender a Canarias y que no está sujeto a lo que le ordenan, y tengo la impresión de que este movimiento del canarismo es simple y llanamente la fórmula de convertir a Nueva Canarias en la marca blanca del PSOE. Fíjese que es muy evidente que ellos han dejado ya de llamarse nacionalistas en este congreso.

Ustedes critican que en el decreto estatal sobre las medidas para la crisis por la guerra de Ucrania se haya introducido el gas. Pero CC siempre ha defendido el gas ¿no?

Nosotros estamos evidenciando la contradicción. Nos encontramos por sorpresa, por la puerta de atrás, que el Gobierno de España en un decreto de medidas para paliar la crisis de la guerra de Ucrania mete por decretazo el que se ponen las regasificadoras en Canarias y Ángel Víctor Torres no sabía nada. Aquí hay dos cuestiones: o lo sabía y mintió o no lo sabía, y no sé cuál de las dos cosas es peor. Eso de que están trabajando para cambiar el decreto, que es lo que dijo Ángel Víctor Torres, creo que no van a cambiar ni una coma, se va a convalidar y los diputados del Partido Socialista van a votar a favor. En Coalición Canaria siempre hemos mantenido que el gas es una energía de transición más barata y menos contaminante y el no implantarla restaba productividad e incrementaba los costes de operación de las empresas canarias.

¿Qué le parece que todas las previsiones indiquen que Vox puede entrar en el Parlamento de Canarias en las elecciones de 2023?

Hay gente que cree que votando a Vox se pueden solucionar los problemas canarios, cuando Vox promulga que desaparezcan las autonomías o que nuestro REF desaparezca, y ya no le hablo de los temas de la mujer y demás... A mí me preocupa y eso nos debe hacer reflexionar que a lo mejor es culpa de todos que Vox exista y de que haya gente que crea que Vox puede resolver sus problemas. Me preocupa mucho, y es mi deseo que no entre en el arco parlamentario.

¿Siguen manteniendo que no pactará ni con Vox ni con Podemos?

Lo mantenemos. Lo hemos dicho y lo dijo Ana Oramas: ni con Vox ni con Podemos. Nosotros creemos que los extremos son malos y podemos tener diferencias con el PSOE y con el PP, que las tenemos, pero al menos somos constitucionalistas, somos demócratas y entendemos, con matices, la sociedad.

Ha anunciado una ofensiva en el Senado para garantizar la protección de las aguas canarias frente a Marruecos. El presidente Ángel Víctor Torres ve bien la comisión técnica hispano-marroquí porque va a tener un canario y así se va a clarificar de una vez la mediana de las aguas.

De entrada, cuestionamos ese posicionamiento de que nos tenemos que sentar con Marruecos para darle algo que no es de ellos. Partimos de la base de que el PSOE y Podemos, que son del Gobierno de España, han agachado la cabeza ante Marruecos y le han hecho una concesión que ningún otro gobierno había hecho y, además, de manera unilateral. Le digo una cosa: Canarias tiene una historia que cada vez que hay una concesión de España a Marruecos, y hablamos de la industria conservera, la pesca o del tomate, Canarias sale perdiendo. No han fijado una estrategia, no sabemos la composición de esa comisión técnica, y ni siquiera sabemos lo que ha hablado Pedro Sánchez ni cuál van a ser sus concesiones, pero mucho nos tememos que al final, una vez más, Canarias acabará pagando el pato, eso sí, esta vez no habrá follón con el Gobierno de Canarias por qué el Gobierno de Canarias y sus cuatro partidos integrantes agacharán la cabeza y aceptarán lo que Pedro Sánchez diga dejando al pueblo canario vendido. Hemos pedido una comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores y hemos hecho once preguntas por escrito que esperamos que nos contesten.

Sánchez justifica su viraje sobre el Sáhara en el restablecimiento de las relaciones con Marruecos o el freno a la crisis migratoria.

Yo no creo demasiado lo que dice el señor Sánchez. La crisis migratoria se tiene que resolver cómo en el año 2006, con lealtad y con un trabajo en los países de origen, nunca cediendo al chantaje de Marruecos y nunca poniendo en duda la soberanía de las aguas canarias, porque lo que subyace detrás es la riqueza del fondo marino. ¿Dónde está ese PSOE que se manifestaba contra las prospecciones petrolíferas, y los de Podemos? Una vez que las aguas sean suyas te plantan ahí las prospecciones y no vas a poder hacer nada porque serán aguas marroquíes que se las habrá regalado Sánchez.